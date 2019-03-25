Ты их в дверь – они в окно!

Родина не помнит своих героев. Причём ни настоящих, ни героев в переносном смысле слова. Ничем другим, кроме подобной сентенции, оправдать логику пятилетнего пребывания на посту главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева не представляется возможным. И даже сейчас, когда под давлением СМИ и общественности Кабинет министров Украины наконец спохватился и решил расторгнуть с Коболевым контракт, выясняется, что Кабмин не имеет на это права. Наблюдательный совет НАКа в составе западных советников продлевает контракт с этим нерадивым менеджером высшего звена, от работы которого постоянно ухудшается наше с вами благосостояние.

Более того, наверное, вам, дорогие мои читатели, будет сложно представить ситуацию, когда 13 марта на встрече с послами стран G7 премьер-министру независимой Украины было настоятельно рекомендовано не делать резких движений в отношении изменений руководства НАК. Чем же, спросите вы, так припал к сердцу западных партнёров «сей юнош» пышной наружности, неотягощённый следами горения на работе, но со сплошными неудачами на посту главы «Нафтогаза»? Давайте вспомним его послужной список и разберёмся во всём по порядку.

Младореформаторы

Митингуя на Евромайдане, украинский народ мечтал о новых лицах во власти, молодых, с незапятнанной сотрудничеством с какими-либо олигархами репутацией, заграничным образованием за плечами и дерзкими планами, как реорганизовать народное хозяйство родной страны. Вот и смена вектора с пророссийского на проевропейский была объяснима – казалось, что при таком развороте в Украину валом повалят европейские и американские советники-помощники, чтобы научить нас, непутёвых, без коррупции управлять недоразворованным государством.

Чем ещё, как не осуществлением мечтаний романтически настроенной части майданного сообщества в действительности, можно считать национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз Украины», самую крупную государственную компанию Украины, основателем и акционером которой является Кабинет министров Украины?

Нынешний глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев родился в 1978 году. Несмотря на непрофильное образование – факультет международных отношений Киевского университета им. Шевченко и стажировку ещё со студенческой скамьи в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), входящей в четверку крупнейших аудиторских компаний мира, Коболев почти 9 лет работал в НАК «Нафтогаз Украины» в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госкомпании и советником главы правления НАК. В 2014 году Андрей Коболев занял кресло председателя правления «Нафтогаза».

Первый заместитель Коболева, Юрий Витренко – 1976 года рождения. Образование – факультет международной экономики Киевского национального экономического университета и стажировка в Университете науки и техники штата Айова.

В 2014 году, на волне воплощения майданных чаяний, Верховная Рада приняла закон «О корпоративном управлении». В соответствии с этим законом Кабмин в 2015 году начал реформу управления НАК «Нафтогаз Украины», после чего, хоть государство Украина и осталось основным акционером НАКа, управлять этой компанией начал Наблюдательный совет НАКа. Членами Набсовета НАКа являются 4 независимых представителя международных финансовых институтов и бизнес-среды: глава, британка Клэр Споттисвуд, американец, француз, канадец, и 3 украинца – члены Кабмина. В обязанности Набсовета входит: выработка стратегии НАК, годовой план НАК, назначение и увольнение руководителей НАК, установление им, то есть, руководителям, размера и условий вознаграждения, выбор внешнего аудита… Причём, обратите внимание, дорогие мои читатели, всё под чутким руководством заокеанских советников.

Былые «заслуги» главы НАК «Нафтогаз Украины»

Казалось бы, чего же ещё не хватает для успешного реформирования и развития базовой компании нефтегазовой отрасли в Украине?

Однако, приключения НАК «Нафтогаз Украины» за период правления столь прогрессивной управленческой команды были бы достойны отражения скорее в детективном сюжете.

В 2016 году Генеральная прокуратура открыла против Андрея Коболева уголовное дело. НАК «Нафтогаз Украины» руководил государственными акциями ОАО «Укрнафта», причём контрольным пакетом – 50% плюс одна акция. Остальные акции контролировали представители группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Как ни странно, они же полностью управляли «Укрнафтой».

В мае 2016 года вступил в силу закон «Об акционерных обществах». Его приняли, чтобы помочь «Нафтогазу» сменить менеджмент «Укрнафты» и вернуть ее под государственный контроль. Однако руководство НАК этого не сделало: менеджмент «Укрнафты» не устранили, не перекрыли и возможность для вывода средств из компании. Своим бездействием Коболев позволил Коломойскому забрать из «Укрнафты» около 12 млрд грн. По данному факту злоупотребления служебным положением Генпрокуратура и возбудила против Андрея Коболева уголовное дело, судьба которого до сих пор неясна.

В том же году на сайте госзакупок Prozorro появилась информация, что НАК «Нафтогаз Украины» купит бронированный Mercedes за 5 млн грн. Отвечая на волну возмущения в украинском сообществе, НАК пыталась оправдываться, что автомобиль необходим, чтобы обезопасить Коболева от угроз, связанных с процессом в Стокгольмском арбитраже с «Газпромом».

Стокгольмский арбитраж с «Газпромом»

Дело о Стокгольмском арбитраже с «Газпромом» это, конечно же, цыганочка с выходом в списке былых заслуг эффективного менеджера-реформатора Андрея Коболева.

В 2018 году российский концерн «Газпром» обратился в арбитраж с просьбой взыскать с «Нафтогаза» долг в сумме $ 47,1 млрд. в виде санкций по формуле «бери или плати» в 2012-2014 годах.

31 мая Международный арбитражный суд Стокгольма отклонил все требования «Газпрома». Зато, по встречному иску удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставки согласованных объемов газа для транзита в европейские страны. Арбитраж обязал российский концерн выплатить украинскому НАК $ 4,63 млрд. Из этой суммы «Нафтогаз» должен был получить только $ 2,56 млрд. Остальные деньги всё-таки решили списать на погашение долга за газ перед «Газпромом», который Украина должна с 2014 года.

Вроде бы, вот он повод для гордости за успехи «Нафтогаза». И мы помним, дорогие мои читатели, как праздновали всей страной победу в том суде, не подозревая, во что она выльется для Украины.

Отпраздновали и в «Нафтогазе»: правление НАКа начислило себе огромные премиальные бонусы за победу в Стокгольмском арбитраже. Не дождавшись судебных выплат «Газпромом», их можно было получить только из бюджета, в счёт тех денег, которые в будущем заплатят россияне. Только россияне решили иначе…

Российский газовый концерн не согласился с решением Стокгольмского арбитража и 1 марта заявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной – как контракта на поставку газа украинским потребителям, так и договора о транзите газа в Европу.

А вот для нашего «Нафтогаза» это стало полной неожиданностью. Ответить было нечем. В результате, украинцев призвали экономить газ. На вынужденные каникулы отправили детсады, школы и вузы.

Чтобы перекрыть недостаток газа, НАК подписал контракт о срочной поставке «голубого топлива» с польской нефтегазовой компанией PGNiG. Мало того, что этого газа было недостаточно, еще и цена газа была почти в четыре раза выше, чем та, по которой Украина должна была получать его от «Газпрома».

Как вы догадываетесь, дорогие мои читатели, все эти «коленца» политики Коболева были оплачены из наших с вами карманов путём увеличения тарифа на газ. Даже справедливые требования СМИ и украинской общественности вернуть в бюджет премиальные за победу в суде, натолкнулись на постыдные отговорки Коболева про перевод этих средств – 8 млн долларов – на поддержку проживания своей матери в США. Присвоение мнимых премиальных и официальный миллионный месячный оклад вызвали такой резонанс в украинском обществе, что, казалось, для Коболева наступил час последней гастроли.

Последняя ли гастроль?

В конце 2018 года волна общественного недовольства докатилась до премьер-министра Владимира Гройсмана, который вдруг заявил о слишком высоком вознаграждении, которое руководство компании и, в частности, Коболев получают за работу: «Должна быть рыночная зарплата, но не заоблачная, а вознаграждения, которые будут в этом контракте, должны быть полностью зависимы от успехов работы компании». Позже в числе претензий к работе НАКа Гройсман назвал провал программы добычи газа и отсутствие прогресса процедуры корпоративизации компании.

Вы будете смеяться, мои дорогие читатели, но Наблюдательный совет НАКа не согласился с аргументами премьера и в ответ… предложил новый трехлетний контракт с Коболевым с увеличением ему месячной ставки в 2 раза – до 2 млн грн. в месяц. А также улучшение условий для получения дополнительных вознаграждений в форме различных доплат. В итоге за свою работу Коболев мог бы получать больше в разы.

Но премьер, как ни странно, проявил твёрдость и обязал Кабмин 6 марта объявить конкурс на должность главы компании, а Набсовет до 14 марта подать предложения по новому составу всего правления НАКа.

И тут проявился во всей красе наш младореформатор, под которым закачалось насиженное непосильным трудом кресло. Глава НАКа Андрей Коболев созвал пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что не собирается увольняться с должности, а назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии – это полномочия исключительно Наблюдательного совета НАКа. А объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

После подключения «тяжёлой артиллерии» – встречи с послами стран Большой семёрки G7, о которой я уже упоминала, премьер-министр стал более сговорчив и согласился с новым предложением Набсовета продлить контракт с Коболевым только на год – до 2020 года, а также сократить в 2 раза существующий месячный должностной оклад – до 520,5 тыс. грн. и отменить ежемесячные и квартальные премии.

Ну прямо, как в знаменитой песне Владимира Высоцкого: «Ты их в дверь – они в окно!»

Хочешь – не хочешь, а поверишь в теории некоторых экономистов, в частности, бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, о прямой заинтересованности западных партнёров в развале нашей нефтегазовой отрасли. И дело не только в том, что они смогут за копейки приватизировать нашу убыточную газотранспортную систему и месторождения нефти и газа. Нам будут любыми средствами навязывать высокие тарифы на газ – ведь в таком случае мы с вами будем платить их уже новым владельцам украинского нефтегазового рынка.

У вас ещё остались сомнения в том, что тарифы на газ будут расти? У меня – нет…