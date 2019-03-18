Свинарчук-гейт и другие избирательные технологии

Свинарчук-гейт

Коррупционный скандал, получивший название «свинарчук-гейт», по аналогии с Уотергейтским скандалом в США в 1972г., который стоил поста президента Ричарду Никсону, оказал влияние на ход избирательной кампании. Жителей Украины коррупцией не удивишь. Но резонанс получился огромный. Президент утратил стратегическую инициативу, которую он имел до начала избирательной гонки: он уволил Свинарчука-Гладковского. На Банковой были создаваны идеологические конструкты (их можно прочитать на бигбордах), а общество их больше не воспринимает всерьез. Его политические конкуренты вынуждены были на них реагировать. Причем, конкуренция в рамках построенной госидеологии была, фактически, невозможна – той же Тимошенко оставалось только поддерживать инициативы президента, вроде конституционного закрепления интеграции ЕС и НАТО. Сама тематика избирательной кампании Порошенко вовсе не была интересна гражданам Украины, но вот ее влияние и на других кандидатов, и на избирателей было сугубо положительным для действующего президента. Если постоянно говорить про армию, мову и веру, а почти все кандидаты на пост президента старательно эту говирку повторяют, то это само собой подводит к выводу, что говорится о вещах важных, и поддержать на выборах надо именно того кандидата, который первый начал это говорить. В конечном итоге это привело к постепенному росту рейтинга Порошенко и даже вывело его на второе-третье место. Учитывая подготовку к масштабным фальсификациям и предполагаемую низкую активность избирателей Зеленского, это давало шанс на выход во второй тур и даже на победу. Нельзя сказать, что у Порошенко все получалось. Например, в целом успешная кампания по продавливанию автокефалии окончилась, по сути, пшиком – сразу после получения томоса тема «веры» ушла на второй или на третий план кампании. Сам по себе томос позволяет привлечь голоса греко-католиков, язычников и «атеистов киевского патриархата». Но эти голоса и так достались бы действующему президенту. Интерес могла бы вызвать кампания по захвату храмов УПЦ, сопровождающаяся разоблачением московской агентуры и даже введением чрезвычайного положения в отдельных местностях, но проведение кампании в таком направлении встретило резкое недовольство со стороны посольства США и Вселенского Патриарха. Киевская власть оказалась между двух огней в перепалке между Варфоломеем и Филаретом. В общем, тему пришлось замять. Точно также пришлось отказаться и от масштабного использования темы «российской агрессии» – Киев получил международную поддержку по итогам «Керченского инцидента», но ввести военное положение во всей стране на два месяца не удалось, а США, как предполагают, вежливо попросили больше так не делать. Когда была сделана попытка повторить прошлогодний успех, они вежливо попросили еще раз (по слухам, визит «Дональда Кука» имел целью не так демонстрацию поддержки, как предотвращение нового «керченского похода»). Тем не менее, эти тактические поражения не повлияли на лидирующее положение президента в гонке. Фактически он был вынужден отступить не из-за сопротивления противника, а из-за неблагоприятного рельефа и климатических условий. Так что это обернулось потерей темпа, но не стратегической инициативы. Тем более, что действия основных конкурентов тоже не были идеальными. А вот тут президент столкнулся с контрударом, на который пришлось реагировать. Откровенно говоря, удар был так себе – и сам компромат неубедителен (все же, хищение важных запчастей у противника – подвиг, а не коррупция), и участия в событиях президента не доказано (в смысле – никто даже и не пытался доказать). Вероятно, эффект объяснялся неожиданностью (президент почему-то не ожидал удара с этого направления), а также тем, что обнулял уже отработанную тему армии. Сейчас уже очевидны направления, по которым будут осуществляться ответные действия. Очевидно, что в ближайшую же пленарную неделю будет обсуждаться закон о языке – надо ведь электорально реализовать последнюю из тем президентской «стратегической триады» и вернуть инициативу: отвлечь мовным вопросом и закрутить спираль молчания для 80% населения страны настолько сильно в последние 2 недели до выборов, чтобы никто даже не мог подумать пикнуть против президента.

Снятие кандидатур

Рекордное число кандидатов на президентских выборах сократилось с 44 до 39, причем среди снявших свои кандидатуры – довольно рейтинговые и перспективные политики. Люди регистрируются, отдают государству 2,5 миллиона гривень, тратят деньги на рекламу и… снимают свою кандидатуру. Есть возможности чисто материального плана – можно просто получить деньги, бизнес, какие-то политические возможности… Но если ты уже состоявшийся политик, то как-то несолидно получается. Опять же, пока кандидатура не снята, остаются квоты в избирательных комиссиях (за них надо платить отдельно), а призыв к своим избирателям голосовать за кого-то, как раз, стоит немного – электорат полностью не переходит.

Кривонос в пользу Порошенко

Первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос осуществил специальную операцию – выдвинул свою кандидатуру, зарегистрировался и… снялся в пользу Верховного Главнокомандующего. Как настоящий офицер. За что позже получил должность в СНБО от Гаранта. Вероятно, у Кривоноса, как технического кандидата, была какая-то своя задача в рамках избирательного сценария и вряд ли она состояла в том, чтобы сняться с выборов. Но тут создалась неприятная ситуация – начался «свинарчукгейт». Ближайшего соратника президента (а косвенно – и его самого) обвинили в том, что он бессовестно наживается на военных поставках. Поразительно, но люди в это поверили, хотя их предупреждали – если не давать заработать на «мимоносках», то Путин нападет. В общем, кандидатуру Кривоноса решено было принести в жертву «свинарчукгейту». Подача более чем прозрачная – пока вы обсуждаете «зраду» Верховного Главнокомандующего, боевой генерал показывает, кому доверяет армия, сигнал более чем очевидный – пока зрадофилы верят во всякие небылицы, боевые офицеры демонстрируют свой выбор.

Садовой в поддержку Гриценко

Вокруг А.Гриценко собрался целый пул отставных кандидатов – о его поддержке заявили журналист Д.Гнап, депутат Д.Добродомов и мэр Львова А.Садовой. Ситуация довольно забавная, если учесть, что ранее Гриценко подписал соглашение о честных выборах с группой кандидатов, связанных с И.Коломойским (Тимошенко, Зеленский, Шевченко и др.). Ни один из кандидатов, снявших свою кандидатуру, с Коломойским не связан. Д.Гнап выдвинут партией «Сила людей», сформированной «активистами». В феврале Гнапа обвинили в крысятничестве – обычное дело для активистов, но отношения с партией расстроились из-за зависти. Оставалось снять свою кандидатуру – в пользу Гриценко: для «активистов» он «социально близкий» (агент влияния США). Садовой и Добродомов вообще-то не совместимы – проект Добродомова был создан АП для конкуренции с проектом Садового в то время, когда мэр Львова рассматривался в качестве перспективного кандидата на пост президента. Сейчас это не актуально, но конкуренция (как партийная, так и личностная) никуда не делась. Да и само по себе снятие Садового вызывает много вопросов. Он еще до начала кампании вел переговоры с рядом других политиков (с Гриценко). Но, в конце концов, принял решение идти на выборы самостоятельно. Тем более, что сам Иисус приснился жене Садового и сказал это сделать. Причем мотивация была очевидная – необходимо поддержать имидж «Самопомощи» как серьезной и перспективной парламентской партии. Садовому нужна была серьезная мотивация – гораздо более серьезная, чем 2,5 миллиона гривен. Гриценко – очевидно американский проект, а о Садовом и «Самопомощи» ходят слухи относительно того, что это проект польский.

Мураев в пользу Вилкула

Е.Мураев снял свою кандидатуру в пользу А.Вилкула. Логика тут понятна – объединились «кандидаты Юго-Востока», ориентированные на действующего президента. Мураев относится к харьковской группе, которая опасается усиления Коломойского и объединилась вокруг Порошенко, чтобы противостоять ему. Вилкул представляет интересы Р.Ахметова, который наладил сотрудничество с президентом. Цель объединения – попытаться оттеснить Ю.Бойко и удачно сыграть на парламентских выборах. Такая игра на данном этапе выгодна президенту, т.к. Бойко оппозиционен по отношению к нему – Фирташ, в отличие от Ахметова, договориться с Порошенко не смог. Пока не складывается – суммарный рейтинг двух кандидатов 4%, в то время как у Бойко 11%. Не ясно, почему снялся именно Мураев – ведь его рейтинг примерно вдвое выше, чем у Вилкула. Политтехнологи, планировавшие объединение, знают свое дело: у этих двух кандидатов разная мотивация электората. Считается, что избиратели Вилкула эмоционально-ориентированы, в отличие от более рассудочных избирателей Бойко. Они просто выбирают красавчика и уговорить их голосовать за другого очень трудно. В случае снятия его кандидатуры этот электорат просто рассыпался бы. Избиратели Мураева тоже эмоциональны, но все, кто с ними сталкивался, знают, что они фанатичны и организованы как секта: ей легко управлять: «сказали за Вилкула, значит – за Вилкула». Для внутреннего потребления есть рейтинги фонда «Украинская политика», в соответствии с которыми рейтинг Вилкула выше не только, чем у Мураева, но и у Бойко. То, что по данным всех авторитетных служб все немного не так, значения не имеет – специально ведется кампания, направленная против социологов, которые все поголовно куплены Банковой.