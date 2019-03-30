«Заговор Водолея»: как рождалась «мягкая сила»

Кандидат в президенты, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила в своем Twitter, что Украине нужны глубокие, реальные изменения на основе ценностей ЕС и НАТО, к которым украинцы действительно стремятся присоединиться. Именно этого, по ее словам, граждане ждут от новой власти. Однако, незаметная подмена ценностей уже произошла в начале 1970-х гг. Вспомним, как это было и к чему привело.

Мягкая сила «Водолея»

Весной 1980 года вышла книга Мэрилин Фергюсон «Заговор Водолея». Она сразу была переведена на десятки языков и продана общим тиражом более миллиона экземпляров. «В одночасье она стала манифестом контркультуры, т.е. противоречащей господствующей культуре в плане ценностей и норм. Это выражалось в молодежных бунтах, прокатившихся по Северной Америке и Европе в 1960-е – начале 1970-х годов. Книга «Заговор Водолея» заявила, что «для 15 миллионов американцев, вовлеченных в контркультуру, настало время объединиться и осуществить радикальные изменения в США». Она стала первой публикацией, которая выступала с идеями коллективизма и командной работы – идеями, которые в то время считались образцом добродетели и прогресса и активно продвигались различными гуру бизнес-менеджмента. Однако в то же самое время концепция коллективизма использовалась Тавистокским институтом в качестве инструмента сдерживания выделяющихся из группы личностей путем давления со стороны других членов коллектива. Ведущий научный сотрудник Товистока Курт Левин назвал это «групповым давлением». Это было частью эксперимента, проводимого руководителем Тавистока генералом Дж.Ризом в сфере групповой терапии. Журнал «Campaigner» за апрель 1974 года писал: «Опытный лидер может создать в группе мощную... «семейную» атмосферу. После этого психотерапевт сможет манипулировать членами группы, но не напрямую, а исподволь, например, при помощи внушения или через других членов группы. Если убедить члена группы, что она для него как мать родная, то, когда с помощью манипулирования удается повернуть группу против этого человека, он переживает это очень тяжело – как если бы его отвергла родная мать. Кроме того, если жертва не знает о существовании манипулятивной командной цепочки, она винит во всем себя и себе же приписывает всю ответственность за открывшееся ей новое знание о себе. Если контролеру удастся должным образом воспользоваться возникшей стрессовой ситуацией, он сможет побудить жертвы самостоятельно, «демократическим» путем установить для самих себя те самые ограничения, которые хотел бы навязать им диктатор». М.Фуко назвал это явление «Паноптикум», когда каждый теперь сам становится для себя цензором. Автор книги «Заговор Водолея» Мэрилин Фергюсон пишет: «Делая наброски для еще не имевшей названия книги о зарождающихся социальных альтернативах, я вновь задумалась об особой форме этого движения, о его нетипичном лидерстве, о терпеливой настойчивости его последователей, об их кажущихся невероятными успехах и вдруг поняла, что их способ обмена стратегиями, существующая между ними связь, та форма, в которой они улавливают неясные сигналы других, – все свидетельствовало о том, что это не просто сотрудничество. Это сообщничество. Все это движение представляет собой заговор!» По сути, контркультурная революция была ловко замаскированным заговором, идущим сверху вниз и разработанным «как метод социального контроля, использующий трудные для выявления технологии противодействия, цель которого состояла в том, чтобы остановить научно-технический прогресс в США». Изначально «Заговор Водолея» представлял собой тайный проект правительства США, заказанный Стэнфордскому научно-исследовательскому институту, чтобы изучать влияние на общество таких новомодных социокультурных тенденций, как либертарианизм, левый либертарианизм, либерализм, социализм, анархизм, коммунизм, материализм, натуризм, мистицизм, гедонизм, духовность, энвайронментализм, феминизм, нью-эйдж и многие другие. В своем интервью М. Фергюсон говорит не о понятии троянской лошади, а о троянском сердце как новом типе войны. Она говорит, что за ворота крепости надо отдать «сердце», чтобы победить, и это явится новым типом войны. Она первой заговорила о том, что сегодня именуется мягкой силой. Десятая глава книга Фергюсон именуется «Трансформация ценностей и призвания», где речь идет о смене старой парадигмы экономики роста и контроля, на парадигму ценностей, меняющей модели работы, выбора карьеры, роли креативности. В мире есть иллюзия спасения человечества с помощью технологий, перераспределения ресурсов и денег. Но проблемы человечества не исчезают, а только растут. Новая система ценностей выбирает центром индивида», что вполне соответствует общей ориентации книги на мистический опыт человека. При этом подчеркивается, что «будущее не может строиться под доминированием ментальности индустриального века. Аналитический, рациональный подход к будущему может быть дополнен и пророческим. Трансформация мира сегодня идет сквозь трансформацию сознания. И это основной метод во многих областях». К примеру, в модели цветных революций Дж. Шарпа основным принципом является делегитимизация власти, т.е. лишение власти существующего неформального подчинения граждан, которое оказывается более важным, чем формальное. Все революции направлены на ломку старых ценностей, с помощью этого меняется и сама власть. М. Фергюсон с пугающей четкостью описывает наступление этих новых времен: «Если мощный интерес к трансформационному процессу и поиск смысла не разделяется другим партнером по браку, брак может пострадать. Со временем различия будут становиться все более явными, старые расколы усиливаться. Многие дружба и знакомства из прошлого уйдут; новые знакомства, даже целые поддерживающие сети, займут свое место. Поскольку они будут основаны на разделяемых ценностях, эти новые отношения будут, вероятно, более интенсивными. Родственникам, коллегам, друзьям, супругам понятным образом будут угрожать эти изменения. Но это давление только будет расширять разрыв. В бурный период вопросы и альтернативы, поставленные меньшинством, вызовы власти к существующим ценностям могут быстро распространяться в культуре. Усиливая как нестабильность, так и возможности, общественная коммуникационная сеть действует как коллективная нервная система. В этом смысле технология, которая, казалось, предала нас дегуманизированному будущему, становится мощным каналом человеческой связности». Смена базовой ценностной матрицы ведет к смене структуры. Книга Фергюсон «Заговор Водолея» в ее немецком и французском вариантах называется «Мягкий заговор», который совершил цветную революцию во всей мировой культуре.

Изменение образа человека

Доклад, секретно подготовленный Стэнфордским институтом под кодовым названием «Изменение образа человека» распространялся среди «своих» в целях углубленного изучения направлений социальной инженерии. Этот пухлый доклад был подготовлен командой из 14 исследователей под наблюдением совета, состоявшего из 23 человек, включая антрополога Маргарет Мид, Б. Ф. Скиннера (основатель необихевиоризма в психологии), системщика Эрвина Ласло из ООН и Дж.Викерса из британской разведки МИ-6. Общее руководство проектом осуществлял профессор Уиллис Харман, футурист, чьей специализацией было продвижение в сознание широкой общественности постиндустриальной социальной парадигмы, представляющей собой популярную версию трансформации Соединенных Штатов в «дивный новый мир» Олдоса Хаксли, члена Фабианского масонского общества. В одной из своих лекций О.Хаксли назвал это полицейское государство «последней революцией», «диктатурой без слез», где люди «будут любить свое рабское положение». Он говорил о превращении общества в «безболезненный концлагерь, где люди, фактически лишившиеся свободы, будут, скорее, рады этому обстоятельству, потому что пропаганда, промывание мозгов, усиленное фармакологическими методами, лишат их всякого желания бунтовать». Цель исследования, проводившегося Стэнфордским институтом состояла в том, чтобы «изменить основные черты человечества таким образом, чтобы сконцентрироваться не на промышленном прогрессе, а на «духовности»». «Образ» в названии книги объясняется тем, что образы предоставляют смысл жизни. Авторы утверждают, что для современного общества «образ технологичного и индустриального человека» считается устаревшим и должен быть «отвергнут». Харман поясняет: «Многие из наших сегодняшних образов, похоже, стали опасно устаревшими. Однако наука, технология и экономика сделали возможными важные шаги к достижению таких базовых целей человека, как физическая безопасность, материальное благополучие и крепкое здоровье. Но многие из этих побед принесли проблемы, которые кажутся неразрешимыми в том наборе ценностей и социальных предпосылок, которые вызвали их появление. Наша система высокоразвитых технологий приводит к психологической незащищенности и нервным срывам. Масштаб существующих социальных проблем представляет серьезную угрозу для нашей цивилизации. Если наши прогнозы на будущее подтвердятся, то проблемы, связанные с указанной тенденцией, станут еще более серьезными, более универсальными и произойдут быстрее. Мы должны как можно скорее изменить индустриальный образ человека: анализ природы проблем современного общества приводит нас к выводу, что образ человека, который доминировал последние два столетия, не соответствует постиндустриальной эре». Харман считал, что человечество проходит глобальные изменения разума, сопоставимые с коперниковской революцией. В книге Харман провозглашает, что американским кредо должно стать освобождение, но не от тирании, а от истории и прошлого: «У нас нет ведущих нас образов, которые можно наложить на индустриальную систему, и сама система, как представляется, не имеет внутренних макроуправляющих процессов». Социальная система сегодня не знает своего будущего и не видит его. Если это так, то движение в такой ситуации становится проблематичным. Мир движется, но не знает, куда именно: «Есть только один путь – признать силы вашего разума, которые вы не используете. У вас есть мудрость, знания, которыми вы не пользуетесь. Вы делаете свой выбор как осознанно, так и неосознанно, и вы можете распознать это. Затем у вас может возникнуть желание понять это, и это ваше желание направит вас ко всему остальному». Происходит радикализация разума. Ее он видит, как изменение восприятия, подчеркивая то, что она сводится к пересмотру отношений с властью в пользу развития и радикализации протестных движений и внезапно возникший интерес к йоге и медитации, восточной философии и психоделикам. культура не видит реальности во внутреннем опыте, поэтому мир ориентирован исключительно на материальные ценности. Ценность человека оценивается его экономическим статусом. Журналист К.Зоакос назвал это «контркультурным зомбированием». Американцев программируют, внушая им необходимость и неизбежность перемен, чтобы они привыкли к этому – и тогда сами изменения произойдут практически незаметно. Эта далеко идущая инициатива, связанная с разработкой технологий «бесшумного оружия», впервые обсуждалась и была принята к исполнению как официальная доктрина политическим комитетом Бильдербергского клуба еще на его первом заседании в 1954 г. Там был использован термин «тихая война» в качестве открытой тактической методологии порабощения человеческой расы.

От человека сегодня, мало что зависит. Людей настраивают друг против друга отвлекая внимание общественности от реальных событий. Совершенно очевидно, что невозможно обсуждать социальную инженерию и автоматизацию общества, т.е. разработку социальных автоматизированных систем («бесшумного оружия») на национальном или мировом уровне, не затрагивая обширные вопросы социального контроля над обществом и разрушения человеческой жизни, т.е. рабства и геноцида. Решение сегодняшних проблем требует подхода, отличающегося безжалостной прямотой, не считающегося с какими-либо религиозными, моральными или культурными ценностями. Вы посвящены в этот проект, поскольку способны рассматривать человеческое общество с холодной объективностью и при этом анализировать и обсуждать свои взгляды и выводы с лицами такого же уровня интеллекта без проявления каких-либо эмоций. Качества такого рода служат вашим интересам. Не отказывайтесь от них.

Мы пока не видим, какой именно видится новая социосистема, но радикальность продвижения иных ценностей говорит о том, что эта структура уже на пороге. Мягкая сила незаметно вонзилась когтями в горло обывателю, невидимо украв у него его незамысловатые ценности социальной солидарности и кооперации, подменив на ценности нового индивидуализма на основе саморазвития, выведя, тем самым, массу народа из идейного протеста коллективных политических движений. Был создан новый образ человека постиндустриальной эпохи, который стал атомизированным настолько, как никому не снилось ранее. Это было последней целью «Заговора Водолея» – спецоперации Товистока, где мягкая сил смены ценностей впервые стала инструментом социальной инженерии. Имеет ли Юлия Тимошенко представление обо всем этом? Лично я в этом сомневаюсь. Бесцеремонно вмешиваться в систему ценностей социума никому не позволено. Думаю, что общество будущего должно строится на ценностях социальной солидарности и кооперации. При этом, каждый последующий виток человеческой истории должен давать этим категориям новое прочтение.