3 апреля во Всемирном клубе одесситов на ул. Маразлиевской, 7, открылась персональная выставка живописи Игоря Варешкина. Выставка получила название «Миры Игоря Варешкина», действительно, воплощая мировоззрение мастера в его 24-х работах, представленных в экспозиции. Как подчеркнул сам художник, большая часть работ - это даже больше не абстракция, а фигуратив. «Я называю это «постнарративом», поскольку нарратив - это там, где есть какой-то рассказ, повествование, а постнарратив - это когда его уже или нет, или оно уходит... Часть работ - где можно вычислить натюрморты, пейзажи, антропоморфные фигуры; а часть - чистая абстракция».

Насколько такое искусство понимаемо современным зрителем - вопрос, напрашивающийся сам собой. Традиционное восприятие художественного произведения требует непосредственной расшифровки сознанием образа - что именно изображено из привычного нам мира - предметы, ситуации, панорамы, объекты..?! Очевидность увиденного не вызывает внутреннего вопроса - что отображается на полотне? «Миры» Игоря Варешкина заставляют наше воображение невольно сдвигаться с привычных позиций - мы ищем определенности в сложных объёмных конфигурациях, вызываем у самих себя ассоциации - то ли с известными сюжетами, то ли с понятными фигурами.

Постнарратив не предполагает конкретизации - в этом его загадка и ценность. Нарративом считают так называемое самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий в виде последовательности слов или образов. В работах Игоря Юрьевича Варешкина рассказываемое как бы ускользает от возможности быть четко зафиксированным. Мы вынуждены домысливать, достраивать, дофантазировать сюжет - тогда нам станет внутренне комфортней.

«Для наших современных зрителей это до сих пор какой-то ребус - поясняет автор - они пытаются там найти то, чего там нет и не закладывалось художником. То, что зритель хочет увидеть - пусть видит. Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я же говорю - что это не чистая абстракция и я сознательно иногда что-то усиливаю. Абстракция - это беспредметное - где предмет убран; там работает пятно, цвет, фактуры».

На выставке присутствовали ученики Игоря Юрьевича - студенты Грековского художественного училища, которые с интересом рассматривали работы своего преподавателя и увлеченно обсуждали их.

«Это первый курс. Они пока еще только осваиваются в этом, им нужно это понять. Им пока тяжело. Сначала я показываю им мировое искусство, затем объясняю - кто из художников занимался абстрактной живописью. Я сам много лет занимался пейзажем, вернее - то уходил в абстракцию, то возвращался к пейзажу. Были такие разные периоды. Даже сейчас тянет иногда написать пейзаж. Но потом я посплю с этой мыслью - и передумаю» - весело признается мастер.

Работы Варешкина - сложно организованные пространственные решения, в которых определенным образом задается объём, возникают формы, обыгрывается взаимодействие на холсте. Цветовые сочетания и метаморфозы также поддерживают многослойность идеи. Зачастую там можно встретить и элементы текста, присутствие которого тоже несет на себе определенную функцию. И мы стараемся понять - какую именно. Мы задаемся вопросами - нужно ли нам соотносить текст, цифры с тем, что еще изображено на холсте. Мы как бы озадачены. Видимо, это тоже входит в замысел мастера.

Что движет художником - часто спрашиваем мы самих себя и самого автора, если удается задать ему этот вопрос. У Игоря Варешкина есть на это прекрасный и емкий ответ: «Это - творческий огонь!»