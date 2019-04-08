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  • Дата: Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34

В Одессе молодые ребята вышли на митинг и требуют снести уже заселенный дом

Категория: Новости

В Одессе молодые ребята вышли на митинг и требуют снести уже заселенный дом

В Одессе на улице Каманина возле нового жилого комплекса собралась группа парней, требующих снести уже заселенный дом.

Три десятка мужчин, представившись организацией «Наше місто», с одинаковыми плакатами выстроились вдоль проезжей части на Каманина. Они заявили, что этот дом мешает проходу в Аркадию и поэтому требуют пригнать строительную технику и снести его. Отметим, что дом уже сдан и полностью заселён жильцами. 

Жители дома в недоумении. «Ну как это можно прокомментировать, посмеялись и все. Мы живем уже год 
в этом доме и очень довольны, видимо просто кто-то дал денег ребятам, но не поставил чётко задачу», - считает одна из жительниц дома Ирина. 

Участники акции не смогли объяснить, почему они выбрали именно этот жилой комплекс, а также чем конкретно они недовольны.
По мнению некоторых очевидцев, акция призвана отвлечь внимание от происходящего сегодня в Летнем театре в Горсаду. Напомним, днем активисты и волонтеры Летнего заявили, что работники коммунальных служб демонтируют скамейки театра, и не пускают их на территорию

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В Одессе молодые ребята вышли на митинг и требуют снести уже заселенный дом
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