Какой будет революция образования?

Министерство образования и науки (МОН) Украины внедряет электронные учебники вместо бумажных. Создается единая «Национальная образовательная электронная платформа». Об этом свидетельствует постановление МОН от 11марта этого года, размещенное на его сайте. Теперь, если переписывают историю, то нет необходимости менять учебники, все легко происходит из центрального компьютера МОН. Дети теперь вообще не будут читать книг. Украинская система образования зацикливает детей на заучивание ненужной информации, которая сегодня доступна за счет интернета. Современное образование должно давать картину мира, целостный свод принципов бытия, учить критически мыслить и работать с огромными массивами информации. Ничего этого нет в современной украинской школе. Школа еще держится на плаву только потому, что государству необходим лояльный электорат, в противном случае оно не выделяло ресурсы на школу. Среди мифов, создаваемых и укрепляемых школой как социальным институтом, обычно выделяют: 1) миф институализированных ценностей, который превращает человека в клиента социальных институтов, 2) это миф стандартизированных ценностей, который формирует у человека представление о том, что стандарты в обществе определяют все, 3) миф запрограммированных ценностей, формирующих у человека установку, согласно которой все всегда определяется некоей программой, 4) миф вечного прогресса, благодаря которому у человека формируется ложная идея о бесконечном «покращеннi», погоня за экономическим ростом. В свете этого хотелось бы откровенно поговорить о том, чем школа на самом деле является и что в ней следует изменить, чтобы она отвечала новым вызовам.

Какая школа у нас есть сегодня?

Что такое школа сегодня? Еще в эпоху средневековья монастырские школы возникли как место, где комментируются (sholio) священные тексты и тем самым веками создается учение Церкви, т.е. сугубо идеологический институт. Школа в современном ее понимании – продукт эпохи Просвещения. Ее задача, говоря языком вольных каменщиков-масонов, творцов эпохи Просвещения, – обтесать камни неопределенной формы т.е. сознание дошкольников, и придать им нужную форму кирпича, чтобы они входили в кирпичную кладку, т.е. единую социокультурную Матрицу. Само слово «образование» происходит от идеи «придать нужный образ». Школа строится как завод, где смена начинается и заканчивается по звонку, и, в общем, имеет вид конвейера, главной целью которого является стандартизация социальных представлений выпускников и сведение к минимуму какой-либо отсебятины, т.е. творчества, желания переустройства общества, которые в корне противоречит желанию власть предержащих. Человек заменяется социальной функцией, главным качеством которой является эффективность осуществляемой им деятельности, а все индивидуальное и неповторимо личностное в нем блокируется и нивелируется. Концепция школы постиндустриального общества принципиально отличается от привычной нам сегодня системы образования. Это школа нового, экспериментального типа обучения – сетевое открытое образование, которое будет соответствовать сетевому открытому обществу. ХХІ в. бросает вызовы, с которыми не способна справится наша школа. Школа сегодня ничему давно не учит и давно не дает фундаментальную картину мира, она является дисциплинарно-репрессивным институтом, который просто загоняет под строгий присмотр в классы как в стойла людей в наиболее креативный период их жизни, чтобы они, не дай Бог, не попытались свергнуть существующие порядки, а по прошествии этого периода просто выпускает их в открытое плавание – в социальную Жизнь, т.к. они просто перестали быть опасными для «Хозяев Истории». Если дошкольники имеют большой потенциал творчества и нестандартного видения реальности, то школа напрочь убивает в них это. Инфицировав в школьниках внутриличностный конфликт, который пожирает львиную долю энергии сознания личности, делая их запутавшимися в жизни и запуганными, отягощенными разного рода комплексами неполноценности, ложными ценностями и мифами, разрушительными коллективными представлениями и пропагандистскими штампами, делает их такими, что они уже не способны аккумулировать энергию мысли и воли на борьбу и протестное сопротивление против Системы. Школа делает их плывущими по течению конформистами, приспособленцами, тупыми обывателями и послушными потребителями, адаптировавшимися к условиями общества всеобщего благоденствия. Теперь их сознанием можно безнаказанно манипулировать как угодно и сколько угодно, не получив в ответ никакого сопротивления. Школа пичкает сознание своих питомцев абсолютно бесполезной в жизни информацией, просто, чтобы отвлечь их от сосредоточения на задачах социальный критики. А то, что реально необходимо в жизни, никогда не входит в школьную программу. Школа больше не дает целостную картину мира. И это отнюдь не случайно, а десятками лет целенаправленно и систематически проводится как основная политика Мировой Закулисы. Э.Фромм писал: «Существующая система образования направлена на то, чтобы получаемый минимум знаний был достаточен для того, чтобы должным образом выполнять свои служебные функции. Учебные заведения – это фабрики, производящие такие упаковки со «всесторонними» знаниями, хотя сами они утверждают, что их цель ознакомить учащихся с высочайшими достижениями человеческого разума. Радикальная критика этой системы обучения, данная Айваном Илличем, хорошо показывает ее недостатки». Именно эту критику системы образования, а также программу ее реорганизации, мы и рассмотрим в статье.

«Общество без школы» А.Иллича

Во всемирно известной книге «Общество без школы» Айван Иллич (Ivan Illich), представитель радикальной школы в философии образования, выдвинул программу «дескуляризации общества», т.е. отказа от существующего в современном обществе института школы. Для Иллича «школа – та фундаментальная модель, в соответствии с которой строится все общество, тот социальный институт, который лежит в основании всех остальных социальных институтов, тот образец, по которому строится вся остальная социальная жизнь. Школа прививает молодому поколению ценности и идеалы, которым оно следует потом всю жизнь» – это ложные ценности и идеалы, которые необходимы для функционирования системы, но не для самого человека. «Школа учит путать преподавание с учебой, внушает мысль, то будто бы образование состоит в переходе их класса в класс, что диплом есть синоним знания, что правильное владение языком позволяет сказать что-то новое. Школа воспитывает конформиста, отождествляющие ценности с пользой, и полагающего, что все на свете зависит от хорошего функционирования социальных институтов, что удовлетворение потребностей тождественно потреблению институциональных услуг, среди которых – образование». Для А.Иллича «сама программа общеобязательного обучения – технократический образец потребления нематериальных услуг в сфере образования. Бедными считаются те страны, которые не могут его реализовать. Передоверив социальным институтам, в первую очередь школе, заботу об удовлетворении своих потребностей, человек оказывается в зависимости от этих институтов и не в состоянии самостоятельно организовать свою собственную жизнь исходя из собственного опыта. Школа как социальный институт лишь усиливает порабощение, потому что формирует убеждение о том, что контроль за институциональной средой вне компетенции человека. ШКОЛА ВРЕДИТ ОБРАЗОВАНИЮ, ПОСКОЛЬКУ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОНА СПОСОБНА ЕГО ДАТЬ».

Десекуляризация

Обеспечение равных возможностей для всех граждан в образовании можно достичь, по мнению А.Иллича, только ликвидировав институт школы. «Обязательное образование, будучи ложной демократической ценностью, привело лишь к усилению неравенства и дискриминации. Установилась настоящая международная иерархия, в которой место каждой «касты» определяется числом лет обязательно образования, предписанных ее законами». Программа деинституционализации школы предполагает «отделение школы от государства. Знания человек приобретает прежде всего из внешкольного опыта и профессиональной практики, основанной на межличностном общении с мастером. Самое главное – отказаться от опасной иллюзии, будто мы способны решать за других, что является для них необходимым в области образования». Школа основана на казалось бы самоочевидных постулатах: «только в школе они смогут получить знания», «школа – это место, где под присмотром учителей собирают людей определенного возраста», «от детей требуют их обязательного присутствия», «детям навязывают обязательные программы» и т.д.» А.Иллич связывает детство с определенными социальными установками: «Детство – это не биологически определяемый возрастной период, а период социально устанавливаемый законом о всеобщем обязательном образовании. Государство устанавливает особую категорию человеческих существ, и эта сегрегация позволяет ему отдать несчастных детей во власть учителя». Учитель наделяется обществом функциями, не свойственными ему, т.к. он обязан вмешиваться в личную жизнь своих учеников, внушать им нормы общественно приемлемого поведения, сопровождает их по лестнице социализации вплоть до вхождения в жизнь. При этом сам ученик не обладает никакими правами, ведь свободы и права личности относятся только к взрослым. Учитель школы объединяет в себе социальные роли, которые в современном обществе разделены: функции пропагандиста-идеолога, судьи, воспитателя, священника и т.д., во многих из которых он просто не может быть компетентным или иметь призвание к ним. В университете учителя тоже пичкали информацией, которая ему также в учительской жизни просто не пригодится. Университеты как правило – это просто «фабрики по производству людей с дипломами, которые после окончания университета готовы продаться в услужение сильным мира сего». «Мы все – пленники школьной системы и принимаем суеверное убеждение в том, что только то знание имеет ценность, которое нам навязали в школе как эталон любого знания, и мы, в свою очередь, навязываем знания другим. Школа – это манипулятивный институт, для которого характерна иерархия, бюрократический стиль работы и контроля, подавление личности и формирования конформизма». Школа готовит закомплексованных головастиков, мозг которых до упора набита информацией, а все остальные способности остаются заблокированными или неразвитыми.

Проект открытого сетевого образования А.Иллича

Иллич предлагает создать новую школу как «открытый» социальный институт, суть которого в развертывании инициативы личности как нонконформиста, ее самопознания и саморазвития, формирования самостоятельного и критического, внесистемного мышления. Образование – это личное дело каждого и не имеет смысла перепоручать выполнение этой глубоко духовной задачи учителям и школе. Прежде всего, следует отказаться от всех норм, которые ограничивают свободу гражданина в области образования, а именно закон об обязательном обучении и обязательных программах, отказаться от вручения дипломов и свидетельств, запретить монополию школы на образование, сегрегацию, существующую в современной школьной системе. Новая система открытого образования должна обеспечить всем, кто хочет учиться, доступ к источникам знаний, одновременно предоставить для тех, кто хочет обучать, возможность это делать независимо от того, имеет ли этот человек диплом или нет. А.Иллич выделил «четыре типа источников знаний: 1) Вещи и материальная среда, 2) модели поведения, 3) помощь старших, 4) контакт со сверстниками». В соответствии с этими источниками знаний он предлагает ««сетевую» модель образования, которая включает в себя четыре сети. Первая сеть предполагает свободный доступ к инструментам, машинам и пособиям, необходимым для обучения. Вся материальная культура должна быть открыта для доступа тем, кто желает учиться. Локализация учебного процесса только в школьном здании существенно сужает горизонт развития личности. Поэтому в качестве учителя здесь выступают и библиотекарь, и сотрудник музея, и лаборант, и, в принципе, любой человек. Специализированное обучение не может быть осуществлено в стенах школы, оно должно быть перенесено в те социальные институты, которые связаны с обслуживанием населения. Вторая сеть – сеть по обмену знаниями. Иллич предлагает «создать списки тех лиц, которые желают передать свои знания и навыки другим людям. Это позволит устранить монополию людей с дипломами и включить в процесс образования гораздо более широкий круг людей, предоставив каждому гражданину право преподавать». Путь осуществления этой идеи Иллич видит в повсеместной организации учебных центров открытого образования. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСЕ ОБЩЕСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛУ, ГДЕ НЕТ ПРОЦЕССОВ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ. «Третья сеть – коммуникативная сеть, которая должна обеспечивать гражданам равные права в поисках контактов для совместной учебы или исследований с людьми, которые имеют общие интересы. В отличие от сегодняшней школы, которая собирает в классы людей только по одному критерию – возрасту, и совершенно не учитывает их склонности и общность интересов, формирование коммуникативной сети благодаря клубам, ассоциациям и группам в соцсетях дает возможность гражданам объединяться по их воле и желанию. Четвертая сеть – информационная сеть о преподавателях, которые обладают высокой квалификацией, жизненным опытом и могут выступать в качестве духовных пастырей и наставников молодежи. Отношения между наставником и его учениками принципиально иные, чем отношения между учителем и учащимися в школе: это отношения равноправия, партнерства, интеллектуального взаимопонимания и уважения», т.е. конвивальные отношения.

Конвивальность как новый образ человека

Современная цивилизация и современное образование основано на прометеевском, по сути масонском образе человека, созданном на заре эпохи Возрождения – «человек активный» или «Homo faber». Он связан с культом деятельного преобразования окружающей среды, производства, все и вся рассматривается как объект делания и манипуляции. Иллич предлагает отказаться от Homo faber как образа подлинного человека. В противовес идеалам потребительства и безудержного активизма Иллич выдвинул идеал «конвивальности», что означает: «автономные и творческие взаимоотношения между свободными людьми, не элементами системы». «В конвивальности подчеркивается значимость осознанности, индивидуальной свободы в межличностном общении, этическая самоценность взаимопомощи и сотрудничества, проявление человечности. Тогда как институциализация отношений в рамках бюрократической системы школы вытесняет конвивальность и сводит ее к формальным отношениям социальных статусов, а не свободных личностей». Ориентация на идеи конвивальности позволит создать новый тип образования, которое будет создавать автономных, свободных и творческих, т.е. духовных людей. Развитие должно вести человека к себе, а не лепить из него чуждый ему образ, навязанный извне, а помочь ему встретиться с самим собой изнутри. Зная себя, он сможет сам обучать себя всему, став самому себе учителем и самому себе учеником.