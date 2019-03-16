В Одессе поздравили лауреатов проекта «100 успешных женщин Одесского региона - 2019»

Прекрасные одесситки, вошедшие по рейтингу в сотню самых успешных, в этот праздничный вечер собрались в одном зале, где их чествовали организаторы мероприятия.

Каждая из участниц церемонии награждения победительниц проекта «100 успешных женщин Одесского региона - 2019», несомненно, была взволнована. На сцену поднимались женщины из разных сфер деятельности - были представлены 11 номинаций, в их числе - бизнес, искусство и культура, спорт, общественная деятельность, наука и образование, здравоохранение.

Бесспорным лидером в номинации «Общественная деятельность» стала глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Награда – это всегда приятно. Я хочу поздравить всех женщин, потому что я убеждена, что одесситки – самые талантливые, самые красивые, самые искромётные.

Хочу поблагодарить лидера Украинском морской партии, нашего руководителя Кивалова Сергея Васильевича за то, что гендерная политика в нашей политической силе соблюдается и я имею честь руководить фракцией в Одесском городском совете. Очень стараюсь делать это достойно на благо нашего города.

- говорит Светлана Осауленко.

На вопрос о том, как на сегодняшний день женщина может и должна чувствовать себя в политике, Светлана отвечает:



Сложно, но интересно! Мне это нравится. Это - моя сфера. Я всегда говорю, что лучше быть хорошим поваром, чем плохим юристом. Человек всегда должен заниматься тем, что ему близко, что нравится. Тем, что его гармонично продолжает или развивает.

Кстати, как раз недавно мы праздновали сто лет с того момента, как женщины получили в Украине равные избирательные права с мужчиной.

Я скажу - это сейчас модный тренд - женщина в политике. Я вообще делю политику и депутатство. Можно быть депутатом и не быть политиком.

Общественная деятельность - это мое. Я была старостой с первого класса. Я люблю видеть результаты своей работы. Депутатство и политика - это определенные рычаги и возможности с помощью которых можно влиять на какие-то процессы, помогать людям, реализовывать проекты.

В завершении нашего разговора, Осауленко подчеркнула:

Надо отдать должное Южно-украинскому медиа-холдингу «Одесса-медиа», которые ежегодно проводят это мероприятие, объединяющее всех успешных женщин нашего города. Очень приятно увидеться раз в год со всеми вместе и получить поздравления. Ведь мы все куда-то бежим, торопимся, занимаемся своими делами и на общение просто не хватает времени. В этот вечер в одном зале собираются женщины, каждая из которых успешна в своей сфере - интереснейших женщин, у которых можно многому научиться. И я на самом деле нервничаю. Хоть я и чувствую себя еще молодой, мне хочется учиться у всех, присутствующих здесь творчеству, свободе, уверенности в себе - я просто восхищаюсь ими!

Вслед за Светланой свою заслуженную награду получила волонтёр, председатель Одесского областного Совета Мира Тамила Афанасьева. Она говорит, что эта награда стала достойным продолжением успешного полувекового юбилея организации.

Совет мира 50 лет трудится для людей и проводит огромное количество культурно-массовых мероприятий. Мы планируем еще 50 лет также трудится! Мы благодарны, Сергею Васильевичу Кивалову за поддержку и сотрудничество. Каждый раз, когда обращаемся за помощью в проведении каких-либо мероприятий, нам сразу же предоставляются площадки, залы, спортивные комплексы. Одесская юридическая академия всегда встречает очень радушно.

- отмечает Тамила Афанасьева.

Оживленный зал радостно и внимательно следил за происходящим на сцене. По очереди поднимались прекрасные дамы - настоящие одесситки - веселые, нарядные, блистательные. Все участницы торжества получили призы и почётные дипломы, а также пообещали продолжать развивать родной город и область во всех сферах жизни. В Одессе всегда много красивых женщин. Этим славится наш город. А если они еще и успешны, если стремятся внести свой вклад в его развитие, процветание, движение вперед - то можно быть уверенным в его будущем.