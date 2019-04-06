Зеленский лидирует в первом туре. Впереди дебаты...

Влиятельное американское издание «Политико» анализирует причины успеха Владимира Зеленского. Одна из важных причин этого, по мнению издания, это то, что «больше всего Зеленского поддерживают русскоязычные восточные регионы страны». Активистка Евромайдана из Одессы Зоя Казанжи назвала «иррациональным и эмоциональным» голосование за шоумена Зеленского на выборах 31 марта. Такое мнение Казанжи опубликовала в своей колонке на сайте Opinion.ua. «Итак, Зеленский… Эмоцию избирателей перебить сложно. Особенно на фоне настоящего. На фоне коррупционных скандалов и непривлечения к ответственности виновных человеческая ненависть к действующей власти зашкаливает. Аргументы вроде разграничения ответственности различных ветвей власти не срабатывают. Безумный результат Зеленского ― приговор нынешней системе», ― призналась одесская активистка. Она добавила, что извлекла из победы шоумена в первом туре ряд уроков, и один из них следующий: молодые избиратели ходят на выборы. «Вдруг оказалось. Голосуют и стоят в очереди. Но все, кроме одного кандидата Зеленского, проигнорировали разговоры с молодежью в формате бесед с молодежью ― с точки зрения молодежи и языком молодежи. На брифинге после объявления результатов экзит-полла Петр Порошенко, обращаясь к молодым людям, предостерег их от выбора отечественного «Петросяна». Серьезно? Это именно то, что молодежь хотела услышать? Молодых избирателей пугать Петросяном? Они просто не знают, кто это!» ― посетовала Казанжи, посоветовав власти «разговаривать с людьми». «Люди понимают и чувствуют честный разговор. Зеленский это продемонстрировал… Люди оказались готовыми объединяться вокруг отсутствия смыслов. Просто в пику тому, что происходило, и что они не воспринимали и не понимали», ― добавила «майдановка».

Петр, суши весла

Как сказал глава фракции «БПП» в Раде Артур Герасимов, «сорван план Кремля по недопущению выхода действующего лидера во второй тур президентских выборов».

Как сказал Порошенко на пресс-конференции: «Судьба уже так распорядилась, что свела меня во втором туре, и я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса». Если в первом туре Порошенко сражался с Путиным, то во втором ― с «марионеткой Коломойского». Понятно, что Зеленский принижен дальше некуда (президент даже не назвал его по фамилии), но всё же хотелось бы понять ― куда делся Путин? Тем более что он, по данным подсчета в ЦИК 85,7% протоколов, получил чуть меньше 84% голосов украинских избирателей. Снижение масштаба оппонирующей кандидатуры снижает и значимость самих по себе выборов. «Каждый голос от государственных сил, голос каждого украинца ― на вес золота. Это мое обращение к жителям западных и центральных областей и тем, кто проживает в восточных областях, но знает, что такое украинский флаг и украинский трезубец». Я думаю, не надо рассчитывать на региональный фактор. В конце концов, Порошенко занял первое место только в двух областях Галичины. Необходимо провести всеобщее освидетельствование населения на знание флага и трезубца. Не исключая Зеленского! А вдруг он тоже знает? Нехорошо получится… Европейская и евроатлантическая интеграция ― в 2023 году Украина должна подписать план действий по членству в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС. Хороший план, но четыре года назад, в апреле 2015 года, Порошенко обещал, что Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2020 году. Хотелось бы понять, что случилось с этой датой, и в чем принципиальная разница между 2020 и 2023 годами? Порошенко намекнул на возможность проведения референдума по этим вопросам ― «продолжит ли Украина свой путь в ЕС и НАТО, будет сидеть и ждать разрешения у Кремля на референдум?». Опять же, хотелось бы поинтересоваться: а что, Конституция Украины уже не является обязательной для исполнения? Ведь туда же внесли нормы о вступлении в ЕС и НАТО… «Сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета в оккупированный Донбасс и Крым, через программу восстановления суверенитета в Донбассе и через международную платформу обеспечения возврата Крыма». Порошенко объяснил: «когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он должен будет согласиться и на «голубые каски» миротворцев ООН». Это вообще инновационный метод победы над внешним агрессором ― провести выборы (желательно ― на безальтернативной основе), после чего он в панике обратится в бегство. Первооткрыватель был все же не он ― в 2008 году Михеил Саакашвили провел в Тбилиси многотысячный митинг против российской агрессии с участием иностранных политиков, отчего российские войска прекратили наступление. Кстати, президент специально отметил, что «представлять Россию на переговорах по деоккупации будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян. А так, чтобы вы знали на всякий случай ― представлять будет Путин». Но если на этих переговорах Украину будет представлять Порошенко, то Россию, скорее всего, Галкин ― кремлевское руководство достаточно определенно указало, что не рассматривает Порошенко как сторону переговоров. «Моя программа на самом деле очень короткая. Главный приоритет ― это реализация программы «от преодоления бедности к экономике будущего». Приоритет: экономика, экономика и еще раз экономика. А вы все знаете: если я за что-то берусь, ратификация – это Соглашения об ассоциации, или томос, безвизовые или децентрализация ― все у нас будет хорошо». Это и правда очень просто ― если говорить об экономике будет Порошенко, то все будет хорошо. У него, кстати, все и правда хорошо: новости о том, как богатеет президент самого бедного европейского государства, появляются с дивной регулярностью: за последние 5 лет он стал богаче в 83 раза. Со специальным посланием обратился Порошенко к молодежи: «Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были более глубокими и быстрыми. Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства. Я услышал вас. И прошу ― услышьте и вы меня». Молодежь, насколько можно понять, не хочет более глубоких реформ. Она хочет, чтобы власть меньше врала и не воровала. Эти две функции украинского государства олицетворены Петром Алексеевичем Порошенко.

Эксперты пишут в Facebook

«Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах между шоуменом и действующим президентом Петром Порошенко. «Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои», – отметил он. Политический эксперт Сергей Филичкин написал в своем Facebook: «В результате ожесточенных, но бескровных политических дебатов пришли к пониманию, что если Зеля не займет позицию: «Я вас никуда не веду и ни на что не нагибаю. Как народ на референдумах определится, то решение и буду обеспечивать», то может и все проиграть». Политолог Валерий Песецккий написал на своей страничке Facebook: «По поводу дебатов Зеленский – Порошенко. Я тут читаю, что Порох задавит и размажет Зе. Может быть. Только вот дебаты – это всегда шоу. Давайте представим, что Зеленский придет на это шоу, к примеру – со свиньей на поводке и начнет дискутировать с Петром Алексеевичем голосом Коломойского. Как в 95 квартале... Представили? Как вы думаете, на какой минуте Порошенко сбежит из студии под смех аудитории и всей страны?» Блогер Вячеслав Чечило: «У Порошенко ухватились за идею дебатов как за последнюю соломинку. Порошенко «переговорит» Зеленского, и все побегут за него голосовать. Если это у них единственное вундерваффе, то я Петру Алексеевичу не завидую. Расскажу, что будет дальше – а дальше штаб Зеленского раскатает Порошенко в одни ворота. Потому что Зеленский может обещать что угодно, а Порошенко уже давно не выполнил все, что обещал. Все лозунги Майдана, планы 2014 года – все пойдет в ход как в первый раз. У Порошенко же будут пытаться отвечать на это потоками грязи. Но, понятно, толку от этого не будет никакого – разве что Зеленский подставится сам. Вроде телефонного разговора с Коломойским о внедрении после победы бандеровского языка в качестве государственного и организации кражи речки Днепр. Это будет не избирательная кампания, а избиение престарелого младенца. Должно быть. Если у Зе не полные дураки сидят». Политолог Антон Дмитренко написал: «21 апреля Зеленский победит минимум с 15 % отрыва. Для Зеленского – хорошие новости: он получит почти 45% голосов от избирателей Гриценко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и неопределившихся (больше всего – по 52% – Зеленский получит от Тимошенко и Ляшко). Порошенко от них всех достается только 19%. Электорат Бойко и Гриценко также охотнее отдаст голос за Зеленского – 48% и 32% соответственно. Порошенко, по данным группы Рейтинг, может рассчитывать на 31% поддерживающих Гриценка в первом туре. 20% голосовавших за Ляшко готовы видеть на втором сроке нынешнего президента. 11% и 12% электората Тимошенко и Бойко поддержат Порошенко. Важны также голоса неопределившихся граждан – 37% тех, кто не определился до первого тура, не знают, кому отдадут предпочтение в паре Зеленский-Порошенко».

Выход без выхода

Если президентом таки станет Зеленский, то страну ждет жесткий управленческий кризис. Саботаж всего аппарата власти. К парламентским выборам осенью его усилиями рейтинг Зе может обнулиться. Борьба за полноценный центр власти и принятие решений перенесется на уровень парламента и главы правительства. Так что все еще впереди. В нашей стране настоящая власть у бюрократии. И победить на президентских выборах – еще далеко не все. Нужно еще стать «президентом» армии чиновников. И это происходит совсем не так, как у Голобородько: пришел, увидел, напугал...