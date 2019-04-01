В стенах Международного гуманитарного университета принимали новичков-студентов на компьютерные курсы

«Студенты» – это одесситы старшего возраста, а их «университеты» – курсы компьютерной грамотности. Учиться никогда не поздно. Эта аксиома получила лишнее тому подтверждение, когда при Международном гуманитарном университете более четырех лет тому назад был запущен новый социальный проект. Он позволил людям пенсионного возраста получать новые, столь необходимые сегодня знания, осваивать компьютерные навыки. Совершенно бесплатно.

За это время обучение прошли более 5 тысяч пенсионеров. Созданные на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» ультрасовременный IT-центр и Центр кибербезопасности и информационных технологий стали дополнительной площадкой для реализации данной социальной программы. Это позволило увеличить число слушателей компьютерных курсов. Кроме того, планируется открытие еще одного Центра кибербезопасности при Международном гуманитарном университете.

Учеба длится три месяца, по окончании выпускники курсов получают сертификаты. Как ими распорядиться, каждый решает по-своему. Кто-то покажет внукам, чтобы заслужить их одобрение, кто-то – повесит на видное место в доме, а кто-то приложит к документам об образовании, когда отправится поступать на новую работу.

С началом учебы «курсантов» поздравил президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:

В развитых странах существуют специальные правительственные программы для людей третьего возраста. У нас, к сожалению, такого нет. Чтобы обучаться на платных компьютерных курсах, наши пенсионеры должны год сидеть на голодном пайке. А они должны чувствовать себя активными членами общества. Потому мы и организовали для жителей Приморского района бесплатные курсы компьютерной грамотности. Мы не получаем никакой поддержки, и вуз у нас, как вы знаете, негосударственный. Мы зарабатываем эти деньги, и часть из них переводим на социальные программы.

Занятия в каждой группе ведут: преподаватель и два ассистента. Ассистенты – это способные студенты вуза, имеющие опыт и хорошие навыки владения компьютером. Вера Енина – первокурсница Международного гуманитарного университета:

Я уже ассистировала на курсах в первом семестре, это моя вторая группа. Наши «студенты» приходят к нам, имея разные запросы и потребности. Кому-то нужны базовые знания компьютера, кому-то – более углубленные. Кто-то хочет владеть программой Word, чтобы писать письма, другие хотят общаться с детьми за рубежом. И мы стараемся каждому помочь и объяснить. Мне приятно, когда наши благодарные слушатели уходят, получив знания и навыки, которые им пригодятся в жизни. Каждый набор включает 120 жителей Приморского района.

Тамара Репинская не работает, находится, как принято говорить, на заслуженном отдыхе. Но в свои 70 лет не скучает, проводя интересно досуг.

Я люблю учиться. Учение – всегда свет. Хочется знать больше. Конечно, я владею компьютером, это бесспорно. Кое-то мне показал внук. Но не все получается, а он говорит: соображай быстрей сама. Мне нужны эти знания для практической пользы. Я хочу научиться делать сама коммунальные платежи по компьютеру, приобретать товары. Я не хочу никого просить. Кроме того, я занимаюсь пенсионными накопительными и медицинскими программами. И чтобы в них участвовать, мне тоже нужны компьютерные знания. Поэтому я пошла на курсы. О бесплатных курсах в МГУ я слышала от знакомых хорошие отзывы. Я живу рядом, на 6-ой станции Большого Фонтана. Мне удобно их посещатя.

– рассказала Тамара Репинская.

Из общего числа слушателей курсов примерно треть – мужчины. Очевидно, что у женщин больше тяга к знаниям. Средний возраст «студентов» – 65-75 лет. Есть и постарше. В новой группе одиннадцать человек, чей возраст перевалил уже за 90 лет. Правда, свой первый урок он «прогулял» – по состоянию здоровья.

Виктор Соллогуб – военный пенсионер. Полтора года назад Виктор Васильевич овдовел. Подступило одиночество. Вот и решил 80-летний отставной офицер разведки отправиться на курсы. С первой попытки не удалось – очередь. Желающих немало. Вторая попытка оказалась удачной:

Для меня владение информацией – это вся моя жизнь. Теперь эта жизнь по новым правилам. Без компьютера, без Интернета – никуда. И оплачивать за квартиру, газ, свет удобней из дома, без очередей, от которых мы никак не можем избавиться. Дочь меня поддерживает в этом начинании. Ноут-бук есть. Теперь сажусь за учебу.

Людмила Васильевна Горбань в прошлом – сотрудник государственной налоговой службы:

Более десяти лет, как я на пенсии. Решила не отставать от внуков. Надо соответствовать. Работу поздновато искать. Но компьютерные знания, наверняка, пригодятся.

А вот Игорь Георгиевич Колохитерский намерен по окончании курсов подыскать себе работу:

Я работал сварщиком. В 60 лет вышел на пенсию. О курсах подсказал знакомый. Записался, и вот я здесь. Самые простые базовые компьютерные знания у меня есть. Теперь хочу их расширить, чтобы общаться с родственниками, получать информацию, узнавать новости. А еще, возможно, найду работу.

Словом, у каждого своя мотивация. Но ясно, что для всех великовозрастных «студентов» – это новые перспективы и возможности. Новые знакомства. Новые друзья. Возможно, и новая жизнь. Да-да, уже бывало и такое, когда одинокие люди знакомились тут и создавали семьи.

Доцент кафедры Института права, экономики и международных отношений МГУ Оксана Зеркина уже пять лет преподает на бесплатных компьютерных курсах для пожилых людей и имеет немалый опыт в этой сфере:

Каждый раз я с удовольствием встречаю новых студентов. Ведь это новый взаимообмен знаниями: наши «студенты» имеют богатый жизненный опыт, которым они делятся. А наши знания открывают для них новые горизонты, о которых они порой и не подозревают. С одним из моих студентов – Владимиром мы общаемся до сих пор по электронной почте. Он пишет мне письма на э-мейл, иногда – стихами, которые он стал недавно писать.

Что ж, с праздником Знаний вас, друзья!