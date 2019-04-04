В «Оппозиционном блоке» обсудили итоги выборов

4 апреля в пресс-центре информагентства «Контекст-Причерноморье» состоялась пресс-конференция представителей ПП «Оппозиционный блок» на тему: «Итоги выборов». Необходимо отметить, что выборы Президента Украины имели колоссальный резонанс в медиа, вызвав много споров, мнений, комментариев и толкований. В украинском обществе идет весьма бурная дискуссия на острые выборные темы, от толерантного до радикального звучания на всех уровнях.

Подводя итоги первого тура выборов, представители политической партии «Оппозиционный блок», представлявшие в Одессе кандидата в президенты Украины, Александра Вилкула, решили высказать свое мнение и прояснить свои позиции.

Александр Витальевич Орлов, депутат Одесского городского совета, председатель городской организации ПП «Оппозиционный блок», начальник избирательного штаба Александра Вилкула в Одессе, начав пресс-конференцию с одесскими журналистами, заявил:

31 000 граждан отдали голоса за Александра Вилкула. Мы искренне благодарим всех избирателей. Наша задача - создать все условия для смены власти в Украине и прежде всего - подготовиться к парламентским выборам. Заявление нашей партии следующее - мы не поддерживаем ни одного из кандидатов второго тура. Поскольку наша организация состоит из живых людей, мы призываем всех прийти на участок и выполнить свой гражданский долг во втором туре выборов. Мы хотим взять в парламенте достаточное количество голосов - и ограничить власть президента. Чтобы в нашей стране правил закон. Осенью этого года будут проходить парламентские выборы и мы предлагаем одесситам присоединиться к нам, влиться в нашу команду. Сражение за будущее Украины продолжается. Надеемся, оно будет светлым и безоблачным. Давайте будем бороться за него вместе!

- призвал всех Александр Орлов.

Богдан Викторович Гиганов, депутат Одесского городского совета, начальник избирательного штаба Александра Вилкула в Приморском районе г. Одессы, в свою очередь, подчеркнул:

Хочу поблагодарить жителей Одессы. Многие люди изъявляли желание присоединиться к нашей команде. Наш вектор - полная децентрализация. Мы ищем инициативных одесситов с желанием все изменить. У нас есть опыт и ресурсы для этого. В первом туре, к сожалению, не обошлось без нарушений - люди не находили себя в списках. Мы хотим защитить голос каждого человека. Поскольку, речь идет о том, что менеджеры, управляющие государством, должны быть заменены. Наша модель развития государства зависит от тех, из кого состоит парламент. Необходимо демонтировать сложившуюся систему. Лично я очень хотел бы, чтобы так называемому «информационному мусору» была противопоставлена воля сердца каждого из нас.

Сергей Викторович Червяков, депутат Одесского Областного совета, начальник избирательного штаба Александра Вилкула в Малиновском районе г. Одессы, дополнил мнение коллег:

Я хотел бы поблагодарить всех. Но при этом, выражаю свою обеспокоенность некоторыми нарушениями, которые, к сожалению были замечены в ходе выборов президента Украины. Например, за 20 минут до окончания голосования, на 8-ми участках был отключен свет. Но благодаря наблюдателям мы урегулировали ситуацию.

Сделайте свой выбор во втором туре - проголосуйте!

- призвал всех Сергей Червяков.

Александр Викторович Щелчков, начальник избирательного штаба Александра Вилкула в Киевском районе г. Одессы, прокомментировал ситуацию, предшествующую выборам в Одессе: За неделю до выборов списки избирателей были окончательно готовы. Однако, их качество было низким. Многие люди не находили себя в списках. Мы делали все возможное, доя того чтобы все было законно. Сейчас мы призываем всех сделать свой выбор за демонтаж старой системы власти.

Журналисты задали ряд вопросов представителям ПП «Оппозиционный блок», касающиеся личностей кандидатов в президенты, категорий избирателей, ряда ситуаций, сложившихся на прошедших выборах, а также - их прогнозов на ближайшее будущее.

Среди полученных ответов, прозвучало мнение Богдана Гиганова:

Группа «Приват» вызывает у меня ряд вопросов. Нет конкретной программы у Зеленского, также нет модели экономического развития государства. Я так и не увидел новых лиц. Со сменой менеджера меняются все договорные, коррупционные отношения. «Китайская стена» будет разрушена по мнению людей, выбором «Зе» - это по сути дела, образ, олицетворяющий протест. При этом, ныне действующий президент не дал обществу то, что обещал. Украина должна иметь равные права со всеми странами. Мы не хотим снова быть страной, которая кем-то управляется. Мы хотим иметь страну, которая имеет равноправные отношения с западом и востоком

- подчеркнул Богдан Викторович.

Александр Орлов уточнил:

«Политики не бывают самостоятельными на 100%. Поэтому мы не поддерживаем обоих. Основной удар прийдется на парламентские выборы, поскольку у нас парламентско-президентское государство. На данном этапе нам лучше объединиться вместе, чем идти порознь. Мы никогда никого не отторгали, не клеймим своих товарищей - они выбрали свой путь. Мы всегда примем своих товарищей и пойдем на объединение.

Что касается непосредственно избирателей, отдавших свой голос за Александра Вилкула, то картина по возрастному, образовательному критерию довольно разноплановая. Ведь самое главное - это идея - цепляет ли она человека. Основной посыл - изменения. Люди хотят перемен. И мы уверены, что нам удастся достичь масштабных и эффективных перемен к лучшему!

- подытожил Александр Орлов и поблагодарил всех за внимание.