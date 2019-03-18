Холодная газовая война

Премьер-министр Владимир Гройсман публично заявил, что цену на газ можно уменьшить, если разрешит Международный Валютный Фонд. Это заявление нашего премьера было сделано после того, как киевский Административный суд обосновал тариф на газ, установленный Кабинетом Министров. Судя по всему решение суда Кабмин выполнять не собирается. Другое заявление премьер-министр Владимир Гройсман сделал в отношении главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Срок пребывания Коболева скоро истекает. И Кабмин объявил открытый конкурс на замещение должности главы «Нафтогаза». Однако сам Коболев сказал, что уходить не собирается. А наблюдательный совет «Нафтогаза» рекомендовал Коболеву заработную плату в размере 3 020 000 в месяц. Интересно, что премьер-министр написал наблюдательному совету сообщение о невозможности такой высокой заработной платы главе государственной корпорации. Тем более, когда в стране война и население пребывает в бедности.

Коболев цинично торгуется с премьер-министром. Вместе с тем он до сих пор не заключил соглашение с Газпромом. Но намерен подать на Газпром в суд за захват Черноморского шельфа поблизости Крыма. Исходя из этого можно сделать вывод, что до окончания президентских выборов судьба Коболева остается под вопросом. Как и украинская газотранспортная система. Газпрому, который уже достраивает «Северный поток-2» и близок к запуску газопровода в Турцию через Черное море, будет вполне достаточно имеющихся газотранспортных магистралей и без украинской трубы. Возможно, канцлеру Германии Ангеле Меркель и удастся добиться от Газпрома транспортирования через Украину нескольких десятков миллиардов кубометров газа в год. Но до сих пор не ясно, какие потери понесет при этом Украина. Выходит как всегда: паны чубятся, а страдает население.