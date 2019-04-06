Праздник Освобождения Одессы как прообраз Великой Победы

10 апреля 1944 г. в ходе Одесской операции, проведанной войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Р.Я.Малиновского была освобождена Одесса. За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, более 2-х тысяч человек награждены орденами и медалями СССР. А 8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одесса был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Директор института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что советский миф о «Великой отечественной войне» перешел в один из ключевых мифов современной России. «День Победы, 9 мая, как общегосударственный праздник, который отмечается помпезно в виде разного рода прославления милитаризма – это элемент имперского мифа», – подчеркнул Вятрович.

Утверждая в качестве нерабочего дня годовщину того или иного исторического события, властвующая элита продвигает определенное видение реальности, которое она считает необходимым для общества в данный момент. Что является попыткой бесструктурного управления, через подмену ценностей.

Признак человечности

ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ЛЮДЬМИ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА НАЧИНАЮТ ХОРОНИТЬ СВОИХ ПРЕДКОВ. Так нам говорит антропология. ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ – ВОТ СУЩНОСТЬ И НАЧАЛО «ЧЕЛОВЕЧНОСТИ». Предков обожествляли, т.е. после смерти поклонялись им как богам, и это на сегодняшний день одна из самых распространенных теорий возникновения религии. У животных нет религии и нет памяти о предках. Поэтому они животные. Особенно, когда речь идет о тех предках, которые отдали свою жизнь за наше с вами настоящее – тех, кто освобождал Одессу от нацистско-фашисткой чумы!

День Освобождения Одессы как предтеча Дня Победы является одним из главных праздников, формирующих нашу национально-гражданскую идентичность, если понимать «нацию» в политическо-гражданском смысле. И сегодня в Украине, как тогда, 75 лет назад, нас опять хотят поработить, превратить в ничего не помнящих животных, лишить нас «человечности», стереть нашу Историю! УКРАСТЬ У НАС ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ, ОБЕЗДОЛИВ ЦЕЛЫЙ НАРОД, ОТНЯТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ! Вот чего хочет эта кучка подлецов. Они хотят в качестве героев навязать нам тех, чьими последышами являются сами. Чье место гнить на свалке Истории – нацистских прихвостней, коллаборационистов разного рода, военных преступников! Им не удастся обесценить, обесславить, вычеркнуть из нашей коллективной памяти наших Великих, подлинных Героев-освободителей Одессы, благодаря Бессмертной жертве которых мы можем сегодня радоваться солнышку, гулять с детьми и обсуждать эти темы. НАМ НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛИТЬ ИМ ЗАПУГАТЬ НАС, ЧТОБЫ МЫ ЗАБЫЛИ КАКОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ.

Нацистствующее рагулье, возомнившее из себя «национальную элиту», начало диктовать всему населению нашей страны как бы новую «национальную», а по сути, старую, нацистскую идеологию, проецируя в нее по своему скудоумию все свои комплексы национальной неполноценности. Их идеология насквозь пропитана изоляционизмом основанном на выдуманном утопическом прошлом и вздобренной зловонной пещерной русофобией. Бывшее партноменклатурное ворье, сделавшее себя олигархатом, рассововав по своим карманам все народное добро, присвоив труд миллионов людей, теперь учит нас, как нам жить, какие даты нашей Истории отмечать, а какие – нет!

Эти наймиты мирового империализма, задумала украсть у нас наше сердце – память о тех, без кого мы – ничто! Они разрушают памятники нашим славным Героям, оскверняют народные святыни, а потом удивляются, что за них никто не голосует на выборах.

Попытка ОБЕСЦЕНИИТЬ достижения советского народа преследует своей целью лишить нас корней. Убедить в том, что его никогда не существовало. Массированная атака на глубинные пласты общественного сознания и народной Памяти имели целью хитроумную подмену смыслов через иезуитское жонглирование словами, а по сути обнуление героического прошлого, что равно деградации человечности. Нацистская Гейропа, всей своей промышленной и людской мощью с такой помпой наступавшая на СССР и так позорно проигравшая, хочет навсегда забыть и вычеркнуть из памяти свое поражение! Тогда они хотели нас поработить, как и сейчас, в последние 5 лет. Тогда не вышло – не выйдет и сейчас. Их время прошло – вечновчерашние навсегда остались вчера – вернулись на свалку Истории!!! Сегодня они делают из нас совершенных потребителей, главное свойство которых как можно быстрее забывать прошлое, тогда как можно чаще покупать новое! «Стремись к новому, прошлое прошло!» Сегодняшняя пропаганда тотального холуйства перед Европой и Западом приучает молодое поколение, что быть рабом Запада – хорошо. Капитализм – это религия мамоны и ему не нужно православие. Потому во время войны произошла реабилитация православной церкви. Известны факты, когда вместо политруков на бой солдат благословляли святыми образами православные священники. Война шла за порабощение в прямом смысле слова. Но «мы не рабы-рабы не мы» писали в прописях советские школьники того времени. Битва была за право быть страной первого мира, и мы ее тогда отстояли. Нацизм – это дух смерти. Никакого милосердия от него ждать не приходится: на войне как на войне! И война продолжается, силы тьмы не дремлют, но мы должны оставаться бдительными. Праздники Освобождения Одессы и День Победы свято чтим, помогаем ветеранам.

День Победы как гражданский культ

История государственного праздника есть также и история государства. Политические символы по-прежнему выполняют значимую роль в оформлении политической реальности, а всевозможные ритуалы являются зрелищным аспектом политики и способом участия и приобщения широких масс к политике, обеспечивая тем самым устойчивость процесса легитимации. Легитимность при этом понимается как «специфическое качество системы поддерживать веру населения и социальных групп в то, что существующие политические институты наиболее соответствуют данному обществу, что связывает легитимность прежде всего с ценностной динамикой развития социальных институтов и терминологически оформляется в понятиях «ритуалы власти», «политический менталитет», «политическая мифология», «политические верования и символы»». Современные символические феномены в политике следует рассматривать как часть процесса легитимации власти и как ценностную составляющую политической коммуникации. Например, «Возвращение» Дня Победы в 1965 году – символ очередного поворота от модернистского утопического порыва хрущевской эпохи, – пытающейся перезапустить угасший или задушенный революционный энтузиазм, – к брежневской стабильности. День Победы, точнее все то, что постепенно сделало его главным национальным праздником – государственные торжества и частные, интимно-семейные ритуалы, песни и разделяемый в пении аффект, – возникло и кристаллизовалось в рамках официальной и неофициальной культуры второй половины 1960 – 70-х гг. То значение, которое 9 мая приобрело сегодня, связано не только с тем, что Победа в Великой Отечественной войне выступает главным событием XX века, консолидирующим общество, но и с тем, что базовый репертуар культурных форм и смыслов, определяющий в массовом сознании специфику этого праздника, сложился именно в то время, которое оценивается большинством советских граждан в качестве самой счастливой эпохи в истории недавно минувшего века. Этот день является точкой сборки общественного единства, определив новое политическое сообщество как «наследников победителей». Революции и консервация политических режимов, войны и память о них, рождение наций и гибель империй, формирование социокультурных границ, их условность и нестабильность – все эти сюжеты заполняют пространство, задаваемое праздником как своеобразным зеркалом, в котором современное общество хочет видеть себя.

Государственный праздник как социо-культурный феномен

Политические элиты во все времена были вынуждены символически обосновывать свое господство. Значимость праздников в процессе легитимации и поддержания политической системы при этом неоценима. Как утверждает антрополог К.Гирц, политическая власть всегда нуждается в «культурном обрамлении» для того, чтобы определить себя и выдвинуть свои притязания. «В политическом центре любого сложно организованного общества находятся правящая элита и набор символических форм, выражающих сам факт ее правления и оправдывающих его. Не важно, насколько демократичным образом члены элиты выбраны, они оправдывают свое существование и оформляют свои действия в такие формы, как празднества, церемонии, предания, формальности, собрание историй, которые они либо унаследовали от предыдущей власти, либо, в более революционных ситуациях, изобрели». Праздники и ритуалы появились в жизни человека задолго до возникновения политического порядка. Празднично-ритуальная организация социокультурного ландшафта была той сферой, в которой рождалось политическое измерение государства. Однако светские, освященные авторитетом государства праздники, государственные культы – подражающие религиозным и с самого начала претендующие на то, что они наследуют их сакральной ауре, – родились еще в Древнем Риме. Они также являются частью «современности» в ее известном нам в Европе облике, которая ведет свое начало от Великой французской революции. И то, что тогда стали праздновать в революционной Франции, изобретая новые, точнее, перерабатывая уже известные, старые римские, ритуалы, затем будет положено в основу локальных праздничных грамматик и тезаурусов, позволяющих современным государствам торжественно разыгрывать утверждаемую ими национальную идентичность. При этом праздничные ритуалы старых империй и новых наций, рождающихся из их слабеющих подбрюший, будут соседствовать, соперничать и соединяться друг с другом на протяжении всей истории Нового времени. Государственный национальный праздник есть одно из важнейших измерений модерна, задающее его оптимистический – уверенный в силе прогресса и своей способности связать прошлое, настоящее и будущее, – торжествующий над временем, образ. Государственный праздник и оформляющие его ритуалы власти представляют собой феномен секулярного исторического сознания, особый способ конструирования политического и идеологического универсума, инструмент формирования специфической генеалогии нации и государства. Стремясь придать гомогенность создаваемому историческому полю и обеспечить органическую целостность конструируемого политического тела, праздничные торжества неизбежно производят и обратный эффект: утверждая континуальность, они лишь усиливают внутренние разрывы; задавая общность, они порождают различия тех, кто «за» и тех, кто «против»; приглашая или принуждая к праздничному ликованию «всех», они исключают «некоторых», тех, кто не разделяет ценностей, заложенных в празднике; радостно провозглашая единство, они подчеркивают порой незаметные в будние дни драматически заряженные границы сообществ.

Страх перед Великой Победой как признак колонизация сознания

Деколонизация внутренней жизни – это не то, что навязывает нам официальная пропаганда. Сегодня Украина – колония Запада. «Гєть від Москви», всякие там «остоточні прощавай» и прочие глупости, которые разносят правительственные СМИ. Украинцам не дают говорить, проявлять свою идентичность – только озвучивается один разрешенный тезис: «українець – цє європеєць». Мало того, что от этого никаким европейцем он не стал, но эта так называемая евроинтеграция и является, по сути, настоящей колонизацией! Деколонизация – это когда с нами перестают говорить на языке предписаний. Тот, кому предписывают, ограничивается в возможности жить по тем принципам, которые предписывает себе сам. Это опыт, противоположный европейскому: европейцы стали сегодняшними, когда сами стали устанавливать свой «закон». Опыт законодательства не представляет интереса сам по себе. Он важен, как способность решать: что относится к цивилизации, а что нет. Черту под спорами о советском прошлом может подвести только одно: это прошлое стало нашей цивилизацией. И нашим способом отличить цивилизацию от варварства. Опыт советской прошлого – это представления о приличиях и долге, производственный этос, собственные градации работы и досуга, добра и зла, дозволенного и запретного. Любая форма отказа от этих представлений – не просто варварство. Это – коллаборационизм.

«Бессмертный полк» как гражданский ритуал

Философ Андрей Ашкеров считает, что легитимность политической системы напрямую зависит от ее способности создавать гражданские культы. Одной из главных идей философа была идея так называемого «гражданского культа»: под этим имелись в виду государственные праздники и ритуалы. Ашкеров был одним из первых, кто предложил отмечать 9 Мая шествием потомков участников войны 1941-1945 годов. Прообразом акции стала знаменитая скульптура «Тогатус Барберини», изображающая римлянина, держащего в руках бюсты своего отца и деда. Идея этой акции была положена под сукно и оказалась реализованной только годы спустя под названием «Бессмертный полк». Создание гражданских культов – подключение к энергии предков, или, как сегодня модно говорить, эгрегору. Эгрегор – это энерго-информационное поле, объединяющее людей, которые связаны между собой определенным образом. Вот хороший пример как оно работает. Председатель совета ветеранов тюменской области Г.Иванов в 2007 г. организовал акцию «Парад Победителей», на которой люди с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по главной улице города. Он написал о ниспосланной свыше идеи «Бессмертного полка» в местной газете: «Накануне майских праздников я увидел сон, который до сих пор стоит перед глазами в мельчайших подробностях. Девятое мая, День Победы. После официальной церемонии и военного парада под звуки всем известной песни «Священная война» по улице двинулись тысячи горожан. В руках каждого – черно-белые портреты, увеличенные фотографии родных людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всех тех, кто не вернулся с полей сражений: мужья, отцы, деды, прадеды. А пройти торжественным маршем по улицам города с портретом родного человека, я уверен, никто не откажется». Великая победа – это конституирующий смысл личности, по крайней мере, для нашего поколения. Всё, что связано с Великой Победой, всегда было для меня составной частью смысложизненного ядра личности. Хотя в советское время мы, школьники, иногда равнодушно относились ко всем этим опустошающим формальностям советских церемоний и ритуалов, но всегда было, где-то там, в глубине души, что-то, что отзывалось раскатами взрывов на экране кинотеатра, когда показывали кинохронику военных лет, звуками той песни из кинофильма «17 мгновений весны».

Праздник как коллективная форма деятельности во все времена отражал глубокие изменения в ценностных ориентирах общества. Конструирование и поддержание коллективной идентичности, легитимация существующего порядка, планирование будущего – часть функций, которые способны выполнять праздники.

При смене политического режима обычно резко меняются ориентиры внутренней и внешней политики, однако не всегда это ведет к отказу от символического наследия предыдущего периода. Ощественные ценности являются долгосрочными ориентирами позволяющими обществу сохранять свою идентичность – оставаться самим собой. Поэтому судорожные попытки нынешней власти лишить нас духовной опоры обречены на провал!