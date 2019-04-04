Эксперты программы USAID вновь высоко оценили качество образования в Одесской Юракадемии

Национальный университет «Одесскаяюридическаяакадемия» посетили эксперты программы USAID. Они обсудили стратегические цели, модернизацию учебных планов и программ университета. Также эксперты встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.

Моя миссия - посмотреть насколько в Одессе готовы к процессу аккредитации. Также одна из задач - осмыслить миссию вуза, понять где находится университет в 21 веке. Чего хочет добиться, что хотят профессора и студенты, ведь все они находятся в одной лодке.

- рассказал эксперт программы USAID «Новое правосудия»Давид Кереселидзе.

На факультете гражданской и хозяйственной юстиции будет проведено внутреннее и внешнее оценивание образовательной программы бакалавриата на основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества высшего образованияв европейском пространстве.

Для проведения оценивания была выбрана программа факультетагражданской и хозяйственной юстиции в связи с тем, что в прошлом году наибольшее количество абитуриентов поступили именно к нам. Это все становится возможным благодаря поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова, который способствует тому, чтобы наш вуз занимал лидерские позиции в сфере предоставления образовательных услуг. Особенно позитивно эксперты оценили сочетание теории и практики в организации учебного процесса.

- отметил декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» уже более 10 лет успешно сотрудничает с Агентством США по международному развитию USAID. Университет стал одним из 10 украинских вузов, которые приняли участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Украины совместно с USAID по внедрению внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Правоведение». В университете специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования, все сотрудники университета, задействованные в организации и проведении внешнего независимого тестирования, прошли специальное обучение по основам тестологии.

Сейчас проходит не только реформа системы образования, но также важный этап реформирования юридического образования и подготовки будущих юристов. Это очень актуальное направление. Университет активно приобщается к исследованию процессов реформирования и построения новой системы подготовки будущих юристов. И поэтому для нас очень важно, чтобы система образования в нашем вузе была оценена не только нашими студентами, а также к оценке системы подготовки будущих юристов приобщались международные эксперты.

- говорит проректор по научной работе Галина Ульянова.

Агентство США по международному развитию USAID «Новое правосудие» присвоило сертификат качества образования Национальному университету «Одесская юридическая академия», подтверждающий высокий уровень подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день таким уникальным знаком отмечены только лишь три украинских вуза. Проводила независимую оценку уровня образования и подготовки будущих высококвалифицированных специалистов группа экспертов, состоящая из американских и отечественных профессионалов.