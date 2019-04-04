МЕТАФОРЫ ПОВТОРЯЛИ ВЛЮБЛЁННЫЕ

У сказочника с трагической судьбой, писателя Юрия Олеши — юбилей. Он не обижен вниманием в городе, которому подарил лучшие строчки и образы. К 120-летию классика о нем в Одессе читали, писали, играли и рисовали. Эпицентр событий — Театр юного зрителя имени Олеши. В честь юбилея Одесский ТЮЗ организовал ряд событий, которые начались с брифинга в театре. «Весенним ветром ворвался Юрий Олеша в литературу. Его метафоры повторяли влюбленные. А ему выпала трудная жизнь. Не убили, не посадили, хоть на допросах заставляли назвать Олешу антисоветчиком. Его милостиво отлучили ...от литературы. Лишь с началом оттепели он вернулся.

И к счастью, это еще произошло при его жизни. Для меня Олеша — один из самых интересных писателей одесской школы юго-запада, человек, который написал потрясающий роман «Зависть». Я восхищаюсь тем. что он сделал для Одессы больше.» — подчеркнул вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

«Ударим квестом по литературной и краеведческой безграмотности!» — такие строки можно было бы прочесть на плакатах ЮГРОСТа, если бы он ещё существовало. Молодой Олеша работал в Одесском отделении ЮГРОСТа — придумывал лозунги, сатирические стихи. Теперь его именем в Одессе названа улица, спуск с бульвара Жванецкого и театр. На доме, где жил писатель, есть мемориальная доска. Квест «Время волшебников», в котором можно было узнать о вписанных в улицы Одессы деталях биографии писателя, стартовал в день рождения Олеши именно из ТЮЗа. Организатор квеста Раиса Краева. руководитель кружка ролевого моделирования ОЦЮДТ «Самоцвет». рассказала новичкам, как нужно искать ответы и подсказки. На старт вышли около 50 участников. Перед стартом выступили юные циркачи из Народной цирковой студии «Арена* (руководитель Наталия Кучеренко). Юрий Олеша был влюблен в цирк, и не случайно в его романе для детей главная героиня — циркачка Суок. Исследователь Владимир Варна презентовал свою книгу Миф Юрия Олеши». В открытых читках отрывки из романа «Зависть» и пьесы «Список благодеяний» звучали в исполнении одесских журналистов и культурологов. Такой формат театр уже с успехом опробовал во время

Бабелевских читок. Дети принесли для выставки свои рисунки на тему «Трёх толстяков». 24 марта провели творческий вечер под названием «Поговорим об Олеше». В гостях были Владимир Варна. Евгений Голубовский. Хочется, чтобы как можно больше одесситов узнали об Олеше то, что мы успели узнать при подготовке этого юбилея!

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