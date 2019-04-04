Эксперты программы USAID вновь высоко оценили качество образования в Одесской Юракадемии

Национальный университет «Одесскаяюридическаяакадемия» посетили эксперты программы USAID. Они обсудили стратегические цели, модернизацию учебных планов и программ университета. Также эксперты встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.
- рассказал эксперт программы USAID «Новое правосудия»Давид Кереселидзе.
На факультете гражданской и хозяйственной юстиции будет проведено внутреннее и внешнее оценивание образовательной программы бакалавриата на основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества высшего образованияв европейском пространстве.
- отметил декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» уже более 10 лет успешно сотрудничает с Агентством США по международному развитию USAID. Университет стал одним из 10 украинских вузов, которые приняли участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Украины совместно с USAID по внедрению внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Правоведение». В университете специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования, все сотрудники университета, задействованные в организации и проведении внешнего независимого тестирования, прошли специальное обучение по основам тестологии.
- говорит проректор по научной работе Галина Ульянова.
Агентство США по международному развитию USAID «Новое правосудие» присвоило сертификат качества образования Национальному университету «Одесская юридическая академия», подтверждающий высокий уровень подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день таким уникальным знаком отмечены только лишь три украинских вуза. Проводила независимую оценку уровня образования и подготовки будущих высококвалифицированных специалистов группа экспертов, состоящая из американских и отечественных профессионалов.