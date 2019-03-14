Одесситы передали Александру Вилкулу инициативы, которые дополнят его план по спасению Украины

Одесская область - морская душа, южные транзитные и экспортно-импортные ворота Украины, важный промышленный, научный и курортный центр страны. Одесса - культурный и туристический центр мирового значения. Потенциал и экономическая привлекательность региона при грамотном управлении страной - огромна. Однако, за последние пять лет, как и во всех сферах по всей Украине, реальная картина положения вещей из оптимистичной стала катастрофически угрожающей. Об этом обычные украинцы с болью в сердце говорили в ходе визита лидеров объединенной оппозиции Вилкула и Мураева 13 марта в Одесскую область.

Концертный зал ОК «Одесса» был заполнен сотнями жителей, представляющих все районы Одесской области. Сюда приехали те, кто в наше нелегкое для страны время хочет видеть свою страну мирной и успешной. Именно здесь произошла первая масштабная презентация «Совместной инициативы мира». Мирный план разработан командой Александра Вилкула, который баллотируется на пост Президента Украины от «Оппозиционного блока – Партии мира и развития». Его уже поддержали глава партии "Сильная Украина" Светлана Фабрикант, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин и руководитель исполкома общественного движения "Партия мира" Максим Гольдарб.

За пять лет разрушена страна, на Юго-Востоке Украины кровь и тысячи смертей, миллионы людей потеряли свой дом и живут на чемоданах, молодежь массово уезжает, экономические связи оборваны, хлынувший через открытые границы поток импорта убивает отечественного производителя. Настало время восстановления мира, время борьбы с нищетой, время поддержки промышленности и создания условий для нормальной работы и развития бизнеса, - говорит Светлана Фабрикант, известный общественный и политический деятель, журналист, доверенное лицо кандидата в Президенты Украины от партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК - Партии мира и развития Александра Вилкула.

Сам кандидат отметил, что встреча с избирателями в Одессе для него является очень знаковой.

Я специально принял решение представить нашу совместную инициативу мира именно в городе–герое Одессе. Потому что именно Одесса, по–моему, как никто другой знает цену мира. Трагические события 2 мая в Одессе потрясли всю страну. Потрясли всех от мала до велика, потрясли каждый регион, но мы видим, что до сих пор не наказаны те, кто сжёг людей в Доме профсоюзов, кто добивал выпрыгивающих из окон, и фактически не проводится никакое расследование. Мы все понимаем, что при этой власти справедливости не будет именно потому, что они могут выйти сами на себя, ведь они же прекрасно знают, кто виноват. Разве будут они расследовать? Конечно же, нет. И сегодня, объединяя все здравые силы в нашей стране, объединяя реальную оппозицию к власти, мы имеем реальный шанс изменить судьбу нашей родины. И тогда все негодяи, мародёры, все те, кто пять лет разрушал нашу страну, кто ведёт войну исключительно ради личного обогащения, кто издевался над людьми, кто палил и убивал людей, ответят по закону,

— заявил Вилкул.

То, что лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев также принял решение поддержать инициативы единомышленников и объединить усилия и возможности с Александром Вилкулом для достижения общей цели по прекращению войны и спасению Украины – уже называют победой. Объединение политических партий и общественных организаций вокруг общей цели, а затем последовательное её достижение – единственная на сегодня альтернатива курсу на продолжение войны.

Те люди, которые хотели бы жить в мирной, процветающей стране, где будут здоровыми и образованными наши дети, где будут защищённые старики, самое главное, где не будет проливаться кровь, как с одной, так и с другой стороны, эти люди должны были бы поддержать Мирную инициативу Александра Вилкула. Самое главное, что мы уверены, что после 31 марта она начнёт работать,

- отметила Светлана Фабрикант, председатель партии "Сильная Украина" и доверенное лицо кандидата в Президенты Украины от партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК - Партии мира и развития Александра Вилкула.

В Украине есть только одна политическая сила, которая всегда выступала за мирное разрешение конфликта. Это – «Оппозиционный блок – Партия Мира и Развития». Действующая власть заинтересована в продолжении войны. Спекуляции на войне позволяют режиму как-то поддерживать свой политический рейтинг. Кроме того, – слишком много людей во власти зарабатывают на войне, на горе, на смертях, на поломанных судьбах,

- заявил Александр Вилкул.

Оппозиция сейчас объединила свои усилия, чтобы достичь нашей общей цели – мир в этой стране, который невозможен без смены действующей власти. Я поддерживаю мирный план, который предлагает Александр Вилкул, и призываю поддержать его кандидатуру на будущих выборах Президента Украины,

- подчеркнул Евгений Мураев с трибуны в Одессе.

Словно отдельные мазки в картине художнике, выступления представителей одесского региона только подтверждают общую картину катастрофы системы управления в Украине. Катастрофу, уже ведущую государство и нацию к гибели.

Проблемы морехозяйственного комплекса озвучил с трибуны бывший начальник Одесского морского торгового порта Юрий Васьков:

Государственная власть игнорирует, если не сказать усугубляет, проблемы отрасли, — уверен портовик. — За последние пять лет не принят ни один закон, посвященный водному транспорту. Порты испытывают системный кризис. Разрушена система кадрового потенциала, и общий поток товарооборота падает. Все это ведет к тому, что частный бизнес развивается не благодаря, а вопреки работе государственных органов. Страдают и обычные моряки. В пять раз увеличилась стоимость переподготовки и дипломирования. Под руководством Александра Вилкула мы подготовили программу, которая состоит из проектов конкретных законов и приказов министерств. Эта программа спасет отрасль и вернет Украине позиции морской державы.

Бессарабия – колоритный, трудолюбивый и гостеприимный край. Но регион сегодня брошены на произвол центром. Это типичная для Украины последних пяти лет картина. Более 70 000 человек в 21 веке живут без воды. За свой счет привозят, собирают дождевую, бурят глубинные скважины. Махровым цветом расцвело масштабное аграрное рейдерство – нагло отбирают земли и выращенный урожай. Рыбсовхозы и предприниматели Килийского и Татарбунарского районов системно лишены возможностей сезонного вылова рыбы даже при оформленной лицензии. При этом на «нужных людей» даже среди браконьеров власть закрывает глаза. Транспортная инфраструктура – беда. Это не только кошмарное состояние дорог, но и потеря, как транспортной ветки канала Дунай-Черное моря. Уникальные курорты всеукраинского значения развиваются на голом энтузиазме местных жителей. Под диктовку МВФ, Киев повышает тарифы на ЖКХ, платит нищенские пенсии и готов продать землю иностранцам. Где власть? Где гарант? Где поддержка? Где закон? Глухо!, - сообщила Ирина Ковалиш, депутат Одесского областного совета.

Представитель Оппозиционного блока в облсовете напомнила, что Бессарабия не только умеет быть гостеприимной, но и благодарной. В 2014 году малая Родина Порошенко, не ошиблась, дав нынешнему президенту один из самых малых процентов поддержки по стране. Они, видимо, больше в курсе способностей своего земляка. Подводя итоги своего путешествия по проблемам Бессарабии, Ирина Ковалиш отметила необходимость системного и комплексного подхода к решению государственных вопросов и выразила уверенность в том, что небезразличные и социально ответственные политики Оппозиционного блока смогут вернуть у украинцев доверие к власти.

Дмитрий Антипов, директор Клинического санатория «Лермонтовский», уверен, что только изменив нынешнюю власть можно будет навести порядок в медицине, вернуть одесские санатории людям, думать о благополучии детей

Так называемая «медицинская реформа» от Супрун, по своей преступной сути - путь на тот свет для тех, кто не сможет заплатить десятки тысяч гривен даже за простейшую операцию, а это абсолютное большинство населения. Вместо эффективных улучшений эта власть устроила чудовищный эксперимент над собственным народом. Закрытие больниц и увольнении врачей фактически демонстрирует отказ государства от закрепленного в Конституции права граждан на бесплатную медицинскую помощь, - говорит Дмитрий Антипов, директор Клинического санатория Лермонтовский

По словам Дмитрия Антипова, из 382 санаториев, которые в 1991 году работали в Одесском регионе, на данный момент осталось меньше десяти.

Своё отношение преступная власть показала на санатории «Лермонтовский». На протяжении пяти лет он защищался от физических атак рейдеров. Благодаря позиции одесситов мы долгое время контролировали ситуацию и сдерживали рейдеров. Тогда Министр юстиции договорился с Министром обороны Украины. Уже 25 января с помощью армейского спецназа, вооруженного автоматами и пулемётами, санаторий «Лермонтовский» был захвачен. Работники санатория, пациенты были вышвырнуты на улицу, - не скрывал эмоций Дмитрий Антипов.

Тему планов по «деколонизации Одессы» подняла Светлана Фабрикант.

Вятрович - этот человек не просто директор института, созданного им самим, этот человек был назначен на этот пост решением Кабинета министров Украины. И этот негодяй требует после выборов провести деколонизацию Украины и прежде всего Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Все памятники, связанные с нашей историей начиная с Суворова и заканчивая Де Рибасом должны быть снесены, улицы переименованы, — заявила Фабрикант.

Александр Вилкул отметил, что ни один нормальный и здоровый человек не стал бы заниматься тем, чем занимается Вятрович.

Он официально заявляет, что нельзя использовать коммунистическую символику, но при этом можно использовать символику дивизии СС «Галичина», хотя вся структура СС была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. Так вот я вам скажу, что если бы вот этот Вятрович заявил такое в Германии или любой другой цивилизованной стране, он бы уже реально сидел в тюрьме, — заявил Вилкул. — Ведь кроме того, что он раскалывает общество, он полностью меняет парадигму: по сути его декоммунизация это ничто иное как, прославление фашистов и коллаборантов. Так вот, я думаю, что после выборов этот Вятрович будет не деколонизировать Одесскую область, а выступать в суде, где его будут судить по европейским законам, а приговор зачитают на украинском язык.

Каждый человек в зале мог высказать свое пожелание кандидату, поделиться проблемой, задать вопрос.

Украина – одна из беднейших стран Европы. Многие из нас часто решают: заплатить за коммунальные услуги или купить лекарство детям. Социальное государство должно найти способ сделать доступными тарифы на ЖКХ. Вместо этого нынешняя власть буквально ежедневно их повышает. "Комуналка" уже зачастую равна или даже превышает доход обычного украинца. Мы поверили обещаниям, попытались перейти на энергосберегательные технологии, установили котел, работающий на отходах. Казалось бы - топливо дешевое, теплопотери на транспортировку снизились, управлять тепловым комфортом мы можем сами. Не тут-то было! По-факту, это рекомендованное "сбережение" оказалось разорительней центрального теплоснабжения, - обращает внимание жительница пгт. Хлебодарское Виктория Капуста.

Отвечая на вопросы жителей одесской области, Александ Вилкул кратко сформулировал свою позицию по многим «горячим» вопросам.

Внеблоковость и армия:

"Не смотря на нейтралитет, сильная армия станет важным элементом государственной безопасности. Украина получит новую профессиональную армию, с высокими социальными стандартами, оснащенную по последнему слову техники".

О мире:

"Главное – это прямые переговоры. Именно таким образом решаются все конфликтные ситуации в современном мире. Необходимо выйти на прямые переговоры с теми, в чьих руках судьба мира в Украине: США и Россией. После согласования позиций, США и Россия должны поддержать совместную резолюцию Совета безопасности ООН. Добиться этой совместной резолюции – первая задача Президента. Важно искать и найти компромисс".

О борьбе с коррупцией:

"Необходимо создать такую систему управления, в которой некому и не за что будет дать взятку; сократить аппарат чиновников в 10 раз; устранить концентрацию финансовых потоков в Центре; передать экономические полномочия на места; сократить число контролирующих органов".

Не обошел кандидат в президенты и последний скандал с живой легендой Одессы и Украины, сатириком Михаилом Жванецким. Александр Вилкул пообещал в случае победы присвоить литератору звание Героя Украины.

Надо Жванецкого не ругать и попрекать, а прославлять, как он прославляет украинский город Одессу. И это минус не Жванецкому, что его наградил Путин, а минус нашему действующему президенту, что он до сих пор не присвоил ему звание Героя Украины, — заявил политик.

Он также заявил о намерении уже сейчас зарегистрировать соответствующую петицию на сайте президента Украины, и попросил одесситов поддержать её своими голосами.

Предвыборные наказы лидерам объединенной оппозиции присутствующие могли оформить письменно и оставить в специальных боксах. В конце форума Светлана Фабрикант торжественно передала пожелания Одесской области Евгению Мураеву и Александру Вилкулу.

В завершение форума собравшиеся поддержали программу Александра Вилкула «Мир и развитие. Четыре шага к успеху», отметив, что для восстановления мира и порядка в Украине необходимо сделать три важнейших шага: закрепить внеблоковый статус, провести децентрализацию, в том числе – культурную, дав регионам право самостоятельно решать вопросы истории, религии и языков на местных референдумах, и начать восстановление экономики.

Для этого Украине нужна новая власть и политическая воля. У оппозиции есть программа, команда и четкое понимание как это сделать. А чтобы это произошло, необходим первый и самый важный шаг: прийти на избирательные участки, сделать правильный выбор, избрав для себя, страны и будущих поколений мир, развитие и стабильность.