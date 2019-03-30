Протягивай ножки по одежке

Слово – не воробей

Если представить себе визуально очередь у торгового прилавка из 39 человек, не правда ли, большой строй получится? И каждый, стоящий в этой длинной цепи, стремится предпринять какие -либо усилия, чтобы хотя бы на одного, а то и десяток обойти стоящих в очереди соперников. И для этого хитрецы нередко совершают различные попытки, чтобы доказать стоящим впереди, что они по какому-то праву имеют льготу быть впереди. Но это речь идет о натуральной очереди у определенного объекта. Совсем по-другому ведут себя очередники к президентскому креслу или главной государственной кормушке. Здесь ранг и льготы не действуют, в данном случае нужны более веские аргументы – доверие избирателей. Отсюда следует, что каждый претендент на это кресло должен найти такие аргументы, чтобы именно ему больше всего поверили избиратели, что именно он самый-самый. Вот для этого и применяется способ массового внушения. Подбираются проблемные вопросы, которые больше всего волнуют население. При этом кандидат не всегда учитывает то, как он выполнял предыдущие обещания, в надежде на то, что о них уже забыли. А в настоящее время надо бросить в массы такой аргумент, которому больше поверили бы сегодня, и убедить, что он, став президентом, создаст маленький рай в большой Украине.

Однако не всегда подобная агитация приносит желаемые плоды, люди не всему верят и не каждому обещанию доверяют. В таком случае у претендентов есть еще один, по их мнению, очень весомый аргумент – воздействовать на избирателей морально, давить на болезненные точки людей. На сегодняшний день таким аргументом являются коммунальные платежи, низкая зарплата и пенсия. Именно эти проблемы многие кандидаты в президенты и взяли на вооружение. Несколько кандидатов именно эти болезненные точки ввели в свои программы и агитационную пропаганду. Не будем останавливаться на каждой такой проблеме, а раскроем вопрос о цене природного газа, от которого зависит не только непомерно высокая цена при бытовом потреблении топлива, но и рост цены на отопление, горячую воду, выпечку хлеба и других продуктов питания, в приготовлении которых используется природный газ, а следовательно, и цена товара.

Обещая, аргументируй свое предложение

В выступлениях и программах многих кандидатов в президенты присутствует вопрос о снижении цены на природный газ. Похвальное предложение. Кто бы из нас отказался от предложения, например, Юлии Тимошенко, которая обещает, что если она станет президентом, то снизит цену на газ в два и более раз? Замечательно! Тем более, что Юлия Владимировна подчеркивает – в Украине достаточно добывается собственного газа, себестоимость которого составляет 2,5 гривны за один кубометр. Следовательно, если его использовать в коммунальном хозяйстве это и позволит снизить его цену. В таком случае украинские семьи значительно сократят расходы на оплату газа и тепла. А реально ли такое предложение? Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, давайте разберемся, куда расходуются деньги, которые мы оплачиваем за газ. Для этого проведем детальный анализ этих расходов. В настоящее время мы платим за 1 куб. м газа 8,55 гривны. Из этой суммы 5,91 грн, или 70% – это налоги и дивиденды, которые Нефтегаз перечисляет государству. Именно наши деньги, которые мы оплачиваем за газ, непосредственно идут на заработную плату медикам, учителям, бюджетникам, пенсии и прочее. Именно таким способом население Украины реализует свое конституционное право на получение доходов от использования недр.

На что расходуются остальные средства?

В нашу квартиру, на котельную, которая подает нам тепло и горячую воду, газ подается по магистральному и распределительному трубопроводу, на что расходуется 0,8 гривны. Учитывая то, что газа украинской добычи недостаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности в полном объеме, поэтому еще 0,55 грн от названной стоимости каждого кубометра газа необходимо тратить на покрытие затрат на ежегодный импорт 3,7 млрд. куб. м газа и продажу его населению по более низкой цене.

Кроме того, часть денег, а это 0,51 грн, расходуют компании, которые занимаются транспортировкой газа от производителя к потребителям.

Подводя итог всех расходов по транспортировке и доставке газа потребителям, оплате за него населением, нетрудно определить, что же остается на то, чтобы вкладывать средства в добычу собственного газа и разведку новых месторождений. Кроме того, на содержание и поддержку нефтедобывающего хозяйства нужны немалые средства. Если не вкладывать средства в добычу, разведку и на бурение новых скважин и надеяться на природные возможности, производство собственного газа и впредь будет снижаться, как минимум на 1 – 1,2 млрд куб. м. По подсчетам специалистов, для того чтобы и впредь удерживать добычу собственного газа в том количестве, как сейчас, необходимо с каждого реализованного кубометра газа на это вкладывать 2,1 грн. Но большинство кандидатов в президенты, затрагивая вопрос о газе, утверждают, что Украина должна увеличивать добычу собственного голубого топлива в таком объеме, чтобы отказаться от импорта. Но никто конкретно не говорит, а за счет чего можно достичь такого объема? Экономисты подсчитали, что для того чтобы увеличить добычу собственного газа уже сейчас необходимо с каждого кубометра проданного газа инвестировать в добычу не меньше 2,9 грн. А сколько мы сейчас вкладываем на эти цели? В девять раз меньше от потребности. На эти и другие вопросы конкретного ответа от кандидатов в президенты нет. А стоило бы над этим поразмыслить и дать ответ: за счет чего можно будет пополнить государственную казну, если снизить оплату за газ в два и четыре раза? А ведь это немалая сумма и исчисляется сотнями миллиардов гривен. Ведь только собственного газа Украина ежегодно продает в среднем 16 миллиардов кубов. Умножить на 5,91 гривны, что отчисляется в бюджет, и получается неподъемная сумма для государственного бюджета. А за счет чего ее покрыть, ответа нет. Наши претенденты действуют по принципу, мол, слово – не воробей, кто его словит. Оно-то так, но надо правду говорить, а не врать собственному народу.

А если все взять и разделить?

Многие избиратели, услышав подобные заверения претендентов в президенты, особенно сейчас, когда получают платежки по ЖКХ и не знают, как за все услуги расплатиться, могут поверить обещаниям. Только давайте вместе проанализируем, а что получится из того, что нам предлагают «добродетели»? Скажем, уже сегодня большой обещальник пришел к власти и внедрил в жизнь свое предложение – снизил цену на газ в 2 – 4 раза. А это значит, что мы будем платить вместо 8,55 за куб, всего 3,5 грн. А это автоматически снизит поступление в бюджет в 4 раза. Вместо 5,91 грн с каждого кубометра государственная казна получит только 1,49 грн. Откуда взять средства на выплату зарплаты врачам, учителям, военнослужащим, выплату пенсий и прочее? Кроме того, не остается ни единой копейки для инвестиций в собственную добычу газа, а это значит, потребуются дополнительные средства на увеличение импорта газа как минимум 1,2 млрд куб.м.

Поступить так, как предлагают наши кандидаты в президенты, значит увеличить расходы на импорт газа, что потребует дополнительные расходы 5,5 млрд грн. То есть, мы вместо развития собственной экономики будем кормить чужих производителей. А подумали ли «благодетели» о том, что воплощение в жизнь таких предложений приведет к разрыву сотрудничества с МВФ и европейскими банками, отсюда непременный обвал курса доллара до 40 – 60 гривен.

Следовательно, необходимо искать пути снижения затрат на транспортировку газа, другие непроизводственные расходы. А чтобы увеличить поступления средств в бюджет, следует подымать экономику всех отраслей. Добиваться изготовления конкурентноспособной продукции. Снижать ее себестоимость и снижать закупочные цены на товары народного потребления. Именно эти вопросы наши кандидаты почему-то обходят. Очевидно, опасаются, что на этих вопросах они могут не добиться желаемого результата. А вот поговорить о газе – это злободневный вопрос, и его решение уходит далеко в годы.