В стенах Международного гуманитарного университета принимали новичков-студентов на компьютерные курсы

«Студенты» – это одесситы старшего возраста, а их «университеты» – курсы компьютерной грамотности. Учиться никогда не поздно. Эта аксиома получила лишнее тому подтверждение, когда при Международном гуманитарном университете более четырех лет тому назад был запущен новый социальный проект. Он позволил людям пенсионного возраста получать новые, столь необходимые сегодня знания, осваивать компьютерные навыки. Совершенно бесплатно.
За это время обучение прошли более 5 тысяч пенсионеров. Созданные на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» ультрасовременный IT-центр и Центр кибербезопасности и информационных технологий стали дополнительной площадкой для реализации данной социальной программы. Это позволило увеличить число слушателей компьютерных курсов. Кроме того, планируется открытие еще одного Центра кибербезопасности при Международном гуманитарном университете.
Учеба длится три месяца, по окончании выпускники курсов получают сертификаты. Как ими распорядиться, каждый решает по-своему. Кто-то покажет внукам, чтобы заслужить их одобрение, кто-то – повесит на видное место в доме, а кто-то приложит к документам об образовании, когда отправится поступать на новую работу.
С началом учебы «курсантов» поздравил президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:
Занятия в каждой группе ведут: преподаватель и два ассистента. Ассистенты – это способные студенты вуза, имеющие опыт и хорошие навыки владения компьютером. Вера Енина – первокурсница Международного гуманитарного университета:
Тамара Репинская не работает, находится, как принято говорить, на заслуженном отдыхе. Но в свои 70 лет не скучает, проводя интересно досуг.
– рассказала Тамара Репинская.
Из общего числа слушателей курсов примерно треть – мужчины. Очевидно, что у женщин больше тяга к знаниям. Средний возраст «студентов» – 65-75 лет. Есть и постарше. В новой группе одиннадцать человек, чей возраст перевалил уже за 90 лет. Правда, свой первый урок он «прогулял» – по состоянию здоровья.
Виктор Соллогуб – военный пенсионер. Полтора года назад Виктор Васильевич овдовел. Подступило одиночество. Вот и решил 80-летний отставной офицер разведки отправиться на курсы. С первой попытки не удалось – очередь. Желающих немало. Вторая попытка оказалась удачной:
Людмила Васильевна Горбань в прошлом – сотрудник государственной налоговой службы:
А вот Игорь Георгиевич Колохитерский намерен по окончании курсов подыскать себе работу:
Словом, у каждого своя мотивация. Но ясно, что для всех великовозрастных «студентов» – это новые перспективы и возможности. Новые знакомства. Новые друзья. Возможно, и новая жизнь. Да-да, уже бывало и такое, когда одинокие люди знакомились тут и создавали семьи.
Доцент кафедры Института права, экономики и международных отношений МГУ Оксана Зеркина уже пять лет преподает на бесплатных компьютерных курсах для пожилых людей и имеет немалый опыт в этой сфере:
Что ж, с праздником Знаний вас, друзья!