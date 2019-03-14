  Любовного сериала не будет! ВИДЕО

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период, об этом передает "Радио Свобода".

Миятович отметила, что к обсуждению любого нового закона или реформы политики в отношении использования языков должны быть привлечены представители различных языковых сообществ.

«В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют достижению сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент отложить принятие этого важного закона до послевыборного периода», - заявила она.

Несмотря на это, 12 марта на пленарном заседании во втором чтении Верховная Рада продлила рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, при этом проект документа вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

В стране затевается очередная предвыборная веселуха, цель которой «взбодрить» электорат, «остоточно» пробудить его, так сказать, от зимней спячки, одновременно отвлекая его от убийственных платежек по ЖКХ! Управляться все это безобразие при помощи технологии сценарного управления избирательной кампанией.

Технология эта не нова и достаточно подробно описана в специальной литературе. Коротко ее можно описать, как представление политического процесса в виде мыльного сериала с его характерными страстями, героями и антигероями, и конечно же опереточными злодеями.

Обильно унавоженное телесериалами, девственное сознание электората должно радостно, а главное предсказуемо, на уровне «стимул-реакция», реагировать на заранее спланированные пиарщиками повороты сюжета. Теперь главное не промахнуться с жанром.

В нашей ситуации выбор не велик, это будет, явно, не любовная мелодрама – «любви народа к власти». Понятно, что будет разыграна трагедия, где власть пусть хреново, но все же борется с демоническими силами «планетарного зла»! «Маленькому избирателю» будет предложен незамысловатый выбор: переизбрать ненавистную власть или остаться голым и беззащитным наедине с «планетарным злом».

С жанром разобрались пора поговорить и о драматургии или о стратегии, выражаясь языком политтехнологов. Конечно же это «стратегия риска» – то есть резкое необратимое нарушение сложившегося равновесия, стабильной и предсказуемой ситуации путем произведения неких неожиданных действий, примером может служить недавняя «керченская баталия».

В это время у противника по выборам начинается резкий информационный голод от нехватки данных. Все прошлые мониторинги летят к черту. Ведь ни одно соц. исследование не могло показать, что «украинцы озабочены состоянием военно-морского флота». В итоге, как оказалось, что озабочены, но недостаточно.

И вот власть вновь лихорадочно перебирает варианты провокаций, могущих поддержать выбранную стратегию риска. А тут еще Запад путается под ногами со своей демократией и признанием базовых прав языковых сообществ.

Скажу вам прямо, товарищ Дуня Миятович, не время нынче! Ставки высоки! Избирательную кампанию президенту сорвать хотите? Может вам еще и Томос вернуть и армию прекратить разворовывать?