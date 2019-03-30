Студенты Одесской Юракадемии провели модельное судебное заседание в Пятом апелляционном административном суде

Практические занятия являются лучшим закреплением теории. Такой опыт в системе обучения уже давно использует ведущий вуз Украины – Национальный университет «Одесская юридическая академия». Благодаря сотрудничеству со многими профильными структурами, студенты имеют возможность применять свои знания непосредственно на практике. Одной из форм таких занятий являются модельные судебные заседания.

Здесь все по-настоящему: есть судьи, адвокаты, истцы, ответчики и свидетели. И само заседание проходит в настоящем зале суда. В этот раз свой зал для заседания предоставил Пятый апелляционный административный суд.

Судебная система давно подпитывается выпускниками Национального университета «Одесская юридическая академия». Это превосходные профессионалы, и мы увидели это сегодня в рамках модельного дела, и видим каждый день, когда выпускники юридической академии работают в стенах нашего Пятого апелляционного административного суда, превосходно выполняя процессуальный долг и свои должностные обязанности. Наше сотрудничество носит долговременный характер. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов приложил максимум усилий для того, чтобы создать это монументальное высшее учебное заведение, которое по праву выходит высших учебных заведений страны. Кроме того, суд постоянно взаимодействует с академией в ряде общественных начинаний и по конкретным делам,

- отметил председатель Пятого апелляционного административного суда, председатель жюри модельного судебного заседания Александр Джабурия.

По мнению председателя Совета адвокатов Одесской области Иосифа Бронза, такие мероприятия очень нужны и важны, поскольку дают возможность студенту приобщиться к практической деятельности, «примерить» на себя будущую профессию.

Студент реально может увидеть, что такое суд, как надо себя вести, какие доводы следует излагать, то есть примерить на себя работу в качестве любого из участника процесса – судьи, прокурора, адвоката, и тогда определиться, понять, как это все происходит. Ведь это очень сложный и долгий процесс. Без пяти минут юристы, которым предстоит уже выбирать направление деятельности, для них это очень важно, потому что это может помочь ускорить выбор той юридической профессии, которой они хотят заниматься,

- отметил Иосиф Бронз.

Процесс подготовки к модельному судебному заседанию занял порядка полутора месяцев. Работу курировала преподаватель кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», судья Одесского апелляционного административного суда Лариса Зуева. Ребята сами выбирали тему и готовили свои выступления. Сами писали речь, репетировали, добавляя импровизацию.

Я всегда это говорила и буду говорить, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учатся грамотные юристы, которые потом становятся очень успешными. Если они хотят, если у них есть мотивация, у них есть все возможности для этого. И академия создала для них и материальные, и правовые возможности прийти в суд и поработать. Сегодняшнее модельное заседания для меня еще одно подтверждение того, насколько эти ребята были убедительны. Я считаю, что они справились на все 12 баллов,

- отметила Лариса Зуева.

Участники модельного заседания сами предложили выбрать экологическую тему для рассматриваемого дела. Речь шла об апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции, который отклонил иск международной экологической организации о недопустимом содержании животных. С такими темами, по словам Ларисы Зуевой, студенты работают крайне редко, но она является очень актуальной. Особенно после принятия ряда экологических законов, начиная с закона о сортировании отходов, об экологической экспертизе и так далее.

Мы хотим обратить внимание общественности на проблемы, связанные с экологией, на то, что необходимо защищать экологические права, потому что сейчас это очень важная тема. Так как я председательствующий судья, моей основной функцией является ведение процесса. У нас очень часто проводятся модельные судебные заседания, но в основном в аудиторных условиях. Сейчас для нас условия максимально приближены к реальности, и мы очень благодарны организаторам за такую возможность,

- поделился студент 1-го курса магистратуры факультета адвокатуры Игорь Дорош.

За работой участников модельного заседание, начиная от судей до свидетелей, наблюдало высоко компетентное жюри. Эксперты высоко оценили работу всех участников и дали некоторые рекомендации в отношении порядка ведения самого процесса и конкретных выступлений.

Я благодарна преподавателям нашей кафедры, которые сориентировали ребят на эту тему. Все выступили прекрасно. Даже люди с большим стажем работы, профессионалы, всегда находят какие-то моменты, которые способствуют улучшению их профессиональной деятельности,

- отметила заведующая кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», доктор юридических наук Нана Бакаянова.

Все участники модельного судопроизводства были награждены грамотами, а также отдельно были отмечены студенты, проявившие не только глубокие знания, но и артистизм.

Мы постарались, чтобы ребята были действительно эмоциональны, показывали свою эрудицию, знания, не только теоретические, но уже и практические навыки. Особо мы отметили весь состав судебной коллегии, а также представителя истца, представителей экологической службы, свидетеля, и нашего зоозащитника, которая была весьма очень эмоциональна и артистична – это тоже очень важно в судебном процессе,

- добавила проректор по учебной работе Галина Ульянова.

Отметим, что образовательный проект «Слушается дело» реализуется на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» на протяжении многих лет. В рамках данного проекта студенты вуза имеют возможность получить свои первые практические навыки в различных юридических профессиях. Они посещают судебные заседания, проводимые в судах общей юрисдикции, а также исполняют под руководством преподавателей роли участников судебного процесса – судьи, адвоката, прокурора, сторон, свидетелей, экспертов и защищают свои правовые позиции во время импровизированных судебных заседаний.

Важно отметить, что такие заседания проходят в обстановке, максимально приближенной к условиям реального судебного заседания, благодаря наличию в университете специально оборудованных учебных аудиторий – залов судебных заседаний.