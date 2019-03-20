Одесские СМИ задали свои вопросы Генеральному консулу КНР

В Одессе состоялся прием для одесских СМИ, который проходил 20 марта в Генконсульстве Китайской народной республики. Генеральный консул господин СУН Лицюнь дал интервью одесским СМИ в формате живой и непринужденной беседы.

Интервью с Генеральным консулом КНР в Одессе СУН Лицюнь

Вопрос 1: На днях в Китае завершились 2 важных программы в политической жизни страны-2-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 13-го созыва и 2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей/ВСНП/ 13-ого созыва. Какими яркими точками отличаются сессии 2019 года и как они будут влиять на развитие страны?

Весна – решающее время года, важный период как для природы, так и для человека. Символично получается, что ежегодно в марте у нас проходят упомянутые сессии. Более 2 тысяч членов Народного политического консультативного совета и около 3 тысяч депутатов Всекитайского собрания народных представителей собираются для того, чтобы наметить основную политику страны в текущем году, усовершенствовать законодательство, принять важные назревшие решения, способствующие развитию страны. 15-ого марта завершила работу 2-я сессия ВСНП 13-ого созыва, в ходе которой утверждены планы социально-экономического развития страны на 2019 год, проекты центрального и региональных бюджетов КНР, рабочие Доклады правительства, Верховного народного суда и прокуратуры, был прият закон об иностранных инвестициях, что демонстрирует решимость страны стремиться к новому этапу внешней открытости на высоком уровне.

Текущий год знаменует собой 70-летие образования КНР и решающий год для достижения цели полного построения общества «сяокан» к 2020г., то есть среднезажиточного общества. Важно отметить, что это колоссальная задача для такой большой страны. Именно поэтому в докладе Правительства подчеркнута необходимость сосредоточить внимание на трансформации и оптимизации производственной структуры, ускорить реформы и сделать рынок еще более открытым.

Среди первоочередных задач общественно -экономического развития в 2019 году стоят такие: обеспечить темп роста ВВП на уровне 6-6,5%, создать рабочие места для более, чем 11 миллионов человек и вывести более 10 миллионов из-за черты бедности. Также было акцентировано на необходимость активизации предпринимательской деятельности путем снижения налогов, либерализации и облегчения торговли, инвестиционной привлекательности, увеличения бюджета на образование и медицинские услуги.

Китай также намерен в еще большей степени открыть свой рынок для внешнего мира, активно увеличить импорт, способствовать привлечению инвестиций, продвигать совместное строительство «одного пояса и одного пути».

Вопрос 2: В прошлом году Китай отметил 40-летие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай добился больших успехов и стал второй экономикой мира. Китайская экономика всегда интересует СМИ. Как вы оцениваете экономику вашей страны?

В феврале мы открыли в Одессе фотовыставку, посвященную 40-летию реформ и открытости. Пользуя случаем я хотел бы поблагодарить вас, одесские СМИ, за активное освещение нашей выставки. Также надеюсь, что выставка вам полезна для понимания великого пути, прошедшего Китаем в последние 40 лет и его пути в будущее.

Я хотел бы поделиться с вами 3 отличительными особенностями китайской экономики.

Во-первых, у китайской экономики сохраняется сильная тенденция роста со средне-высокими темпами. ВВП в 2018г составил 13,5 трлн долл. США с ростом на 6,5%. Это является самым высоким ростом среди 5 ведущих экономик мира. Объем внешней торговли Китая в 2018 году вырос на 9,7 проц. в годовом выражении и составил 30,51 трлн юаней /примерно 4,5 трлн долл. США/, что стало новым рекордом и занимает первое место в мире. Только что я упомянул, что прогноз китайского правительства на рост ВВП в 2019г составил около 6-6,5%, это довольно высокий показатель для экономики с таким объемом как Китай.

Во-вторых, Китай внес большой вклад в развитие мировой экономики, 30% роста которой в последние годы обеспечивает именно Китай. «Один пояс и один путь» выдвинутый 6 лет тому назад, уже стал самой масштабной платформой для международного сотрудничества и приносит заинтересованным странам реальную пользу. На сегодняшний день 123 страны и 29 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках «Один пояс и один путь».

Во-третьих, Китай в будущем принес внешнему миру ещё больше возможностей для сотрудничества. В нашей стране проживет около 1,4 млрд человек, в том числе более 400 млн населения со средними доходами. С увеличением доходов народа раскрывается огромный потребительский потенциал от китайского рынка, который приветствует качественные товары и услуги из разных стран, в том числе и Украины. В 2018 г. в первом китайском международном импортном ЭКСПО приняли участие 3617 предприятий-экспортеров из разных стран и регионов мира и было заключено сделок на общую сумму 57,83 млрд долл. США. Участники из Украины вернулись из Шанхая, получив большое удовольствие. Ⅱ импортное ЭКСПО вновь состоится в Шанхае в ноябре 2019 года. Мои одесские друзья уже неоднократно мне говорили, что поедут в Шанхай и уверены в получении больших заказов.

Вопрос 3: Вы упомянули один пояс и один путь. Украина очень заинтересована в этой инициативе. Как сотрудничество в рамках“один пояс и один путь” реализуется в нашем регионе? В прошлом году Украина отправила официальную делегацию на первый международный форум“один пояс и один путь”. Скоро будет второй форум, в этот раз что-то новое будет?

В последние годы с расширением китайско-украинского сотрудничества в рамках «Один пояс и один путь» и улучшением деловой среды в Украине, все больше китайских предпринимателей посещают наш регион. Наблюдается положительная тенденция расширения делового сотрудничества, которое отличается взаимодополняемостью, взаимовыгодами и широкими перспективами. В настоящее время сотрудничество обеих сторон сосредоточено в таких сферах, как портовая инфраструктура, логистика и транспорт, альтернативная энергетика, сельское хозяйство и т.д.

Приведу несколько примеров. “COSCO Shipping Group” являясь одной из крупнейших судоходных корпораций в мире, в настоящее время занимает 14% долей украинского рынка. В 2017 г. COSCO Shipping открыла маршрут «Азия - Черное море», который соединяет Украину с Китаем и основными морскими портами в мире. В порт Одесса еженедельно заходит гигантский контейнеровоз COSCO типа 9600TEU, самый крупный в портах Украины. Корпорация «China Harbour» выполняет проекты по дноуглубительным работам в портах Южного и Черноморска. Она заслужила высокую оценку от украинских клиентов своей высококачественной работой. В Одесской и Николаевской областях управляет проектами солнечных электростанций Корпорация «China National Building Material Group», которая занимает первое место в производстве солнечной энергии в Украине. Корпорация «COFCO International» в Николаевском порту управляет зерновым терминалом с годовой перевалкой в 2.50 млн.т.

Кроме делового сотрудничества я также хотел бы почеркнуть сотрудничество в гуманитарной сфере. Институт Конфуция при Южноукраинском педагогическом университете им. К. Д. Ушинского уже 7 лет работает и становится всё более популярным среди студентов, школьников и тех, кто хочет учиться китайскому языку. В нынешнее время там обучается более 2 тыс чел. разных возрастов. Студенты объяснили мне причину их выбора китайского языка, которая заключается не только в обаянии восточной культуры, но и возможностях, оказывающих Китаем сегодня для всего мира. Со знанием китайского языка им легче найти достойную работу. Наблюдается тенденция активизации обменов и сотрудничества между вузами наших стран. ОНУ, ОНМУ, ОНЭУ, ОНПУ имеют свои механизмы сотрудничества с китайскими партнерами. В Одессе обучаются более 500 китайских студентов.

Второй Форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь» будет проходить в Пекине в третьей декаде апреля. Это станет важнейшим многосторонним мероприятием, проводимым в этом году в Китае, и безусловно станет международным торжеством для всего мира. Председатель КНР Си Цзиньпин откроет Форум и выступит с программной речью. По сравнению с первым форумом в этот раз будут присутствовать больше глав государств и глав правительств, ожидается несколько тысяч участников из более чем 100 стран мира, впервые будет проводиться Конференция предпринимателей. Девиз предстоящего Форума - «Совместное строительство одного пояса и одного пути во имя прекрасного будущего», ключевые цели - высококачественное развитие сотрудничества в рамках Пояса и пути. Рассчитываем на обстоятельный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества. Очень приветствуем участие украинской делегации и это будет безусловно способствовать дальнейшему расширению и углублению нашего сотрудничества.

Вопрос 4: С приближением Китая к центру мировой арены, китайская внешняя политика также находится в фокусе международного общества. Не могли бы Вы поделиться с нами направлениями внешней политикой вашей страны?

Недавно на полях сессий ВСНП и НПКСК министр иностранных дел КНР Ван И устроил пресс-конференцию в связи с внешней политикой Китая. Позволите сослаться на его слова. Китайская дипломатия основана на независимости и самостоятельности, ратует за созидание мира во имя всех, привержена равенству и справедливости, стремится к взаимной выгоде и всеобщему выигрышу, нацелена на содействие развитию страны и служение народу. В 2018 году на совещании ЦК КПК по дипломатической работе утвержден руководящий статус идеи Си Цзиньпина о внешней политике, что не только стало эпохальным для построения теоретических основ китайской дипломатии и заложения фундамента внешней политики в новую эпоху, но и послужило ориентиром при поиске развязки больших вопросов современности. Неуклонно идущий по пути мирного развития и в духе взаимной выгоды и сотрудничества, Китай стремится к созданию нового типа международных отношений на основе принципов взаимного уважения, справедливости, сотрудничества и общего выигрыша, к формированию на планете сообщества единой судьбы человечества. Китай готов совместно с другими странами строить мирную, безопасную, процветающую, открытую, толерантную, чистую и красивую планету.

Вопрос 5: Будет ли Генконсульство организовать какие-либо мероприятий в связи с 70-летием образования КНР?

В этом году мы отмечаем 70-летие образования КНР. Генконсульство планирует провести серии мероприятий в честь этого великого праздника. В апреле Генконсульство вместе с Городским советом Одессы откроет прием заявок на фотоконкурс и конкурс по эссе на тему «Я и Китай» для всех одесситов, которые захотят поделиться своими впечатлениями о Китае, своими историями, дружбой с китайскими друзьями. Также находится на подготовке Конкурс, посвященный знаниям о Китае, соорганизатором которого является Институт Конфуция. В сентябре-октябре будут проведены прием, фотовыставка, концерт и другие мероприятия, приуроченные юбилею КНР.

Вопрос 6: Несмотря на деловую занятость, успели ли Вы погулять у моря, посетить наши музеи, театры? Что вас больше всего впечатляет?

Сегодня уже мой пятый месяц в Одессе и можно сказать, что я уже влюблен в нее. Слава о жемчужине Черного моря распространена не зря. Море голубое, солнце золотое и люди дружеские. Одесса также богата своей историей, многонациональной культурой. У вас многочисленные музеи и замечательные театры, где проходят балеты и концерты мирового уровня. Когда я гуляю в центре города, вспоминаю что, когда-то здесь гуляли такие великие люди как Пушкин, Айвазовский. Как генеральный консул, я буду с удовольствием рассказывать китайским туристам о красоте Одессы.

Спасибо!