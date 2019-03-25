Прислушаться бы к совету баснописца Крылова

Украинский феномен

За годы независимости в Украине ежегодно сокращается поголовье коров. За 27 лет в стране поголовье коров сократилось с 9 миллионов голов до 3,9 миллиона. И тенденция к сокращению дойного поголовья продолжается. Основным поставщиком молока для перерабатывающей промышленности остаются частные хозяйства, которые не могут производить столько молока, сколько нужно для удовлетворения потребности населения и промышленности. К тому же молоко, закупаемое с подворьев, не всегда отвечает требованиям по качеству продукции. Ко всему, цена закупаемого молока от населения остается очень низкой, что вынуждает жителей сел сдавать коров на мясокомбинаты. И может наступить такое время, когда на сельских подворьях коров просто вырежут, а крупных животноводческих ферм недостаточно, чтобы обеспечить нужды страны в молоке. Вот тогда насупит полный кризис.

При этом вызывает удивление изобилие молочных продуктов в торговых сетях страны. Невольно возникает вопрос: откуда в Украине появилось столько молочной продукции, если поголовье коров ежегодно сокращается, а следовательно и уменьшается производство молока? Это наша национальная загадка. Ответ же на этот вопрос дают специалисты и медики.

Как утверждают специалисты, которые следят за производством и качеством продуктов питания в стране, оказывается, что 30 – 70% продуктов питания, особенно молочных, в стране являются поддельными. А по данным исследования Центра экспертиз «Тест», 70% сливочного масла, которое реализуется на украинском рынке, является фальсификатом. Центр исследовал 29 марок сливочного масла и лишь 9 из них оказались настоящим маслом. Другие образцы были поддельными. По данным госпродпотребслужбы, молочные фальсификаты продают во всех магазинах, поэтому, если вы отдаете предпочтение супермаркетам, это вас не убережет от некачественных товаров.

Что нам продают и как уберечься от подделок

Казалось бы, зачем делать фальсификат молочных продуктов, если есть молоко? Цельное молоко хорошо, но на нем большой прибыли не получишь. А олигархам нужна большая прибыль при минимальных затратах. В связи с этим они идут на всевозможные хитрости и фальсификации. Монополисты считают: коль в молочных продуктах самое важное то, сколько в них содержится жира и белка, можно оставить то количество жира, которое положено по норме, но животный жир заменить растительным. А чтобы и на растительном жире не продешевить, они закупают дешевое пальмовое масло и добавляют его в сметану, сливочное масло, сыры и другие молочные продукты. А что это вредный продукт для человека, им плевать! Ведь африканцы его употреблют веками, и ничего, живут, утверждают они. Да живут, но недолго. Получается, что фальсификаторы и нам уготовили их судьбу.

В настоящее время массово подделываются не только молочные продукты, но почти все, что предназначено в пишу человека. Казалось бы, как можно подделать широко используемые пряности? Оказывается, и в них встречается фальсификат. К примеру, вы приобрели молотый перец, которого расходуется очень мало. Но он -то дорогой, а почему бы в него не добавить наполнитель? И добавляют – жмых, что приносит немалую выгоду.

Ученые считают, что продукты питания и впредь будут подделываться, для чего активно используются все новые изобретения, которые распознать становится все труднее. Но все же есть некоторые хитрости, применив которые можно определить подделку. Возьмем, к примеру, самый распространенный молочный продукт – сметану, которую чаще всего и подделывают. Вы пришли в магазин, вам предлагают продукт, по вкусу и виду не отличимый от сметаны. А на самом деле это не натуральный продукт. Проверить же ее качество можно простым, но верным способом. Возьмите чайную ложку сметаны и растворите ее в стакане горячей воды. Если сметана настоящая, она полностью растворится, если это подделка, она выпадет в осадок.

Мы уже отмечали, что в торговле до 70% поддельного сливочного масла. И неудивительно, спрос на него большой, а сырья для его приготовления недостаточно. Если его приготовить по всем требованиям, такое масло будит плохо реализовываться из-за высокой цены. Вот почему для массового потребителя и предлагается масло с различными заменителями жира, чтобы сделать продукт, доступный по цене. Чтобы убедиться в натуральности сливочного масла, сначала обратите внимание на его цвет, он должен быть молочным, без желтизны. Присутствие желтизны свидетельствует о содержании в нем примесей. Нередко масло смешивают с маргарином, добавляют немного сметаны и морковного сока. Это оставляет запах натурального масла, а морковный сок придает ему привлекательный цвет. Натуральное масло должно крошиться, когда от него отрезаешь кусочек.

После сметаны и сливочного масла, чаще всего подделывают творог. Это ценный кисломолочный продукт, который приготавливают путем сбраживания молока. Чаще всего натуральный творог заменяют молочным продуктом – сухим молоком, а в место животного жира применяют растительный. Для чего опять же используют пальмовое масло, но не высококачественное, из плодов пальмы, а полученное из древесины. Оно значительно дешевле, но очень вредное для человеческого организма. Покупая творог, обратите внимание на то, из чего он приготовлен, на упаковке должно быть указание количества бактерий и состав продукта, в том числе и закваски. В домашних условиях натуральность творога тоже можно определить, для этого оставьте комочек творога на 8-10 часов при комнатной температуре. Если творог пожелтеет, это укажет на присутствие в нем пальмового жира. И еще об одном. Натуральный творог на горячей сковородке плавится, а поддельный – превращается в неопределенную жидкость с черным осадком.

Украина в настоящее время стала одним из крупнейших поставщиков на внешний рынок пчелиного меда. Однако это не гарантирует, что на нашем рынке вам предложат натуральный мед. А ведь при внимательном выборе предлагаемого меда его можно определить и без глубокого анализа. Обычно мед довольно густой и его трудно перелить из банки в банку. Если мед не разбавлен водой, то его можно прежде всего определить по весу. Один килограмм его вмещается в банке емкостью 0,8 литра. В литровой банке его вмещается почти 1,5 килограмма, если больше, значит, мед разбавлен водой. Можно применить и такой способ: наберите мед на деревянную палочку или ложку и дайте ему стечь: если мед стекает тонкой ниточкой, значит он качественный. Если на поверхности меда присутствует пена, это признак того, что он не созревший или забродил.

Очень часто встречаются подделки в мясной и рыбной продукции. Порой даже трудно представить себе, что покупая мясной рулет или окорок, на вид ничем не отличимый от натурального, приобретаешь хитрую подделку. Приготавливают его с применением мясного клея, который делают из мясных обрезков, а затем их склеивают и таким образом создается видимость куска мяса, которое продается по высокой цене.

Кто из нас не покупал копченное мясо или рыбу? Это древний способ приготовления вкусного продукта. Но это было еще не так давно, а сейчас вам в основном предлагают копченные деликатесы, но с применением жидкого дыма, сильнейшего канцерогена, который в мире давно запрещен, а у нас только набирает популярноть. То, что он вредный для человека, не повод отказываться от «прогрессивного» метода в производстве пищевых продуктов. Да и применение его очень простое, экономически выгодное. Для копчения рыбы или мяса достаточно на пол литра вылить две столовые ложки соли и 50 гр. жидкого дыма. Окунуть в раствор рыбу или мясо, поместить его в холодильник на двое суток. И процесс копчения завершен. И для этого не нужны дрова и опилки. Но при этом отсутствует такой процесс, как термическая обработка, при которой убиваются возбудители ботулизма, холеры, сальмонеллы, стафилококка, всевозможных глистов. И вот такую, с позволения сказать рыбу или мясо предлагают нам сегодня в торговой сети.

А как различить рыбу, приготовленную с применением настоящего процесса копчения от жидкого дыма? Это по виду трудно отличить, но можно. Для этого сделайте разрез рыбы. Если она приготовлена настоящим копчением, ее мясо и жир имеют желтоватый оттенок, а у поддельной выделения жира почти нет, а цвет мяса подобный простой селедке. Вот почему при покупке попросите продавца сделать разрез рыбы.

Практикой подтверждено, чем дороже продукт, тем больше его стремятся подделать, ведь это приносит большую экономическую выгоду. Возьмите, к примеру, крабовые палочки. Привлекательный продукт и пользуется неплохим спросом. А ведь в крабовых палочках и намека нет на те самые крабы, да и рыба в них содержится в малом количестве. В их состав входит крахмал, красители, консерванты и рыбный фарш, который указан на упаковке, но его содержится не более 10% . А остальные 90% содержимого трудно даже определить.

Немного о рыбных консервах, которые тоже пользуются спросом. Нередко их изготовители используют больше нормы соусов. Тогда получается, что вес выдержанный, но содержимое рыбы меньше нормы. Но самое опасное, когда в качестве консерванта применяют не природную сорбиновую кислоту, а синтетическую, которая вредна для здоровья.

А знаете ли вы, что красивая на вид рыба семейства лососевых не всегда должна иметь красный цвет, но нам предлагаю именно такого цвета даже форель, которая в природе имеет бледно-серый цвет. А чтобы такая рыба имела товарный вид, при ее выращивании в искусственных питомниках, ее кормят синтетическими кормами, в которые добавляют красители, для получения мяса нужного оттенка.

Говоря о многих подделках продуктов питания, невозможно не упомянуть об икре, это особый и дорогостоящий деликатес, и как на этом не заработать. И фальсификаторы успешно приготавливают искусственную икру, да так мастерски, что малоопытному человеку трудно определить подделку. Изготавливают ее из белковых продуктов: яиц, молока, желатина, добавляют морские водоросли, а вкус и цвет придают с помощью красителей, рыбных ароматизаторов и других вкусовых добавок. Такая икра пахнет рыбой. Если вы решили покупать ее, внимательно читайте надписи на упаковках, сравнивайте цену. Обращайте внимание на то, какие признаки у искусственной икры. У такой икры идеально круглые икринки без глазков и зародышей, ощущается резкий селедочный запах; при надкусывании икринки прилипают к зубам. Если настоящую икру бросить в кипяток, белок свернется, оставив на поверхности воды белый след. При этом сама же икринка останется невредимой.. Искусственная икра при варке совсем растворится.

На рынке нынче большим спросом пользуется растительное масло, его используют в приготовлении пищи, салатов и консервировании. Особо большой спрос остается на оливковое масло, к тому же оно и самое дорогое. Естественно, его то чаше всего и подделывают. Специалисты утверждают, что то масло, которое находится на нашем рынке, либо сильно разбавлено более дешевым сырьем, либо является полной имитацией. Вот почему оливковое масло необходимо выбирать с особым вниманием, чтобы не оказаться жертвой фальсификаторов.

Убережет ли нас закон от фальсификатов?

Учитывая то, что на Украинском рынке присутствует большое количество поддельных товаров, Верховна Рада и Кабмин Украирны приняли ряд законов и постановлений, которые должны бы защитить потребителей продуктов питания от навязывания им поддельных и некачественных товаров. Много лет шел разговор о том, что необходимо ввести строгий контроль за качеством производимой продукции и ее реализации. Эти требования должны были заставить производителей и торговую сеть четко указывать , когда изготовлен продукт, его ингредиенты и другое. А самое главное, чтобы покупатель мог на упаковке прочитать, из чего приготовлен данный продукт. Правда, такая маркировка была и раньше, но данные о товаре были напечатаны таким мелким шрифтом, что и хорошо зрячий человек не всегда мог прочесть содержимое.

Учитывая все это, в Украине наконец-то появились законы, которые должны были бы защитить потребителя. Самым важным является закон «О защите прав потребителей», есть также законы «О безопасности и качестве пищевых продуктов», «О детском питании», утвержден Технический регламент о правилах маркировки пищевых продуктов. Теперь маркировка должна быть четкой и доступной для потребителей. В ней должно указываться название пищевого продукта, его состав, процентное количество отдельных ингредиентов, его количество, дата изготовления, срок и условия хранения продукта. Кроме того, должны быть указаны рекомендации по использованию пищевых продуктов, если требуются особые условия. Покупатель должен знать о месте нахождения предприятия-изготовителя и номер телефона.

При наличии такой маркировки покупатель должен видеть, что он покупает, из чего приготовлен продукт. Вот почему необходимо указывать, например, что в изготовлении сметаны, творога, других молочных продуктов, в том числе и масле, применено пальмовое масло и другие составные продукта. В магазинах должны быть расставлены продукты так, чтобы человек знал, что здесь продукция, изготовленная из натуральных составляющих, а там с добавлением заменителей, в том числе и содержащих ГМО. В таком случае право за покупателем, что ему брать.

Кто должен следить за выполнением законов?

Вопрос не праздный, ведь у нас практически отсутствует контроль за качеством пищевых продуктов. Раньше была четко работавшая санэпидемологическая служба. Не скрою, служба коррумпирована, но она контролировала качество, что не нравилось монополистам и халтурщикам. Они – то и добились своего и эту службу ликвидировали, но в замен ничего нового не создали. И теперь производители пищевых продуктов вольны и могут производить поддельные продукты, а торговая сеть с любовью их реализовывать, ведь такой товар стоит дешевле, а торговая надбавка осталась прежней.

А пока создается впечатление, что контролирующие органы и правительство Украины много говорят о защите прав потребителей, но мало делают для того, чтобы права потребителей были защищены в полном объеме, как того требуют законы. И как в нашей ситуации не вспомнить великого баснописца Крылова, который в басне «Кот и повар» высмеял поведение повара, читавшего мораль коту. Но эта картинка так похожа, на нынешний день страна, когда законы практически не действуют. А Крылов сказал:



« Я бы повару иному

Велел на стенке зарубить,

Чтоб там речей не тратить попусту,

Где надо власть употребить»

