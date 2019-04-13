Что делать, если рядом живут шумные соседи?

Тысячи украинцев ежедневно сталкиваются с проблемой шумных соседей.Законом Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» запрещается с 22:00 до 8:00 пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками шума. Это касается и шума во время проведения ремонтных работ. Запрет распространяется также на праздничные и нерабочие дни: тогда шума не должно быть вообще. Ремонтные и строительные работы можно проводить в праздничные и нерабочие дни при условии, что есть согласие на это от жителей всех прилегающих квартир (желательно письменное).

По санитарным нормам, максимально допустимые уровни шума в многоквартирных домах днем составляют до 55 децибел, ночью (с 22:00 до 08:00) – до 45 децибел. Для территорий, прилегающих к жилым домам – днем до 70 децибел, ночью – до 60 децибел. В Киеве, в соответствии с разделом 9 правил благоустройства города, запрещено проводить ремонтные работы с 19:00 до 08:00 в рабочие дни, а также в праздничные и нерабочие дни в течение суток. Уровень шума при этом не должен превышать 40 децибел.

Что делать, когда соседи слишком громко делают ремонт?

Первое, что стоит сделать – пойти к соседям и попросить их прекратить ремонтные работы. Если люди на контакт не идут – вызвать патрульных. Работники полиции уже фиксируют административное правонарушение и составляют протокол.

Существуют случаи, полиция приезжает уже в момент, когда шум завершился. Фиксировать шум с помощью аудио или видео можно, но эти доказательства не имеют надлежащей силы. Судья может их использовать как второстепенные, поскольку есть определенные требования по фиксации этих нарушений шума и записывал ли их специалист.

В любом случае зафиксировать нарушения должен работник полиции и составить протокол – это самый действенный способ. И здесь важно также проконтролировать, чтобы в документе не было ошибок относительно даты, времени, личных данных и других деталей. Наличие ошибок в протоколе может быть основанием для его отмены.

Какое наказание?

Если граждане не выполняют установленных законом требований относительно уровня шума – им грозит штраф. Это регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Штраф при таком админнарушении составляет от 85 до 510 гривен. Если нарушение происходит повторно в течение года, то у нарушителя могут конфисковать технику, которая является источником шума. Это может быть, например, перфоратор.

Полицию нужно вызвать, если шумно после 22. Чаще всего жалуются как на соседей, так и на шум от компаний, которые громко отдыхают под окнами. Часто о шуме заявляют в то время, когда он разрешен. Тогда по телефону объясняют, что нарушения закона не имеется. Патрульные приезжают всегда, однако они не имеют приборов для измерения шума. Иногда заявитель НЕ выходит на связь, а источник шума найти трудно. Тогда полицейские едут работать дальше, а в рапорте указывают, что нарушений НЕ обнаружили.

Патрульные опрашивают подозреваемого, но не сообщают, кто на него пожаловался. Если решили составлять протокол, то для полноты доказательств расспрашивают заявителя и других соседей. Если нарушитель не открывает, тогда полицейские могут провести воспитательную беседу через дверь. Других способов влияния нет, принудительно открывать двери и прекращать шум запрещено.

Патрульные могут заходить в квартиру без приглашения владельца только в чрезвычайных ситуациях: спасение жизни людей или ценного имущества, во время преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления или для пресечения преступления.

Если это первый вызов в адрес, лицо идет на встречу и прекращает шуметь, тогда полицейские ограничатся устным замечанием, предупреждением или оформят протокол по статье 182 КУоАП (возможен штраф от 85 до 255 гривен). По каждому вызову патрульные обязательно пишут рапорт, который остается в базе.

Если заявитель не удовлетворен решением полиции, важно сначала разобраться с законодательством и подумать, могли патрульные действовать иначе. Все свои замечания можно оставить на «102» или на горячей линии.

Что делать, если соседи шумят?

Если обращение к шумным соседям / ресторану / магазину не помогает, стоит вызвать полицию. Превышение уровней допустимого шума, как и причинение шума в ночное время – это административное правонарушение (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Полиция составить протокол и зафиксировать все существенные обстоятельства происшествия.

Самостоятельно убедиться, что шум превышает допустимый уровень.

Определить источник шума.

Вызвать полицию, сообщить о необходимости измерить уровень шума на месте.

Проследить за правильностью и полнотой составления протокола (записать суть правонарушения, четко сформулированы обстоятельства дела, ссылка на норму соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах, определенный уровень шума, источник его происхождения, объяснения свидетелей происшествия, дата и место составления протокола). Часто суд отказывается привлекать к ответственности «нарушителей тишины» из-за недостатков протокола.

Собрать два таких протоколы о нарушении в течение одного года.

Следить за направлением второго протокола в суд. По данным Единого государственного реестра судебных дел, такие делакрайне редко доходят до суда. Когда и доходят, то суды применяют санкции, если правонарушение было хорошо зафиксировано в протоколе и совершенное повторно (первый факт правонарушения тоже зафиксирован в соответствующем протоколе).

Какая ответственность?

Ответственность в виде предупреждения или штрафа от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов (85-255 грн) для граждан и от 15 до 30 для должностных лиц, предприятий (255-510 грн).

Если нарушение поступили повторно в течение года, оно наказывается штрафом от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов (255-510 грн) для граждан и от 50 до 100 (850-1700 грн) – для должностных лиц, предприятий с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств и других предметов нарушения тишины.

Стоит отметить в Юридическую клинику «Probono» также обращаюся с подобными вопросами.

Так, в феврале 2019 года к нам обратилась57-летняя жительницаг. Одесса гражданка Л., по ее словам, уже полгода она не может нормально спать. Причина вынужденной бессонницы – шумные соседи сверху. Собственник квартиры сдал жилье молодой семье, которая, уверена гр. Л, «постоянно устраивает пьянки». Пенсионерка жаловалась в прокуратуру, полицию – все бесполезно.

Консультант Юридической клиники, детально рассмотрел вопрос, изучилнормативную базу и посоветовал в такой ситуации вызыватьполициюи требовать от них акт, в котором, скорее всего, будет указано, что с нарушителями порядка провели профилактическую беседу.На практике очень редко такое случается, чтобы полиция штрафовала.

Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия», которая работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 14:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.