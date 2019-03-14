Александр Вилкул: Приватизация Одесского припортового завода во время кризиса – это преступление и мародёрство

Кандидат в Президенты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Одесского припортового завода и обсудил с ними насущные проблемы предприятия.

Одесский припортовый – это градообразующее флагманское предприятие и пример мародерства действующей власти. Специально остановили предприятие для того, чтобы как можно дешевле самим себе приватизировать. Практически украсть. Это курица, которая несла золотые яйца. Миллиарды платила в бюджет Украины. Сегодня половина трудового коллектива уже разъехалась на заработки по всему миру. А те, кто еще остался, еле-еле выживают,

– сказал Александр Вилкул.

Лидер оппозиции подчеркнул, что Одесский припортовый – это не только стратегическое, но и сверхдоходное предприятие при эффективной организации его работы. При этом проблемы завода носят искусственный характер и являются результатом кулуарных спекуляций чиновников и коррупционеров, близких к власти.

О тяжелом положении завода говорит одна цифра – за последние пять лет количество работающих сократилось в два раз – с 4 до 2 тысяч, сотни заявлений на увольнение лежат в отделе кадров. Из-за проблем с поставками природного газа ОПЗ фактически простаивает.

Сзади меня стоит неработающее оборудование. Это оборудование, которое 40 лет работало. И вот последние года три мы работаем только три месяца в году, девять месяцев стоим. А оно создано, чтобы работать круглосуточно, без выходных, без праздников. Тогда получается эффективная работа, тогда получаются зарплаты, налоги для страны. Александр Вилкул работал на производстве, знает производство. И он понимает нашу боль, и он понимает нашу озабоченность, и он знает пути выхода из этой ситуации, – сказал Валерий Севастьянов, заместитель директора Одесского припортового завода.

Фонд госимущества весной 2018 года пытался продать Одесский припортовый завод за 54 млн. долл., что в 15 раз ниже, чем 5 лет назад (в 2015 году стартовая цена предприятия была более полумиллиарда долларов, а в 2013 году речь шла о более чем 800 млн долл.). При этом, в соответствии с планом Кабмина, общий доход от всей приватизации стратегических предприятий в 2019 году запланирован на уровне всего около 600 млн долл.

Среди «лотов», выставленных на продажу, значатся такие стратегически важные для Украины предприятия, как «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Индара» – единственный в Украине завод с полным циклом производства инсулина. Иными словами, предприятия, которые с полным правом можно назвать национальным достоянием.

Александр Вилкул подчеркнул:

Я защищаю интересы государства и трудовых коллективов. Все планы приватизации стратегических объектов должны быть свернуты до перезагрузки власти и начала промышленного роста. Украина есть и будет развитой промышленной державой, а не нищей, аграрной 15-миллионой страной, из которой все трудовое население уехало за границу на заработки.

Для преодоления кризиса в экономике и промышленности, кандидат в Президенты от оппозиции разработал комплекс мер по «Новой индустриализации» Украины. В ее основе – государственный заказ, промышленный рост, большие инфраструктурные проекты, привлечение иностранных инвестиций, налоговые льготы для реального сектора экономики и долгие «дешевые» кредиты.

Я восстановлю предприятие. Я дам украинцам здесь на Родине достойную работу с высокой заработной платой. А все мародеры ответят по закону,

- резюмировал Александр Вилкул.