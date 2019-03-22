Хаос-Арт - настоящее искусство для детей и взрослых

Арт-проект «Хаос-Арт» проходит сейчас в выставочном павильоне на площадке торгового центра «Fontan Sky», по адресу Семафорный переулок, 4.

Выставка двух с половиной сотен картин в пространстве площадью 1 200 квадратных метров, предлагает зрителям самую разнообразную живопись. Это работы художников из Одессы и других городов. Самые разные стили, школы, мотивы, сюжеты делают экспозицию необычной и яркой.

Организаторы постарались пригласить к участию в проекте самых интересных и авторитетных мастеров.

Выставка сопровождается различными событиями, которые привлекают внимание и раскрывают тайны художественного миропонимания.

25 марта в рамках образовательной программы, запланированной организаторами «Хаос-Арта», в выставочном павильоне прошел мастер-класс для детей по живописи у-син.

У-син - восточная живопись, подразумевающая работу со стихиями.

Ученики детской школы искусств N5, старательно выполняли задание своего преподавателя - Елены Леонтьевны Паславской, которая рассказала о мастер-классе: «Детям интересно попасть на занятие в такое необычное место. Галерея пронизана духом творчества. Наши упражнения по живописи у-син предполагают погружение в свое тело. Мы выполняем задание стоя. В такой работе прорабатывается и каллиграфия, и дизайн, и развитие вкуса, техники; а также образное мышление детей, поскольку мы отображаем 5 стихий и их свойства. Это воздух, вода, огонь, земля и металл.

Мои ученики прорабатывают определенные виды движений - поясняет Елена - которые позволяют освоить новые изобразительные и моторные приемы, а также ощутить свои возможности. В живописи у-син используют мазки разной силы, варьируя фактуру. Это очень интересная техника, все дети с увлечением ее осваивают - кстати, на нашем занятии сегодня ученики первого, второго, третьего и четвертого класса нашей художественной школы».

Организаторы проекта - арт-салон «Эксклюзив», галерея «Underground», журнал об искусстве «Art Chili» и компания «Ambience» - ставили перед собой задачу подготовить выставку, которая сможет стать настоящим фестивалем искусств и привлечет внимание всех, кто любит и ценит живопись, а также все то прекрасное и важное, что несет в себе творчество и мастерство.

В рамках арт-проекта также проводятся встречи с художниками, экскурсии по экспозиции, мастер-классы, пленэр.

Выставка продлится до 30 марта.