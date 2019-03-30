Грядет ли ветер перемен? Бойко и Медведчук встретились в подмосковных Горках с Медведевым и Миллером

22 марта в Москве состоялась встреча кандидата в президенты Украины от «Оппозиционной платформы – За життя» Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Переговоры были посвящены газовому вопросу. В ходе встречи Бойко заявил, что считает необходимым заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки российского газа. Также он сообщил о готовности предложить варианты продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории. Медведев отметил о «серьезной деградации» в двусторонних отношениях, что привело к «исключительно острой» постановке вопроса в поставках голубого топлива. При этом подчеркнул, что в Москве не видят сигналов от Киева по ситуации с окончанием контракта на транзит газа. В ответ Медведчук заявил о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины. Для этого он предложил создать газотранспортный консорциум с Россией и подчеркнул, что Украина нуждается в прямых поставках газа «Газпромом». Бойко согласился с Медведчуком и отметил, что действующая власть «должной активности» в этом вопросе «не проявляет». Он подчеркнул, что останавливать контакт нельзя, ведь в газотранспортной сфере заняты более 50 тыс. украинцев. «Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодного возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года. И самый главный вопрос – это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну, потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», – сказал Бойко. В свою очередь глава «Газпром» заявил, что готов продлить контракт на транзит газа через Украину на основании действующего. Миллер добавил, что готов подписать с Украиной прямые контракты на поставку газа по цене примерно на 25% меньше действующей, при этом в Кремле выступают за консорциум (совместное управление) газотранспортной системы.

Объяснения Ю.Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко прокомментировал свой визит в Россию на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом он рассказал на своей официальной странице в социальной сети. По его словам, встреча, на которой также присутствовал лидер «Оппозиционный платформы – За жизнь» Виктор Медведчук состоялась ради «поиска решений проблем простых людей». «Пока власть дает очередные высокопарные обещания, мы предлагаем конкретные решения. Я считаю, что снижение цены на газ избавит украинцев от тарифного рабства. Первый шаг к налаживанию отношений между Украиной и РФ в газовой отрасли сделан. Нам удалось достичь взаимопонимания и договориться о сотрудничестве, жизненно важном для украинских граждан. И останавливаться мы не собираемся, работаем над тем, чтобы вернуть в Украину долгожданный мир», – заявил Бойко. Он заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины и ее граждан, на нарушая никаких законов. «Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения», – объяснил Бойко. Политик заявил, что эта встреча была необходима: «на ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, в частности вопросы возвращения российского рынка и газовые вопросы. Когда я езжу по регионам, я вижу, насколько тяжело сказалась на украинской промышленности потеря российского рынка. Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест… Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать», – сказал оппозиционер. Он также заявил, что цена газа для украинских потребителей может быть существенно снижена. «После вчерашней поездки и заверений главы Газпрома о возможности снижения цены российского газа на 25%, предельную цену на газ можно снизить до 3800 гривен за тысячу кубометров для всех категорий потребителей», – сказал политик.

Обвинения гаранта

Порошенко обвинил Медведчука и Бойко в том, что они якобы пытаются вновь посадить Украину на «газовую иглу». По словам украинского президента, оппозиционеры «объединяются против Украины, против каждого из нас». Порошенко заявил, что Бойко и Медведчук хотят посадить Украину на «газовую иглу». «Вы видели новости и видео из Кремля. Побежали к Путину. Они экономику обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся», – заявил он на совете регионального развития в Черновицкой области.

Комментарий Нафтогаза

«Нафтогаз» также прокомментировал российско-украинскую встречу политиков, где обсуждали вопрос о продолжении транзита российского газа по Украине, создания газотранспортного консорциума, прямых закупок газа у РФ, а также возможности торгово-экономического сотрудничества двух стран. «Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене $240—260 за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226 за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около $217. У нас же тут выборы вот-вот, господин Путин! Вы бы уже хоть демпинговали по-человечески», – заявили в «Нафтогазе».

Комментарий «НФ»

«Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе – пока украинские бойцы гибнут на фронте, а миллионы наших граждан страдают под оккупацией в Крыму и на Донбассе. Бойко и кум Путина Медведчук прикрываются лозунгами «политической оппозиции», а на самом деле ведут подрывную деятельность против Украины. Они давно перешли все возможные красные линии», – заявили в партии «НФ». Действия Бойко и Медведчука особенно опасны во время избирательного процесса на Украине: «Они распространяют ложь об украинском государстве, искажают факты войны России против Украины, разжигают вражду в украинском обществе. Москва пытается дестабилизировать наше государство, чтобы продолжить агрессию и уничтожить Украину», – подчеркивается в заявлении. «НФ» обращается к правоохранительным органам Украины, прежде всего, к Службе безопасности Украины с требованием официально расследовать деятельность Бойко и Медведчука, а также «украинских СМИ», которые освещали их визит в Москву. «Их действия имеют признаки государственной измены. Предатели должны быть наказаны», – заявили в «НФ». «Эта встреча является публичной попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором. Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе, пока украинские бойцы гибнут на фронте, а миллионы наших граждан страдают под оккупацией в Крыму и на Донбассе», – сказано в заявлении партии.

Реакция СБУ

Обстоятельства визита в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера «Оппозиционной платформы – За життя» Виктора Медведчука будут проверены Службой безопасности Украины. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак. По словам Грицака, СБУ в ближайшее время даст правовую оценку данному визиту украинских политиков, а также прозвучавшим в его ходе заявлениям. «СБУ в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку, как визиту граждан Украины – кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор – Право народа», члена партии «За життя» Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям», – отметил он. Глава СБУ добавил, что нельзя исключать связи визита Бойко и Медведчука в Москву с предотвращенным терактом в харьковском метро, который якобы готовили российские спецслужбы.

Последствия встречи в Горках

Москва начала понимать, что Порошенко, скорее всего не удержится у власти, а потому готовит предложение своим «партнерам» на будущее, когда нынешний президент Украины может стать ее прошлым. А еще она решает свои стратегические газовые вопросы и готовит удобный плацдарм для атаки позиций своих оппонентов во второй половине текущего года.

Встреча в Москве точно не была плановой. Еще 21 марта о ней толком никто ничего не знал, а вылет украинской делегации в столицу «страны-агрессора» их националистические оппоненты откровенно проморгали. И это может говорить о значительных и недавних изменениях в позиции России. Очень похоже, что отношение Москвы к будущим президентским выборам на Украине начинает становиться все более реалистичным. Выигрыш Порошенко, еще такой, казалось бы, явный месяц назад, сегодня вызывает даже у нее большие сомнения. Вашингтон определился со своим фаворитом на Украине (В.Зеленским) и на днях открыто это показал украинскому политикуму, и теперь шансы действующего президента Порошенко фальсифицировать выборы в свою пользу резко упали. А значит, и Москве надо готовиться работать с новым руководителем страны. И новому президенту, которому вначале будет очень трудно создавать новую вертикаль власти, готовиться к новой газовой войне с Россией в этих условиях будет практически невозможно без посторонней помощи.