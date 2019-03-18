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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Правильно расставить приоритеты

Категория: Новости / Статьи

Правильно расставить приоритеты

На чемпионате мира по биатону украинская команда выступила неоднозначно. В смешанной эстафете, в которой выступали двое мужчин и две девушки, Надежда Меркушина передала эстафету Вите Семеренко четырнадцатой. Но Вита допустила два обидных промаха. И затем Артем Прима не смог ликвидировать отставание. Однако Дмитрий Пидручный совершил, казалось, невозможное. Он стрелял без промаха и обогнал на лыжне самого Мартена Фурката, признанного сегодняшнего короля биатлона. В итоге Пидручному не хватило двух десятых секунды до бронзовой медали. Главный тренер мужской биатлонной команды Юрай Санитра говорит, что Дмитрий Пидручный набирает ход и в скором времени будет показывать высокие результаты. Чего не скажешь о женской биатлонной команде. Олимпийская чемпионка Юлия Джима после победы на одном из этапов Кубка мира вновь потеряла форму. И в спринте  в Эстерсунде заняла место только во втором десятке. Остальные девушки тоже не порадовали.

Параллельно с чемпионатом мира по биатлону за океаном проходил чемпионат мира по скелетону. Там наш юный скелетонист Владислав Гераскевич вошел в дюжину сильнейших. Он опередил представителей ряда стран, в которых на развитие скелетона выделяются миллионы долларов. В связи с этим возникает мысль, что наше спортивное руководство неверно определяет приоритеты. Содержание двух биатлонных команд, которые не радуют успехами, обходится гораздо дороже, нежели финансирование подготовки одного скелетониста. Однако министр молодежи и спорта Игорь Жданов упорно направляет на зарубежные соревнования заведомых туристов. В соседней Беларуси тоже развивают биатлон. Однако, как говорится, кладут яйца в две корзины. В последнее время популярность там получил фристайл — акробатика на лыжах. На последней зимней олимпиаде золотую медаль завоевала Анна Гуськова. А на чемпионате мира этого года золото получила Анна Романовская. Биатлонные команды в Беларуси уменьшили по количеству спортсменов. Но за счет других зимних видов спорта продолжают получать золотые медали. Так почему бы и Украине не поставить финансирование видов спорта в зависимость от результатов.



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