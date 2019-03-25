«Слуга народа» или «Борщ из Чебурашки»?

Кандидат в президенты Украины Ю.Тимошенко не исключает возможности занять кресло премьер-министра, если на президентских выборах победит В.Зеленский. Видео с ответом лидера «Батькивщины» было размещено в группе «Типичный Киев» в Facebook. Ю.Тимошенко прокомментировала высокие рейтинги своего конкурента В.Зеленского. По ее словам, голосовать за комика на выборах – это все равно что варить «борщ из Чебурашки». Зеленский же, в свою очередь, отреагировал на это, назвав мнение Тимошенко лаем. Отметим, что СМИ считают двух данных кандидатов проектами опального олигарха И.Коломойского, который таким образом пытается себе вернуть власть и бизнес в стране. Представьте себе, что Абрамович ангажировал «Уральские пельмени» и двигает их на все посты в РФ... Бытует мнение, что на определенном этапе Зеленский снимет свою кандидатуру в пользу Тимошенко, расчистив ей дорогу к булаве и державе. Напомним, по данным опроса избирателей, на данный момент в президентской гонке лидирует Зеленский – за него намереваются проголосовать 17,1% украинцев. Второе и третье место в рейтинге занимают Тимошенко (11,9%) и Порошенко (10,7%).

Общий фон предвыборной компании

Юлия Тимошенко начала кампанию безусловным электоральным лидером, позиции удерживает, но за время кампании рейтинг ее, по сути, не вырос. Виной тому, скорее всего, неоптимально выбранная политтехнологами стратегия (сэкономили на дорогих специалистах). Ключевая тема кампании Тимошенко – весьма болезненная для граждан тема коммунальных тарифов. Однако она важна, прежде всего, для работающей части населения. Тимошенко же традиционно опирается на пенсионеров, которые оказались в какой-то степени защищены системой субсидий. В идеологических же вопросах Тимошенко оказалась бледной тенью Порошенко. Фактически она дублировала его заявления про язык, армию и веру, причем – в более расплывчатом варианте. Кампания Порошенко переживает сейчас кризис. Он рассчитывал на то, что с высоты своего положения будет кошмарить своих оппонентов и конкурентов. На практике же оказалось так, что он контролирует далеко не все (в частности, ему фактически не подчиняется МВД), и кошмарят как раз его. Причем – те самые «патриоты» и «активисты», на которых он же сам и делал ставку все 5 лет правления. Помимо идеологической накачки штаб Порошенко делает упор на подкуп и фальсификацию. Само по себе это позволяет довольно легко обогнать Тимошенко, имеющую незначительное превосходство. Но в нынешних условиях, когда президент находится под сильнейшим давлением националистов, система дает сбои. Подкуп через монетизацию коммунальных субсидий нейтрализовать невозможно, а вот прямым подкупом, через создание фиктивной сети агитаторов, полиция, по словам А.Авакова, уже занялась. Он заявил об этом в прямом эфире телеканала ICTV. Вероятно, у Президента будут проблемы и с системой, которая должна обеспечить фальсификации.

Свирид Петрович Голохвастов собственной персоной?

Популярный украинский шоумен и телеведущий, кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона телесериала, который вышел на экраны 18 марта «И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей. То, о чем мы всегда спорили за бокалом вина, то, о чем мы мечтали, представляя страну, в которой так хочется жить, а не ходить и переводить воздух, мы обратили в вордовские Файлы, а затем в кино. Пусть не в реальности, пусть хотя бы на экране, мы немного поживем, поплачем, посмеёмся, уткнём носом, а некоторых даже размажем... ну чесались творческие руки и думы не давали уснуть. И мысли , не потуги, а реальные мысли материализовались !!! Реальные хотелки нашли отклик у думающих, верящих и не до конца разочарованных . Есть шанс! Блин... заслуживаем... а вдруг... ну а затем все, как после аварии, только вспышки воспоминаний, потому что было ярко.)», – заявил Зеленский. Человека практически нет: штаб Зеленского работает хаотически. Региональных штабов тоже практически нет. А рейтинг все прет и прет выше. По оценкам самих «зеленковцев» рейтинг их кандидата зашкаливает за 30%. И в этом есть доля истины: по всем опросам в графе ― кого вы ненавидите больше всего из политиков ― лидирует Порошенко. Более 80% опрошенных готовы порвать гаранта на части за все беды, что он принес Украине. В ненависти к Порошенко ― сила Зеленского.

Джими Моралес и Беппе Грилло

Сложился тренд, что актеры, комики и клоуны становится президентами или лидерами популярных политических партий. В Гватемале президентом страны стал Джими Моралес – из шутовой популярной телепрограммы прыгнул прямо в кресло президента. В Европе дорогу Зеленскому проложил итальянский комик Беппе Грилло. Движение «5 звезд» популярного комика появилось в 2009 году после того, как артист проехался по всей Италии с популярным шоу «Vaffanculo-day» или «V-day», что в переводе означает: «пошли все в ж*пу». На площадях итальянских городов Беппе остро высмеивал весь итальянский политический класс. На его шоу валили толпы. Так родилось политическое движение «5 звезд» – пять основных прав граждан: бесплатный доступ к водным ресурсам, сеть транспорта от больших до малых городков и поселков, свободный и повсеместный доступ к интернету, здоровая окружающая среда за счет эффективной утилизации отходов, чистая энергия. Основной инструмент воздействия на электорат – интернет и блог Беппе Грилло. В феврале 2013 года движение «5 звезд» в ходе парламентских выборах получило около 25% голосов, а уже на выборах в марте 2018 – более 33%.

«Слуга народа»

У Зеленского пока нет такой простой и ясной программы. Он состряпал ее из тех идей, которые ему прислали в соцсетях: это гениальная идея – делать все с народом, например, народный кастинг на главные госдолжности. Его путь в политику аналогичен Беппе Грилло – на популярных телешоу «95 квартал» талантливо громит вороватую украинскую элиту и высмеивал гаранта нации, заболтавшего все реформы и проворовавшегося вчистую. У Зеленского таким средством стал сериал «Слуга народа», ставший бестселлером и принесший ему невероятную славу среди миллионов зрителей. Под название сериала сделали и партию «Слуга народа». И крыша у электората поехала: главный герой сериала по имени Василий Голобородько, простой учитель старших классов, которого избрали президентом только потому, что во время урока в порыве гнева он высказывает все, что думает о неискоренимой в его стране коррупции. Зеленский стал Голобородько? Или Голобородько – это Зеленский? Да какая разница! Голобородько, ставший президентом, и Зеленский, рвущийся на эту должность, смешались в головах электората. Феномен случился и прет как танк против брони Порошенко. И бьет по его рейтингу бронебойными снарядами. А Зеленский на коне и весь в белом. Третий сезон сериала будут показывать до конца избирательной кампании. И Зеленскому никуда не надо ехать и ничего никому не говорить: за него все скажет и расскажет его герой Голобородько. Так целлулоидная пленка с выдуманным сценарием ворвалась в гущу жизни на Украине и грозит взорвать все и смести украинскую элиту, как это почти произошло в Италии. «Слуге народа» предстоит еще пройти этот путь. Сломать подготовленную Порошенко феноменальную по затраченным ресурсам и изощренности систему подкупа голосов избирателей. Самой смешное, что вся эта система как на ладони и особо не скрывается. Запад пока делает вид, что не замечает подготовку масштабной фальсификации. И тем интереснее становится развязка, когда обманутые и кинутые Порошенко – Зеленский и Тимошенко – по идее должны взорвать страну в рамках хроники заранее объявленного бунта против массовых фальсификаций и подлогов.

Мнение эксперта

По мнению известного политтехнолога Василия Стоякина: «Зеленский является абсолютным лидером электоральной гонки, опережая ближайшего конкурента на 8-10%. Он по-прежнему единственный кандидат, который никак не связан с полностью дискредитировавшей себя политической элитой страны. Кроме того, он в высшей степени эффективно ведет избирательную кампанию. Не смотря на внешнюю успешность, конечный результат все же внушает сомнения. Проблема состоит в особенностях его электората. Избиратели Зеленского относительно молодые и голосуют в знак протеста. У этих категорий избирателей невысокая мотивация к участию в выборах. Еще более их расхолаживает устойчивое электоральное лидерство своего кандидата (зачем идти на выборы, он все равно победит) и неуверенность в победе своего кандидата (примерно 8% его избирателей не верят в победу). При этом, организационной структуры, которая позволила бы отчасти компенсировать негативные качества электората (в смысле – привести избирателей на участок за руку), у Зеленского нет. Потому в конечном итоге ожидаемого превосходства не будет, возможно – не будет превосходства вообще. Несмотря на высокий рейтинг, Зеленский решающего преимущества перед другими кандидатами не имеет». Чтобы запугать электорат Зеленского, в последние дни политтехнологи Банковой пустили слух, что будут забирать в армию прямо у избирательных урн в момент голосования.