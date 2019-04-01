В Одесской области проходит Эстафета памяти

В этом году наша страна отмечает знаменательную дату - 75-летие со дня освобождения Украины от нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны. В конце марта рамках празднования Всеукраинскую эстафету памяти «Слава освободителям Украины» принимает Одесский регион. Именно в это время украинские войска начали операцию по освобождению Севера Одесчины.

Как будет проходить Эстафета памяти в городах и районных центрах Одесской области рассказал председатель организации ветеранов Одесской области генерал-лейтенант Николай Петрович Лейфура.

Первый этап освобождения региона начался 23 марта 1944 года. В этот день освободили самый северный районный центр - Кодыму. После Кодымы войска отправились на Молдову. А 27 марта была освобождена Саврань. Затем войска 2-го Украинского фронта направились на Балту. Свой день освобождения район отмечает 29 марта. В этот день для передачи символов эстафеты город посетят в составе общей делегации представители организации ветеранов Савранского района, райадминистрации и районного совета Савранского района.

28 марта – день освобождения отмечает Николаевский район, 30 марта – Любашевский. 31-го – Ширяево, Подольск, Ананьев и Березовка. Однако, в связи с выборами праздничные мероприятия будут проводиться в начале следующего месяца. 3 апреля день освобождения отмечают Окны, 4-го – Захаровский, Ивановский и Раздельнянский районы. 5-го – Лиманский, 6-го – Великомихайловский, а 7- го – Беляевский.

Одесчина также принимает участие в межобластных мероприятиях. Передача эстафеты от города Николаева состоится 2-го апреля в районе населенного пункта Коблево – как раз на границе между районами. Переход украинских войск из Николаевской области в Одесскую состоялся в ночь с 31-го марта на 1-е апреля. Тогда были освобождены первые села Лиманского района. Затем войска направились на Южный. Города также будет отмечать день освобождения 2-го апреля. А 10-апреля делегации из Южного и Лиманского района прибудут в Одессу. Завершится первый этап Эстафеты памяти 13 апреля – в день освобождения Овидиополя.

Второй этап – освобождение юга Одесской области – стартует 22 августа в пгт Тарутино и завершится 27 августа - в селе Владычень Болградского района. Это последний населенный пункт Одесчины, который был освобожден от оккупантов. После этого символы эстафеты – флаги и гильза с землей – будут переданы руководству области, а 28 октября, в день 75-летия освобождения Украины, отправятся в Киев

Главная суть мероприятий, как и всей деятельности, которую ведет ветеранское движение – сохранение исторической правды. Для этого создаются музеи, стенды, архивные документы.

Нас, старшее поколение, очень здорово беспокоит будущее нашей молодежи с тем, чтобы они переняли самые лучшие черты настоящих патриотов нашего отечества – честность, правдивость, ответственность. Нас приглашают в школы, мы постоянно проводим встречи со школьниками, но, вот, работа с вузами, к сожалению, оставляет желать лучшего.

- отметил генерал-лейтенант Лейфура.

Также в первую очередь усилия ветеранской организации направлены на вопросы социальной защиты ветеранов, людей старших поколений, в том числе участников боевых действий, участников войны, ветеранов труда, ветеранов воинской службы, детей войны. По словам главы ветеранской организации, в последние два года стала ощутима и поддержка со стороны руководства области. Постоянно помогает ветеранам народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.

Далеко не все народные депутаты поддерживают с нами деловые контакты. Но за многие году у Сергея Васильевича Кивалова как было прекрасное отношение к старшему поколению, так мы и ощущаем его по сегодняшний день. Без всяких красивых слов он постоянно приглашает на мероприятия, встречается с нами, и не только в праздничные дни и по случаю массовых мероприятий. Обращает внимание на просьбы старшего поколения отдельных людей.

- отметил генерал-лейтенант Лейфура.

По его словам, поддержка народного депутата выражена не только в материальном, но и моральном плане, а также в вопросах соблюдения законодательства, защиты прав и интересов ветеранов.