За что боролись? ВИДЕО

День Освобождения любимого города, празднуемый 10 апреля, всегда радостный весенний праздник, вошедший глубоко в нашу культурную традицию. В дни празднования 75 годовщины героического Освобождения Одессы хочется разобраться, что мы на самом деле празднуем? Ведь всякая годовщина является символом чего-то, а символы, как известно, управляют историей. Поэтому очень важно понять глубинный смысл, нашего праздника, что он нам несет на самом деле, и осмысленно этому следовать или как нам еще недавно предлагали, с негодованием его отвергнуть.

Наш народ воевал с буржуазной Европой за Нашу Советскую Родину. Воевал во многом за идею свободного развития всех и каждого и во многом это получалось под контролем партии, зорко следившем за советским бюрократическим аппаратом.

Если быть точным, то в 20-30-е годы прошлого века руководство СССР действительно строило – в чрезвычайно сложных геополитических условиях суверенное и уникальное государство: сначала военный (казарменный) коммунизм, а затем «государственно-административный квазисоциализм», как в КНДР. Но построить подлинный социализм советское руководство так и не смогло, приступив уже при Хрущеве к совершенствованию административно-командной системы, в которой все меньше оставалось социализма, но все больше попахивало новой, антисоциалистической сословной структурой, предполагающей укрепление и окукливание новой суперстраты – административной номенклатуры.

Именно эта суперстрата в 80-е годы прошлого века стала «бабочкой перестройки» и, следовательно, главным проводником антисоветизма и трансформации нашей страны в государство олигархическо-административного капитализма, для которого любые способы социальной организации масс и всякие форматы социализации общества представляют абсолютное зло.

Советы как форма народовластия существует и сегодня. Формально советская власть никуда не делась. Мы по-прежнему избираем депутатов в советы разного уровня. Только суть этой власти кардинально изменилась, она декоммунизировалась в том смысле, что теперь она представляет не коммуны, как сообщества граждан, а служат верой и правдой новым господам, как форма общественного признания их господского статуса.

Мы отчаянно стремимся на Запад в качестве лакеев и батраков, из третьего мира, позабыв о том, что в Великой Отечественной войне наш народ своей кровью заплатил за право быть народом мира первого. В связи с этим приходят на ум пророческие слова Тараса Шевченко: «Німець скаже: «Ви слов’яни», «Слов’яни! слов’яни!» Славних прадідів великих Правнуки погані!».

Сегодня, антинародный характер украинской (олигархической, прозападной, проглобалистской) власти не виден только слепому. Между тем, необходимость «левого поворота» украинской власти не означает наличие в современной Украине такой возможности. Хотя сам феномен Голобородько-Зеленского и запоздалые сожаления Порошенко о тотальном обнищании украинцев являются подтверждением народных чаяний, высказанных в избирательных кабинках.

И еще об одном знаке, 10 апреля ежегодно отмечается Международный день движения Сопротивления — праздник этот отдает дань памяти всем противостоявшим фашизму на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны.