Круги и грехи арифметики «голосования»: правила порой «мешают» интересам

(Не)точность подсчета «голосов» на выборах порой имеет решающее значение для признания «избранными» тех, а не иных кандидатов. Не зря, например, в США в 2000 году на месяц затянули пересчет бюллетеней в штате Флорида, пока представитель Демпартии А. Гор не отступился от своих претензий… Увы, в Украине достоверность подобных подсчетов порой явно не соответствовала законам арифметики, что не раз вызывало судебные тяжбы, а в 2004 году было использовано, как повод для «майдана».

Такие обсчеты всегда совершают в интересах – худших кандидатов, как было и на выборах 2014 года. И во знании того негативного опыта, многие опасаются «мухлежа» на нынешних перевыборах Президента Украины.

На кону – судьбы не только отдельных кланов, бизнес-сообществ и миллионов граждан, но и перспектива укрепления или политического банкротства государства «Украина», если погрешности в подсчете голосов спровоцируют массовое противодействие этой «несправедливости». Увы, такому опасному ходу событий способствуют и ряд правил нынешнего законодательства о проведении выборов.

Круг голосующих поддается тасованию

В настоящее время в Украине отменено правило о «нижнем пороге» числа участвующих в выборах: де-юре выборы считаются законными даже, если в них проголосует 1 человек (сам «гарант», например). И это породило применение двух тактик недобросовестной конкуренции: во-первых, разными способами отваживать от участия в голосовании тех избирателей, чьи умонастроения кое-кому «не угодны»; во-вторых, пытаться признать «недействительным» (из-за споров, жалоб, дисфункций в работе соответствующих или вышестоящих избирательных комиссий и др.) ход голосования в тех округах, где получены «не подходящие» результаты.

Вторую тактику недобросовестные кандидаты могут применять (что делали и в 2014 году) – превентивно, зная предварительные настроения жителей той или иной местности. Ведь общеизвестны (и прослеживаются аналитиками по отчетам о голосованиях в предыдущих выборах) данные различия в мировоззрении и политических предпочтениях жителей разных регионов. Не зря о такой политической географии недавно напомнила и редакция «Радио Свобода», акцентируя особенность симпатий жителей южных регионов Украины.

Примечательно, что оппонирующие политсилы пытаются с чрезмерным усердием искать «фальсификации» где-нибудь под Одессой или Николаевом, а никак не в Тернопольском и иных «своих» регионах. И получают для такой привередливости помощь из зарубежья. Например, в этот раз глава МИДа Канады решила командировать на наши выборы аж 500 своих «наблюдателей» (своеобразный экспедиционный батальон), о чем оперативно уведомила в Твиттере. И есть немало оснований усомниться, что эти люди – не ангажированы в пользу или против каких-то конкретных кандидатов. Поэтому за правильностью их действий тоже стоит наблюдать.

За справедливость – «по морде» бить или не бить?

И. Дюмоль, посол Франции (чей президент привержен сохранению при власти П. Порошенко) предприняла за 2 недели до голосования на наших выборах неординарный (не предусмотренный дипломатическими правилами) демарш: напрямую (минуя МИД) направили от имени коллег из G7 (семи ведущих государств Запада) «коллективный запрос» Министру МВД Украины А. Авакову с выражением тревоги из-за протестных акций активистов военизированной политсилы назвавшейся «Национальный корпус» (А. Билецкого). Они не жгли машины (как «желтые жилеты» в Париже, например), но преследовали П. Порошенко контр-пикетами его предвыборных акций и даже провели оскорбительный флэшмоб: забросали территорию возле резиденции Администрации Президента Украины плюшевыми игрушечными свинками (намекая на коррупционный скандал вокруг подручных из клана Свинарчуков). Это сподвигло неравнодушую дипломатку заявить:

«группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат».

Министр А. Аваков сверхсрочно дал утешающий ответ, заверив при личной встрече И. Дюмоль, а затем и посла США М. Йованович, что «всё под контролем, демократия – в безопасности…» и Нацполиция обеспечит общественный порядок в день голосования 31 марта.

Хотя, помнится, министры экс-президента В. Януковича тоже долго излучали уверенность, а потом, когда «пошло не так», многие улизнули из страны. Что общий ход той истории не повторится – никто не может гарантировать на 100%. Ведь подозреваемые в подготовке фальсификаций политики пока не рассеяли недоверие сограждан. А с другой стороны, представители «Нацкорпуса» не собираются идти на попятную, публично вещая о своем намерении не только следить за «справедливостью» хода выборов, но и оперативно её отстаивать:

«если за справедливость надо будет дать кому-то по морде – мы это сделаем без промедления», – публично заявил, например,

Метод «мордобоя» – не нов, но сулит сиюминутный эффект, предвидеть последствия которого, правда, не всегда удаётся. И с этим надо считаться даже ныне правящим политсилам. Ведь известен настрой этих активистов против команды П. Порошенко и ситуация с их явлением народу повторяет сюжет давнего анекдота про то как звери договаривались сыграть в карты и Медведь заранее объявил, косясь на Лису: «А если кто-то станет мухлевать, буду бить по морде: по наглой рыжей морде»…

Но в реальностях Украины такой метод не годится, а слухи, что в день голосования «Нацкорпус придет и порядок наведёт» – преувеличены. Во-первых, умеющие «мухлевать» способны применять целый ряд уловок даже в присутствии неопытных сторонних «наблюдателей». Во-вторых, маловато сил даже дюжины «корпусов» для обеспечения надзора наблюдателей-мордобойцев за многочисленным персоналом избирательных комиссий на всех рассеянных по стране 29,9 тысячах избирательных участках: выборы у нас организует целая армия разнородных «избиркомовцев». Зато даже единичные случаи физического насилия в день голосования махинаторы могут обернуть к своей выгоде: получат повод исключать из общего подсчета результаты голосования, если нечто подобное зафиксируют там, где мало голосов получит «нужный» кандидат.

Метки в бюллетенях – лучше «вече» и драк

«Голосование» методом фиксации (например, метками в бюллетенях) желаний («волеизъявления») каждого человека, имеющего на то право «избирателя», помогает избегать давней практики, когда выборы проводили противостоянием толп на «вече», где побеждали подавляющие своим психологическим преимуществом с элементами физическим насилия. Поэтому применяемая ныне в Украине технология голосования – более «справедлива» и признается вполне «цивилизованной». Но случаи «порчи» этой практики выборочным (спекулятивным) нарушением основополагающих принципов «всеобщего и равного» голосования могут спровоцировать не только обиды ущемляемых, но и массовое обращение к иным приемам, включая «вечевые».

Ведь дискриминация граждан возникает не только в случаях препятствования их участию в голосовании (что сделано спорным решением ЦИК, например, в отношении заробитчан, находящихся в России). Когда любые махинаторы «мухлюют» в пользу «своего» кандидата, они тем самым обесценивают и волеизъявление людей, голосовавших за «чужих» кандидатов. А поскольку большинство украинских избирателей это прекрасно понимают, то неизбежно недовольство тех, кого обманули. Часто недовольные обманом удовлетворяются принятием решения в следующих голосованиях не участвовать, но это – «уход от проблемы», что тоже многим понятно. Поэтому порой масса недовольных готовы хоть как-то заявить свой протест помимо ругательств в «соцсетях». И если такие устремления совпадут с планами кого-то из политиков, включая кандидатов, тоже не довольных голосованием, то проведение протестных акций станет реальностью…

Результаты любых выборов не могут удовлетворить всех участвовавших, но праведный гнев вызывают не проигрыши того или иного кандидата (и его сторонников), а фальсификации законных процедур, особенно, если их совершали массово, а выявили и известили о том сограждан – оперативно. И опасно, если в таких случаях заподозрят целенаправленную дискриминацию всех жителей того или иного избирательного округа или региона страны. А худший вариант из возможных, когда в этом соучаствуют государственные деятели, чьи функциональные обязанности – совсем иные.

К сожалению, опыт прежних выборов дает немало пищи для подозрений. Например, многих смущает, что на президентских выборах 2014 года «явка избирателей» была выше в тех регионах, где больше голосов получил П. Порошенко. Никто не развеял смутные сомнения, что таковое было истинным фактом, а не результатом приписок голосов «мертвых душ», например.

Поэтому во избежание разного рода бунтов украинским политикам в этот раз необходимо обеспечить реальную достоверность подсчета голосов, пресекая ожидаемые скептиками фальсификации и любимую некоторыми безответственными «политтехнологами» игру в «выбивание» округов, где лидируют соперники. В этой части заслуживает внимания инициатива штаба кандидата от партии «Батькивщина» не только сотрудничать с участниками от ряда других кандидатов, но и оперативно публиковать в Интернете данные протоколов о результатах голосования в разных избирательных округах. Такой шаг к «прозрачности» уменьшит риски и для сотрудников ЦИК, и для получивших задание как-то оперировать отчетами на его официальном сайте.