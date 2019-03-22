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  • Дата: Вчера, 22:02
Вчера, 22:02

Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO

Категория: Новости / Спорт

Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO

Выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», студент Международного гуманитарного университета Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO, который прошёл 15-16 марта в городе Броварах (Киевская область). В этом виде спорта одессит пробовал свои силы впервые. Обычно тайбоксер выступает в весовой категории 71 килограмм, но здесь встретился с более тяжелыми соперниками. По регламенту одессит провел три боя, в каждом из которых удалось одержать победу.

 

Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO

  

Мы знали, что в финале ожидает поединок с сильным спортсменом, в своем виде спорта он считается чемпионом.  Видели соперника, примерно предполагали, что он будет делать и на тактических каких-то ошибках, где-то на опыте переиграли, бой закончился досрочно, в первом раунде.

- рассказывает студент Международного гуманитарного университета, тайбоксер Олег Гута.

Сейчас титулованный спортсмен готовится к чемпионату Украины по тайскому боксу, который пройдет в Одессе уже в апреле. А в дополнение, он и сам тренирует младшее поколение спортсменов. Параллельно со спортивными достижениями выпускник Юракадемии осваивает профессию менеджера в Международном гуманитарном университете. Говорит, поддержка родных вузов во многом ему помогает.

 

Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO

 

Тренировки у нас проходят по двараза в день, то есть между утренней и вечерней тренировкой я как раз успеваю посещать пары. На базе Международного гуманитарного университета и Юридической академии есть комфортные спортивные залы, где можно прийти, размяться, можно прийти потренироваться сразу после пар, то есть созданы все условия, чтобы спортсмены могли занять свое свободное время и провести его с пользой. Такие условия создаёт для студентов президент университетов Сергей Васильевич Киваловиесли бы не его усилия, такое активно развитие спорта в наших университетах попросту было бы невозможным.

- считает двукратный чемпион Европы по таиландскому боксу Олег Гута.

Олег Гута уже является мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом Европы, бронзовым и серебряным призером чемпионата мира по таиландском боксу.  За последние несколько месяцев Олег Гута успел победить на итоговом Кубке Украины 2018 года в Днепре и принести решающую для представителей Одесской области золотую медаль, дебютировать и одержать уверенную победу на профессиональном ринге в Праге, завоевать два кубка за «Лучшую технику» и звание «Лучшего спортсмена соревнований» на турнире Киевской области по таиландскому боксу и победить в первом этапе Кубка Украины 2019 года по таиландскому боксу среди взрослых. В течение нынешнего года помимо чемпионата Украины Олега Гуту также ожидает участие в ряде других лицензионных соревнований, в которых представлена его весовая категория. Это необходимо спортсмену для того, чтобы исполнить свою давнюю мечту – завоевать лицензию на участие во Всемирных играх. Но даже при такой тотальной занятости, он находит силы и время и открывает для себя новые виды спорта, в которых показывает блестящие результаты, в чём мы убедились по результатам чемпионата Украины по комбат самозащите ICO.

 

Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO

 

 Комбат Самозащита является комплексной боевой системой и на сегодняшний день развивается в более чем 40 странах мира. Это одна из лучших в мире систем подготовки бойца-универсала. Большую роль в формировании комбат самообороны сыграли различные единоборства: джиу-джитсу (в том числе и бразильское), тайский и традиционный бокс, кикбоксинг, дзюдо, боевое самбо, армейский рукопашный бой и другие виды борьбы. С течением времени эти виды боевых искусств слились воедино. В рамках данного направления проводятся турниры и соревнования, в которых  принимают участие представители любых направлений спортивных единоборств. 

 

Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO

 

       В Украине данный вид спорта развивает Всеукраинская ассоциация боевых искусств«Комбат самозащита ІСО», зарегистрированная в мировом спортивном пространстве и имеющая  свои правила. В данном виде спорта представлено 15 разделов единоборств в легком, усиленном и полном контакте.  Такое многообразие дает возможность спортсменам тренироваться с представителями других школ и стилей, объединять спортивные и профессиональные интересы силовых ведомств и спецслужб Украины. Правила Combatself-defense ІСО дают возможность готовить кроме индивидуальных бойцов, спортивные команды и группы, которые выполняют боевые задания в составе пограничной службы, СБУ, МВД и т.д. Занятия комбат самообороной IСО идеально подходят для освоения навыков самообороны, личной безопасности и спортивного самосовершенствования.

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Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
Студент МГУ Олег Гута завоевал золото на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO
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