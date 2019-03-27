С июня 2019 года начинается новая эпоха в гражданской авиации «Международный аэропорт «Одесса» начинает сотрудничество с авиакомпанией «Ryanair»

Райанэйр В Одессе в течение марта прошли три пресс-конференции, презентующие новые направления, в которых будут осуществляться в приближающемся курортном сезоне авиаперелеты в разные страны мира. Эта тенденция утверждает статус нашего города как центра культуры и туризма и не может не обнадеживать горожан и власти, предполагая продвижение и развитие Южной Пальмиры. 27 марта авиакомпания «Ryanair» заявила о начале сотрудничества с аэропортом «Одесса», начиная с 4-х новых направлений.

Татьяна Маркова, директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета заявила: «Мы счастливы приветствовать компании, которые прибывают в наш город, мы очень заинтересованы в прямых перелётах. Увеличивается поток международных гостей, туристов - это очень позитивная тенденция и город постоянно работает над этим». Светлана Шаталова, заместитель главы Одесской областной государственной администрации, добавила следующее: «Мы рады приветствовать наибольшего европейского лоукостера - «Ryanair». Туризм является приоритетом по стратегическому плану развития. Отдых, маршруты, ярмарки, экофестивали - у нас есть большое количество интереснейших событий в году, которые интересно посетить и поучаствовать в них. Туризм несет мультипликативный эффект в отношении развития экономики и раскрывает новые, широкие возможности для нашего региона».

Вячеслав Чеглатонев, директор по маркетингу и коммерции ООО «Международный аэропорт «Одесса» заметил следующее: «С июня 2019 года начинается новая эпоха в гражданской авиации. Это наше сотрудничество с авиакомпанией «Ryanair», которое предлагает для авиаперелетов направления, наиболее желаемые для наших пассажиров. Четыре направления - это лишь начало. Мы активно работаем над открытием таких новых направлений - Германия, Греция, Кипр. Мы знаем нужды наших пассажиров. В то же время, мы соответствуем уровню «Ryanair». Сегодняшнее начало глобального сотрудничества - это своеобразный месседж - сделать более доступными возможности для перелетов жителей нашего региона»- завершил Чеглатонев. Ольга Павлонка, директор по маркетингу и продажам в Центральной, Восточной Европе и на Балканах авиакомпании «Ryanair», с уверенностью сказала: «4-й украинский аэропорт - Одесса, из которого будут рейсы нашей авиакомпании на Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин. Нас привлекает именно этот регион, как красивый исторический город. Мы - самая большая европейская авиакомпания (у нас 234 аэропорта, 2100 направлений, 455 самолетов). При этом «Ryanair» - одна из самых дешевых авиакомпаний. Средняя цена билета - 39€. Мы намерены перевезти 1,4 млн. гостей в (и с) Украины, при этом мы сможем обеспечить работой более 1000 человек. Сегодня мне сообщили, что еще добавили направление - Берлин (которое начнется в октябре).

Таким образом, только в Одессе мы планируем перевозить на своих самолетах 60 тыс. пассажиров. Улучшения, которые мы обязательно осуществим, следующие - отметила госпожа Павлонка - во-первых, мы обещаем самые дешевые авиаперевозки. Далее - такой фактор как пунктуальность, а также - поддержка пассажиров - наш новый круглосуточный сервис. Мы планируем улучшение сотрудничества с экологическими компаниями (например, предполагаем введение системы «пластик-фри» уже через 5 лет). Немаловажно и то, что мы намерены выделить 1 млн. евро на поддержку партнерских компаний». Таким образом, в Украине появляется 11 новых направлений авиаперелетов в 2019 году. Также, компания «Ryanair» в честь начала сотрудничества с одесским аэропортом объявила о распродаже билетов на посадочные места по цене 19.99 евро для путешествий с апреля по июнь, которые доступны для бронирования до 30 марта. В завершении пресс-конференции от одесских журналистов прозвучал вопрос - какие именно требования предьявляются к одесскому аэропорту от авиакомпании «Ryanair».

Вячеслав Чеглатонев ответил следующее: «Главное - это скорость обслуживания воздушных судов. Мы соответствуем всем параметрам - технологическим и сервисным - на сегодняшний день. В дальнейшем обсуждаем вопрос пешей посадки пассажиров» - прокомментировал директор по маркетингу. «Мы должны использовать тот потенциал, который заложен в нашем регионе и развивать с его помощью нашу экономику» - подчеркнула Светлана Шаталина. Учитывая интерес авторитетных международных и украинских авиакомпаний к нашему городу, можно предполагать, что в ближайшее время у нас появятся обширные возможности для путешествий в разных направлениях и по вполне лояльным ценам. Именно об этом давно мечтали одесситы. Теперь мы сможем чувствовать себя свободней в географическом пространстве Европы и планировать визиты в те города, о которых давно мечтали...