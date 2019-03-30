Прапорщики, прощайте?

В Верховной Раде появился законопроект о внесении изменений в закон о воинских званиях. В частности, предлагалось исключить институт прапорщиков. И усилить роль сержанта в соответствии со стандартами НАТО. Среди предлагаемых воинских званий значился и мастер-сержант. Несмотря на призывы главы Верховной Рады Андрея Парубия и его первого заместителя Ирины Геращенко принять законопроект, как крайне важный для Украины на пути ее вступления в НАТО, народные депутаты достаточно холодно встретили законопроект. Вначале они отклонили его. Не прошло и предложение спикера направить законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы. В конце концов Андрей Парубий исчерпал весь перечень возможных предложений для того, чтобы не утратить законопроект, и в итоге вынужден был констатировать, что законопроект отклонен. Это значит, что в дальнейшем подобный законопроект придется регистрировать и подавать повторно, что будет весьма непросто в нынешней политической обстановке. Как видим, сказать прапорщикам последнее прощай у наших властей пока не получается. Само воинское звание прапорщик в Украине сейчас ассоциируется со старшиной или с кладовщиком, которые в основном занимаются портянками. Но на самом деле воинское звание прапорщик существовало и в царской армии. До сих пор одесситы чтят прапорщика Щеголева, командовавшего артиллерийской батареей при отражении британского нападения на наш город. Мой родной дядя Степан Островский тоже был прапорщиком. И в первую мировую войну командовал артиллерийской батареей. Сержанту или даже мастер-сержанту столь ответственный пост не доверили бы. Прапорщик в то время считался офицером. Тот же Степан Островский в полевых условиях решал сложные математические задачи, корректировал огонь. Такое недоступно было человеку необразованному.

Воинское звание прапорщик ввел в советское время тогдашний министр обороны маршал Гречко. Как раз во время призыва меня на срочную воинскую службу. Хорошо помню, как прежние сержанты и старшины примеряли погоны прапорщиков. Кстати, как показывает мой большой опыт воинской службы, большинство прапорщиков было из Украины. Это отражает постоянное стремление потомственных казаков продвинуться по службе. И теперь вот кому-то понадобилось в угоду натовским стандартам изменять воинские звания. Думается, со временем политические страсти улягутся. А возможно, и надобность в вышеназванных законопроектах отпадет.