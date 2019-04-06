Половина взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта уже готова!

К началу апреля построено 1450 м из запланированных 2800 м взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. На сооружение этого объема ушло 26 тыс. Кубометров бетона. Строительство полосы продолжается. Также проводятся земляные работы и сооружается патрульная автодорога.

Строя взлетную полосу, наша компания использует самые современные технологии, которые соответствуют лучшим мировым инфраструктурным проектам.

Возьмем, например, аэропорт в Стамбуле. Конечно, его масштаб не сравнить с одесским хабом. На турецкий проект выделили огромные средства: проектная стоимость составила более 7 млрд долларов!

И сейчас ключевые авиаперевозчики перенаправляют рейсы из других аэропортов до нового воздушного порта турецкой столицы.

Потребность Стамбула в столь большом аэропорту обусловлена ​​невероятной популярностью этой страны среди туристов. В прошлом году Турцию посетили 45 млн. Туристов. Показатель Украины - треть этого объема.

Однако для строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта используются технологии аналогичного уровня. Более того, наша взлетно-посадочная полоса будет даже крепче, чем в Стамбульском аэропорту! В Турции ставку сделали на скорость строительства с использованием асфальтобетона. Нашим проектом предусмотрено покрытие более долговечного типа - бетонное. Хотя обустраивать его немного дольше. В конце концов, строительство в Одессе также идет быстрыми темпами - «Автомагистраль-Юг» реализует этот проект с 2018 года.

Строительная техника, которую использовали в Стамбульском и Одесском аэропортах, почти одинакова по своим характеристикам. Это лучшие марки мирового уровня. Например, мы использовали американский бетоноукладчик Gomaco, а в Стамбуле бетон на перроне заключал аналогичный немецкий Wirtgen. Ширина укладки нашей машины Gomaco GP 4 - 7,5 м (максимально возможная - 12 м), стамбульские Wirtgen SP 500 имеют ширину укладки до 6 м. По сути, это машины одного класса.

На строительстве ВПП Одесского аэропорта «Автомагистраль-Юг» получила уникальный опыт. Украине нужно развивать крупные международные хабы, чтобы обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке.

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http://automagistral.com.ua/news/polovina-zlitno-posadkovoi-smugi-odeskogo-aeroportu-vzhe-gotova/