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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы

Категория: Новости


Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы

 

20 марта в Одессе состоялась пресс-конференция, проведенная совместно представителями международного аэропорта «Одесса» и авиакомпанией «SkyUp Airlines», посвящённая открытию авиакомпанией новых направлений - регулярных рейсов из Одессы: международных — по маршрутам Барселона (Испания), Ереван (Армения), Кутаиси (Грузия), Римини (Италия) и рейсов по Украине — в Киев (Борисполь) и Харьков.

 

Евгений Хайнацкий, генеральный директор авиакомпании «SkyUp», сообщил следующее: «Мы доказали всем, что мы лоукост. Мы осуществляем регулярные и чартерные рейсы - 18 рейсов в неделю - по внутренним и международным направлениям.

В следующем году мы намерены открывать новые направления. Сейчас у нас имеется парк из 8-ми самолетов. Будем увеличивать его с каждым годом и у нас есть для этого определенная стратегия».

 Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы

Александр Джиджора, директор по продажам авиакомпании «SkyUp», подчеркнул: «Миссия нашей авиакомпании - давать украинским пассажирам возможность путешествовать по доступным ценам.

На 2019 год перед нами стоит масштабная цель - перевезти туристов на известные курорты мира. Из Киева это 15 направлений.

Стратегия развития нашей авиакомпании предполагает ежегодное увеличение количества самолетов. Так в 2018 году у нас было 5 самолетов, в 2019 их будет уже 10, соответственно в 2020 году - 12, в 2021 году - 14 и в 2022 году - 18 единиц.

Также особой гордостью для нас является и то, то что авиакомпания «SkyUp» стала официальным перевозчиком футбольного клуба «Шахтер». Тем самым мы осуществляем популяризацию популяризация украинского футбола», отметил Александр Джиджора.

«Создание нами лояльных условий для пассажиров - продолжил директор по продажам - становится уникальным продуктом как в ценовой политике, так и в нише, которую мы занимаем - цены у нас ниже, чем у других лоукостов, при этом мы активно работаем над повышением качества и уровня сервиса».

Павел Прусак, директор МА «Одесса», на вопрос журналистов о перспективах создания в Одессе так называемого «летного ХАБа», ответил следующее:

«Одесса - это интересный в логистическом расположении город. Поэтому, у нас, конечно, есть планы по наращивание объёмов. Мультимодальность аэропорта предполагает увеличение перевозок не только пассажиров, но и грузов.

Это перспектива ближайших нескольких лет. Это входит в нашу стратегию. Кроме всего прочего, общеизвестно, что запад с востоком соединяется через Одессу» - подытожил Павел Прусак.

Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы

 

Начало полётной программы осуществиться в конце мая - начале июня 2019 года. При этом представители украинского лоукостера обращают внимание на фиксированные цены на билеты. Рейс Одесса - Римини - стоимость авиабилета в один конец без багажа составляет от 2 239 грн., Одесса - Барселона - от 2 507 грн., Одесса-Кутаиси - от 1 757 грн. и Одесса- Ереван - от 1 785 грн.

Открытие сразу четырех регулярных рейсов из Одессы не может не вдохновить на желание попутешествовать. А возможность преодолеть напрямую огромное расстояние, позволит оптимально запланировать свой отдых, не тратя много времени на дорогу и пересадки в других аэропортах.

Буквально неделю назад в Одессе было объявлено об открытие регулярного авиарейса Рига-Одесса.

Эти события выводят возможности нашего города на новый уровень - как туристического и культурного мегаполиса. В наше время необходимость перемещаться по миру является одной из потребностей в жизни современного человека. Визит в другую страну или город всегда является волнующим событием, приносящим новые, яркие впечатления, удивительные открытия, приятный отдых и незабываемые эмоции. Познание чего-то другого, еще неизведанного, наполняет нашу жизнь полноценным, здоровым смыслом, делает ее разнообразной и увлекательной, и динамичной, и даже утоляет нашу потребность в приключениях - а именно об этом мы всегда и мечтаем в глубине души...

Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы

 

Хочется представить себе шум двигателя, быстро отдаляющуюся землю, маленькие домики и машины под крылом самолета; мелькающие и поблескивающие в лучах солнца водоемы, огромные массивы зеленых насаждений или заснеженные вершины гор. А затем - бескрайние просторы, состоящие из ярких причудливых облаков или магически поблескивающие звезды, навстречу которым несется на бешеной скорости и немыслимой высоте авиалайнер компании «SkyUp», который несет нас навстречу будущему.

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Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы
Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы
Одесский аэропорт презентовал новые доступные направления регулярных рейсов из Одессы
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