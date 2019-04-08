В Одессе молодые ребята вышли на митинг и требуют снести уже заселенный дом

В Одессе на улице Каманина возле нового жилого комплекса собралась группа парней, требующих снести уже заселенный дом.

Три десятка мужчин, представившись организацией «Наше місто», с одинаковыми плакатами выстроились вдоль проезжей части на Каманина. Они заявили, что этот дом мешает проходу в Аркадию и поэтому требуют пригнать строительную технику и снести его. Отметим, что дом уже сдан и полностью заселён жильцами.



Жители дома в недоумении. «Ну как это можно прокомментировать, посмеялись и все. Мы живем уже год

в этом доме и очень довольны, видимо просто кто-то дал денег ребятам, но не поставил чётко задачу», - считает одна из жительниц дома Ирина.



Участники акции не смогли объяснить, почему они выбрали именно этот жилой комплекс, а также чем конкретно они недовольны.

По мнению некоторых очевидцев, акция призвана отвлечь внимание от происходящего сегодня в Летнем театре в Горсаду. Напомним, днем активисты и волонтеры Летнего заявили, что работники коммунальных служб демонтируют скамейки театра, и не пускают их на территорию