Порошенко: «Я все понял, Я больше не буду...»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. «Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», – заявил он в понедельник в эфире телеканала ICTV. «Гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который ему удобнее», – утверждал глава государства. Похоже, политтехнологи Порошенко и даже новые, выписанные из Израиля специалисты по черному пиару, потеряли всякий рассудок и в панике мечутся, хватаясь за любые самые безумные идеи в надежде предотвратить неизбежное... «Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока», – пообещал Порошенко. Кроме того, президент признал свои ошибки, в том числе в кадровой политике. «Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий», – подчеркнул Порошенко. Также президент прокомментировал разговоры о пристрастии к алкоголю: «Это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет, не просыхает. Моя жена сказала, что она видела меня пьяным только один раз. Я спросил – когда? Она ответила – еще до свадьбы, ты не помнишь», – заявил Порошенко. «Какой актер! Бедные люди! Просто мартышки перед удавом Каа». Об этом заявила публицист Елена Ксантопулос. «На этих шоу на ICTV по понедельникам, когда в студии появляется Порошенко, меня каждый раз поражают два ряда приглашенных. Не отрываясь, они смотрят ему в глаза и кивают, как будто им кто-то запрещает повернуть голову в другую сторону или подвигать туловищем. Редкое и мерзопакостное зрелище. Не говорю уже о простых и неподготовленных людях. Эти сеансы просто опасны. Манипуляция сознанием с такими вставками, как «я думаю, вы не ошибетесь», «уверен, вы меня понимаете», «надеюсь, что вы меня поддержите», «я знаю, какие решения приходится принимать главнокомандующему», долбят мозг как капля воды во время самой изощренной пытки. Цибулько разразился фразой: «Политики, как трава, которую периодически скашивают. Но одни становятся животными и едят эту траву, а другие так травой и остаются». «Берегите свои мозги. Так, чтобы травой не стать...», – высказала мнение Елена Ксантопулос. «Он шепчет, он кричит, он понижает и повышает голос. Он паказушно кается. Он принимает вызовы. Глаза складывает треугольником, из них сочится искренность и озабоченность, сострадание и понимание. Люди имеют право быть недовольными! Он признает уроки, одним из которых стал первый тур выборов. Он не говорит, что Зеленский наркоман и агент Кремля. Его жена только один раз видела его пьяным, и то до свадьбы. Народ видел много пьяных речей свого гаранта, Марина, вероятно, ослепла, но это мелочи. Он исправится. Он пересмотрит стратегическую коммуникацию и назначение персонала. Открытость в принятии решений и никаких бизнес-партнеров! Баста! Я другой. Я ваш. Берите меня. Я даже разрешаю вам с барского плеча георгиевские ленточки на 9 мая. Радуйтесь, веселитесь, только проголосуйте за меня во 2 туре!»

Как Юрий Деточкин: «Извините, я больше не буду...»

7 апреля на телеканале «Украина» президент Порошенко сказал, что он «все понял, всех услышал», обещал провести работу над ошибками и завел себе канал в «Телеграмме». Молодежь полностью удовлетворена. По самые гланды. «Произойдут существенные изменения в команде. Будет большое количество новых молодых людей». В действительности «существенные изменения в команде» происходили все время правления Порошенко. Порошенко уже отправил в отставку глав Одесской и Херсонской областных администраций. Единственная причина, по которой можно менять глав ОГА между двумя турами президентских выборов – это результат голосования, который не устраивает властного кандидата. Вывод: изменений в команде будет много, но принципы формирования команды не изменятся. Далее Порошенко отметил: «Твердо будут продолжены реформы, которые обеспечат экономический рост, и преодоление бедности, и обеспечение благосостояния». Заметим, что ключевое слово – «продолжены», т.е. президент обещает и дальше проводить реформы, которые позволяют ему и его бизнес-партнерам обеспечивать опережающий рост своего благосостояния. Что же касается всего остального населения, то извините – реформы, направленные на повышение их уровня жизни никогда не проводились. Президент сказал: «Будет существенно укреплена обороноспособность государства». Обороноспособность государства «существенно укрепляется» на протяжении всех пяти лет. Но это процесс бесконечный – ни одна армия никогда не бывает вполне готовой к войне. Зато совершенно точно известно – пока Украина не занялась укреплением обороноспособности, ей ничего и не грозило. Вообще же в контексте «свинарчукгейта» это циничное заявление выглядит продолжением предыдущего пункта – будем обеспечивать благосостояние гаранта, которое увеличилось за последние 5 лет в 84 раза, за счет укрепления обороноспособности. Порошенко пообещал резко ускорить движение в ЕС, а «уже в декабре будет предложено странам-членам НАТО подписать План действий по членству в НАТО». Мы имеем гибридное «ускорение». В 2015 г. Порошенко обещал подать заявку на членство Украины в ЕС через пять лет – в 2020 году. Сейчас сроки не поменялись – он по-прежнему собирается подавать заявку через пять лет – в 2024. Под «резким ускорением» следует, очевидно, понимать, что он в следующем году пообещает подать заявку через пять лет – в 2025. Относительно плана действий по членству в НАТО, то у Украины есть право предложить странам НАТО подписать план. Вопрос ведь не в этом, а в том, будут ли они в принципе рассматривать такого рода предложения со стороны украинского руководства. «Будет сделано большое количество шагов, которые значительно укрепят мир, потому что это будет сейчас моим первым приоритетом». В частности, будут возвращены домой украинцы, которых сейчас держат в тюрьмах Москвы как военнопленных. Кроме того, «есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет возобновлена деятельность Нормандского формата». От Порошенко укрепления мира уже никто не ждет – сам он выполнять Минские соглашения не собирается, Россия вести с ним диалог не расположена. Ну и самое главное – кто поверит в обещания мира от человека, который богатеет на войне? Порошенко ничего не понял из того, что до него хотели донести украинцы. А донести они хотят простую вещь – они устали от Порошенко и устали от постмайданной политической элиты, которая продуцирует порошенок. Именно это украинцы хотят сломать на выборах. Так что если бы Петр Алексеевич действительно понял, что хотят от него избиратели, он мог бы ограничиться фотографией вида на жительство в Испании.

«Людишки не те»... Говорят политические эксперты

Главный редактор интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев написал в своем Facebook: «Главная проблема технологов Порошенко заключается в том, что они считают себя умнее других, тогда как на самом деле они просто феноменально тупые. Вот взять хотя бы популярный тезис о том, что «Президент всех услышал, все понял, сделал выводы, и теперь все будет по-другому». Простите, но это же просто абсурд. Что конкретно «понял» президент? Что нельзя воровать деньги на смертях своих граждан? Что нельзя узурпировать полномочия сверх тех, которые даны тебе Конституцией? Что нельзя проводить политику государственного терроризма и репрессий? Т.е., они нам хотят сказать, что раньше Порошенко думал, что эти штуки – это нормально и хорошо, и что это именно то, ради чего его в 2014-м избрали. А теперь прозрел, «понял» и, конечно же, больше не будет. Они правда рассчитывают, что мы в это поверим? Порошенко все услышал, все понял, все осознал и... принялся увольнять. Думаете, коррупционеров увольнять стал? Или неадекватов типа Вятровича? Куда там. Он стал увольнять губернаторов, не справившихся с задачей по накрутке ему нужного количества голосов в первом туре. Все понял. Да-да». «Впрочем, доля правды в утверждении «всех услышал, все понял, все будет по-другому» действительно есть. А именно – правдива последняя часть этого утверждения. Если Порошенко удастся удержаться у власти, то все действительно будет по-другому. Ведь ему больше не надо будет думать о том, чтобы переизбраться, так что не будет даже минимальной необходимости хоть как-то маскировать свое мародерство. И то, что мы видели все эти пять лет, просто померкнет по сравнению с тем, что будет происходить в следующую пятилетку». Политолог Вячеслав Чечило написал в своем Facebook: «Интересно наблюдать за тем, как огромная пропагандистская машина Порошенко работает… вхолостую. Все эти порохоботы, их карманные сайты, Прямой канал существуют как бы в вакууме. Их читают только сами порохоботы и намертво лояльный Петру электорат. Все остальные давно не выдержали этого напора бреда и истерии и отписались. Так что теперь через эти каналы невозможно распространить даже абсолютно адекватную и объективную информацию – ее никто не прочитает. СМИ Порошенко – это что-то вроде журнала «Сторожевая башня», издающегося Свидетелями Иеговы для свидетелей Иеговы. Если разобрать кампанию Порошенко на части, то можно заметить, что покоится она всего на двух китах. На традиционном для любого диктатора утверждении «государство это я». Мол, не будет Порошенко – не будет государства, испарится в миг под натиском внешних и внутренних врагов. И на втором ките – вселенской обиде за то, что «людишки недостойные попались». Как видим, гнилая стратегия. Будет большим чудом, если она сработает».