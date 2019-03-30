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  • Дата: Вчера, 15:18
Вчера, 15:18

Одесситы устроили очереди на избирательных участках

Категория: Новости

Одесситы устроили очереди на избирательных участках

Сегодня, 31 марта 2019 года, проходят выборы Президента Украины. Граждане страны избирают главу государства из 39 кандидатов на данный высокий пост.

Все участки города Одессы открылись вовремя. Наблюдатели фиксируют незначительные нарушения. Традиционно в первую половину дня на избирательных участках было много жителей пожилого возраста. Люди старой закалки по привычке спешат исполнить свой гражданский долг. А потом уже заниматься запланированными делами.

На 11 часов явка избирателей, по данным Окружных избирательных комиссий, составила 14%.

Явка избираетелй была следующая (по состоянию на 11:00): Суворовский район — 24223, Приморский район — 20346, Малиновский район — 23416, Киевский район — 24060.

А вот к полудню на участках стали образовываться очереди. Наблюдатели связывают повышение активности на избирательных участках не только воскресным днем, но и переводом часов на час вперед. Многие одесситы просто не успели перевести часы, либо привыкнуть к летнему времени. Поэтому сейчас на участках довольно оживленно. На участках наблюдатели фиксируют очереди.

Следует отметить, что по данным Центральной избирательной комиссии, за три часа выборов в Украине проголосовали более 16% избирателей.

Избирательные участки на выборах Президента Украины – 2019 открылись 31 марта в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00.

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