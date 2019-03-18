Победили победителей

Во Львове националисты снесли монумент Славы. Якобы за это проголосовал Львовский городской совет. Вначале молодчики долбали гранит кирками и кувалдами. Но монумент, объявленный аварийным, не поддавался. Его убрали только с помощью подъемного крана. Произошедшее вызвало волну возмущения не только в Украине, но и во всей Европе.

В свое время мне приходилось много раз стоять с автоматом у этого монумента. Потому, что националисты уже тогда зарились на священную память павших героев. Во Львове националисты и прежде чувствовали себя довольно свободно. К примеру, во время парада с крыши Львовского оперного театра сняли готовый к стрельбе пулемет. Тогда спецслужбы сработали нормально. Но сегодня никто из правоохранителей не встал на защиту монумента Славы. А ведь это память не только львовян, но и всего многонационального населения бывшего Советского Союза.