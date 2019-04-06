Физики, лирики, юбилеи и День освобождения Одессы: во Всемирном клубе одесситов прошла презентация 107-го выпуска газеты «Всемирные одесские новости»

Устные чтения – новый для медиа-поля формат. «Всемирные одесские новости», как газета, любящая поговорить, уже год встречается со своими читателями, авторами и героями публикаций на презентациях печатного тиража. Клубное издание посвящено значимым событиям и личностям с одесскими корнями.

Степом Сергея Остапенко началась весенняя презентация «Всемирных одесских новостей». Кандидат филологических наук, чемпион мира по степу вышел с номером, которым открывал концерт Михаила Жванецкого в Одессе. Юбилею Президента ВКО посвящены первые страницы газеты, с авторскими фотографиями Ю. Бойко, С. Волкова, Р. Полушкина; с поздравлениями одноклубников и главредов одесских печатных изданий.

В ритме, заданном первым участником, прошла вся презентация. Герои и авторы публикаций представили рубрики весеннего выпуска " Всемирных Одесских новостей": о театральных событиях рассказали прекрасные представительницы театров музкомедии, ТЮЗа и театра кукол: Татьяна Орел, Ирина Аверина, Карина Шрагина-Кац.

Главреды печатных изданий "Слово" и " Пресс- курьер" Игорь Назаренко и И. Бурчо, аргументированно доказали, как ожидаема и желанна читателю традиционная бумажная газета.

Их правоту подтвердила директор библиотеки им. Франко Наталья Клыкова, сообщив, что по статистике, которая ведется в городских библиотеках, сегодня, как никогда, востребована у читателя краеведческая, историческая тематика. Одесские газеты,"Всемирные Одесские новости" как раз и позволяют читателю получить, из точных источников, нужную информацию. Вице- президент ВКО Валерий Хаит и его "ученик" по КВН-му делу Дмитрий Шпинарев предложили слушателям инсайды о развитии КВН в Одессе и мире.

Д. Шпинарев рассказал также о своей продюсерской работе в Лиге Смеха, и о проекте Летнего театра. Популярный Гриша Червоный, ведущий радиостанции Одесса - Мама, предложил расширить формат устных чтений созданием одноименной программы на радио.

- В эфире — Всемирные Одесские новости, — проанонсировал Юрий Глухарев, так зовут "Гришу" в миру, будущие встречи на популярной фм- станции с авторами и героями публикаций газеты Всемирного клуба одесситов.

- За этот год газета несколько изменила формат, — отметил вице- президент ВКО, создатель газеты клуба, известный журналист и культуролог, Евгений Михайлович Голубовский. — Но при этом, сохранив заданную периодичность, охватывает большее количество событий, происходящих в городе.

75- летию освобождения Одессы посвящен разворот газеты, где статья Михаила Пойзнера, вступительное слово к книге "Одесса. 1941- 1944 годы. Неизвестные страницы" соседствует с лирическим, пронзительным материалом Валентины Голубовской " Журавлиный день Победы". Рубрика "Текст" порадует читателя материалами Олега Губаря, Феликса Кохрихта, Анатолия Горбатюка, Александра Бирштейна, замечательного поэта Юрия Михайлика. Диспут о портрете одессита ведут на страницах газеты историк Александр Пригарин и поэт Тая Найденко. Презентация проходила в музыкальном сопровождении известного одесского музыканта Алексея Семенищева.

— "Всемирные Одесские новости" с момента создания клуба и газеты верны девизу: «Одесситы всех стран, соединяйтесь”, — сказала редактор издания Алла Гудзенко. — Устные выпуски, ставшие за год новой традицией, добавляют звучанию печатного слова живых эмоций.