Войну – украинцам, гешефт – иноземцам: кто против мира в Украине 

Вернуть страну к полноценной мирной жизни хотят (как показывают данные соцопросов) большинство граждан Украины. Исполнить это законное желание можно лишь при одном непременном условии: когда власть в нашем государстве возьмут политики «партии мира», представляющие круги, реально заинтересованные урегулировать конфликт на Донбассе. Ведь сменщикам нынешнего президента-лже-«гаранта Конституции» предстоит непростая (и сопряженная с личным риском) миссия: освободить сограждан от пут паразитирующих на «оборонных» проектах в режиме чрезвычайщины. Эти «кровосиси», как подтверждают недавние утечки в СМИ о махинациях Свинарчуков и Ко, отладили «теневую» торговлю со сверхвысокой нормой прибыли и свой «пир» настроены продлить: либо затягивая нынешнюю официально не объявленную полу-войны, либо «разморозив» боевые действия. Рекрутируя военных не из собственных семей, они готовы так бороться, — как предупреждает общий кандидат Оппозиционного блока и партии «Наши» Александр Вилкул — «до последнего украинца»... Ведь им покровительствуют ряд влиятельных сил зарубежья, тоже видящих свои «интересы» в разорении и самоистреблении аборигенов Украины.

Доходы — в обход Украины

Считающие украинцев внушаемыми недоумками настоятельно рекомендуют нам ввиду 5-летки упадка скорей и задешево распродать (их подставным лицам) всё привлекательное, что ещё сохранилось у нас в общей собственности: промпредприятия (в т. ч. искусственно загоняемый в банкроты Одесский припортовый завод, прежде дававший в бюджет региона львиную долю доходов), сеть магистральных газопроводов и, конечно же, земли...

На это согласны ретивые исполнители из оравы «панамских патриотов», но прежде им надо сохранить в президентах своего предводителя P. Poroshenko. А тот подрастерял не только доверие сограждан, но и чувство меры: в горячке предвыборной агитации стал 19 марта на (устроенном по команде партнера В. Кличко) митинге подневольных работников «Киевметростроя» убеждать, будто восстановить благосостояние народа и «увеличить бюджеты развития громад» украинцам поможет не возобновление продаж на экспорт товаров и услуг отечественных предприятий, а... вступление в НАТО. Эта новация из перечня темников для «промывания мозгов» заслуживает отдельного рассмотрения и получила в тот же день контр-аргумент реальной действительности: в «газо-транзитном» противостоянии с РФ украинские бизнесмены получили нокаутирующий сюрприз.

19 марта в рамках проекта «Южный поток» закончили сооружать один из газопроводов проложенных по дну Черного моря (в обход территории Украины) из России в Турцию. Об этом заявлено на официальном сайте подрядчика работ и нет причин сомневаться, что это — факт, а не «фэйк» в информационно-психической перепалке разных «ботов» и «троллей». Ведь главный исполнитель работ – респектабельная европейская компания South Stream Transport B.V. со штаб-квартирой в Амстердаме.

Теперь технологическая зависимость воротил российского Газпрома от волюнтаризма посредников украинской компании «Нафтогаз» существенно уменьшена, ослабив позиции последних на вялотекущих переговорах по продлению договора о транзите российского газа через украинскую газо-транспортную сеть (ГТС). Минимизируя надобность в услугах украинской ГТС нафтогазовцы могут вообще от них отказаться, пополняя платой за транзит бюджеты других компаний и стран, а не украинскую казну (куда в 2013 г., например, таких доходов получили $3,6 млрд.). Эта переориентация газовых и денежных потоков сулит отнюдь не «увеличение бюджетов развития» украинских громад и домохозяйств, но СМИ порошенковцев о том пока помалкивают: оттягивают пренеприятное известие до окончания предвыборной кампании. Зато, соревнуясь в познаниях, эксперты порой выбалтывают, какую участь готовят украинцам в случае продления президентства P. Poroshenko.

Вместо газа – «повноцінна війна з Росією»

Прозападный военный эксперт А. Арестович в интервью «Апострофу» выдал полу-тайну: исполняемое однодельцами П. Порошенко втягивание Украины в военно-политический блок НАТО вскоре спровоцирует большую войну на нашей территории:

«…це, швидше за все, підштовхне до великої військової операції Росії проти України… З імовірністю 99,9% наша ціна за вступ до НАТО – це велика війна з Росією. А якщо ми не вступимо до НАТО – це поглинання Росією протягом 10-12 років. А тепер давайте вибирати».

Эксперт утверждает, что в руководстве стран НАТО стали опасаться экспансии России и согласятся принять Украину (как щит) в свой лагерь, невзирая на наличие военного конфликта в Донбассе и территориальный спор из-за Крыма. Якобы, к такому сценарию склоняются из-за ряда инцидентов, включая резонансные отравления в Солсбери. Но есть и более веская причина: получение альтернативных (в обход Украины) источников снабжения российским газом: получив такие альтернативы украинской ГТС, европейские политики могут уже не опасаться, что «большая война» на восток от Карпат сильно нарушит благополучие бюргеров стран ЕС. Поэтому прогнозируемая «большая война» станет для них более приемлемой (как серия войн на территории Югославии).

Косвенно подтверждает аналитику Арестовича риторика П. Порошенко: тот всё более провокационно угрожает применением ракет по РФ, характеризуя ее обитателей не как ближайших и влиятельных соседей, а как почти поверженных и подлежащих каре извечных врагов. Зато уже не вспоминает этот «главнокомандующий» о пленении моряков ВМСУ, отправленных с его ведома в конце ноября 2018 года на «прорыв» через Керченский пролив. Теперь он «промывает мозги» другим: в ходе предвыборного «рабочего» визита в Ивано-Франковскую область, например, хвалил летчиков 114-й бригады, воинов 10-й горно-штурмовой бригады и… свои радения о «создании ВСУ». Увлекшись, кандидат-президент приписал себе «заслуги» спонсора-снабженца:

«Я лично бываю на передаче вооружения и техники в войска… Теперь страшно вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, которых просто физически не было… Приходилось искать даже не бронежилеты, а штаны, носки, белье. Теперь забочусь об обновленной ракетной программе».

Фразерство П. Порошенко можно воспринять с иронией, если не знать, что военные приготовления курирует не столько он, сколько «партнеры», независимые от настроений и мнений украинских граждан.

Канадские миссионеры решили – продолжать

18 марта ряд СМИ с удовлетворением известили, что правительство Канады (по инициативе главы их МИДа Христи Фриланд и министра обороны Харджита Саджана) решило продлить до конца 2022 года присутствие в Украине отряда своих военных из «миссии UNIFIER». О том не спрашивали разрешения Верховной Рады, а просто уведомили украинские власти по линии президента и П. Порошенко послушно «поблагодарил за продление миссии», хотя та не ограничивается военными консультациями и инструктажем.

Как отметили в уведомляющем сообщении правительства Канады:

«Операция UNIFIER поддерживает более широкую программу реформ в Украине и вносит вклад в текущие усилия Канады, направленные на развитие демократии, прав человека и верховенства права в Украине».

Как видно, под видом «военной поморщи» нам десантированы человечки, обещающие обучить «демократии» и правоведению. Это явно нарушает суверенитет народа Украины, прописанный в первых статьях нашей Конституции, а значит правовые основания UNIFIER – вызывают сомнения. С другой стороны коррупционные скандалы вокруг военных заказов (и пассивная реакция на них канадских «друзей») подвергают сомнению практическую полезность этих «наставников» обороноспособности Украины.

Так может у них есть менее афишируемая задача: хотят подсказать аборигенам, какую технику, у кого и в какой очередности «правильнее» закупать, чтобы привести ВСУ к техническим стандартам НАТО?

Не вызывает сомнения лишь одно: жертвовать своими «миссионерами» ради законных интересов украинцев, включая территориальную целостность страны, эти иностранные «партнеры» не собираются. Недавно подобную позицию ясно заявила и глава правительства Германии, отказавшись направить в Чёрное море «миссию» своих военных моряков, как обещали политики, близкие П. Порошенко. И тот, конечно, знает о ложности муссируемых нам уверений, что европейцы придут в Украину – защищать его режим, а не требовать возврата кредитов и новых преференций. Возможно потому «гарант», пребывая в Закарпатье в агит-запале даже высказал упрек прежним политикам Запада за равнодушие к ликвидации самопровозглашенной (вопреки Трианонскому договору) т. н. «Карпатской Украины», попеняв:

«…европейские политики все еще надеялись умиротворить агрессора».

Правда, вместо захватившего тогда край диктатора Венгрии адмирала М. Хорти и его кураторов из «3-го Рейха», кандидат-президент почему-то заклеймил… «российскую агрессию». С такой избирательностью «главкома» в видении внешних угроз Украина очень рискует…

Голоса «за Бойко» – резерв Порошенко?

Сейчас главная опасность для мирного будущего украинцев и территориальной целостности Украины – удержание власти командой П. Порошенко, погрязшей в коррупции, но умелой в интригах и обмана избирателей. Их «политтехнологи» пытаются распорядиться голосами не только тех, кто поддастся на уговоры и подачки, но и принципиальных сторонников «партии мира». Последних убеждают голосовать, если не за «гаранта» П. Порошенко, то хотя бы – за лояльного его команде Ю. Бойко. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, давно не рвется в бой (вопреки звучной фамилии) этот герой подзабытого скандала с закупкой (за счет казны) у инофирм по завышенным ценам нефтебуровых платформ. За почти 5 лет президентства П. Порошенко этот политик, хоть и занимал места во фракции «Оппозиционного блока», не отличился никакими протестными выходками по лоббированию альтернативных законопроектов. И в случае его прохождения на пару с П. Порошенко во 2-й тур голосования (как планировали некоторые «технологи») он гарантированно проиграет даже в полемике.

Во-вторых, при отсутствии шансов выступить «спойлером» П. Порошенко, исключенного из «Оппозиционного блока» кандидата Бойко, вероятно, будут использовать, как… спонсора по дарению «голосов». Увы, подлейшие применяют на выборах одним из методов фальсификации – «переброски голосов» отданных за иных кандидатов: например, бюллетени с отметками за кандидата Y засчитывают, как отданные за кандидата X. Такое возможно, если в избирательных комиссиях представители Y отсутствуют или не противятся таким искажениям волеизъявления избирателей.

Примечательно, что одной из тайн успеха П. Порошенко на выборах в 2014 году было фантастически малое число бюллетеней, учтенных за известного тогда выходца из Парии Регионов кандидата Ю. Бойко. За того экс-регионала, по официальным данным ЦИК, проголосовали лишь 0,19% сограждан, включая земляков и бывших однопартийцев. Это вдвое меньше, чем даже собрал малоизвестный А. Гриненко!

При том, что сейчас (спустя 4,5 года бездеятельности) за Ю. Бойко, по данным разных соцопросов, склонны голосовать не менее 4-5% опрошенных. Единственное правдоподобное объяснение того «парадокса»: голоса поверивших Бойко «слили» в пользу других (начиная с П. Порошенко). И такой трюк могут повторить опять.

Подозрения о сговоре Ю. Бойко с теми, кто протежировал избрание в 2014 году П. Порошенко, сильно укрепились его показаниями в Венском суде в 2015 году: там он де-факто выгораживал финансиста Д. Фирташа, указавшего тогда узкому кругу заговорщиков «продвигать» П. Порошенко – в президенты, а В. Кличко – в мэры Киева. И тогда у них «всё получилось», за что украинцев почти 5 лет безнаказанно грабят повышениями «тарифов».

Чтобы прервать такой ход дел в 2019 году противники «партии войны» и «тарифного ценоцида» не должны ошибиться в голосовании: должны распознавать реальных миротворцев – по делам их, а не по рекламе в порошенковских СМИ.