Память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, празднуется в Русской Православной Церкви 22 марта по новому стилю. Это непереходящий праздник, то есть дата его фиксирована.

Народные традиции празднования дня памяти 40 Севастийских мучеников

На Руси церковный праздник — день памяти сорока мучеников Севастийских — называли Жаворонки или Сороки (с ударением на первый слог). Самый яркий обычай этого дня — печь постные булочки в виде птиц — «жаворонков».

Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь к Солнцу Правды — Христу.

Житие 40 Севастийских мучеников

Сорок мучеников Севастийских — это святые первых веков христианства. Их житие оставило глубокий след в истории веры Христовой. В 313 году римский император святой Константин Великий дал христианам свободу. Но был в Риме и второй правитель — Ликиний. Ярый язычник, он не только замыслил возобновить гонения на верующих во Христа, но и готовился предать Константина и стать единоличным императором Рима. Начать массовые убийства предатель решил с военных, среди которых было немало последователей Спасителя.

В городе Севастии как раз было одно из таких христианских войск. Под началом язычника Агриколая находилась целая дружина христиан — сорок воинов, прославленных многими победами. По наущению Ликиния, Агриколай попытался заставить их принести жертву языческим богам, но те отказались, за что были брошены в тюрьму. Там воины молились Христу, и было им откровение, что «претерпевший до конца, тот спасен будет».

Вскоре в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, а на следующий день воинов связанными повели к озеру, вода в котором очень холодна даже в летний зной. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной бани, из-за резкого перепада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог заснуть только один из них, Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов было тридцать девять — по числу оставшихся стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду, крикнул, будя других стражников: «И я христианин!» — и побежал к мученикам. Он молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы, да, в придачу, среди них один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога.

Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиане не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а кости брошены в реку. Когда после казни минуло три дня, святых воинов увидел во сне епископ Севастийский Петр — ему было сказано похоронить их останки. Вместе с помощниками он по косточке собрал святые мощи и предал их земле с молитвой.

Почему же так любят этот праздник?

Во многих местах по сей день пекут печенья в виде жаворонков, прилетом своим к этому времени предвещающих грядущую весну. В такой день звали весну в образе ее вестника — жаворонка, было принято, что возвращение птиц в родные края — большой праздник, ребятня бегала по улицам с печеными птицами в руках, подбрасывала их вверх, восклицали: «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите» и «Жаворонки прилетели, весна пришла!» Затем испеченных птиц крошили и бросали крошки для настоящих птиц. Жаворонков пекли заранее, обычно числом сорок штук – по числу погибших мучеников, из постного теста, потому что праздник этот приходится на Великий пост. А ещё птица в христианской символике — это образ души христианской. И как птицы по весне непременно стремятся вернуться на родину, так и душа обретает весну только вернувшись ко Христу. Только тогда душа начинает расцветать и впоследствии обретает духовные плоды.