Кто решит вопрос одесских оползней?

Апрель в Одессе. Погода радует. Чувствуется приближение курортного сезона. Обычно в эту пору «бывалые» одесситы, успевшие обзавестись куренями на побережье Одесского залива, совершают первые вылазки на «летние квартиры», готовясь к сезонному переезду. Дело это, надо признать, хотя и приятное, но хлопотное. Зачастую любителей такого отдыха поджидают весьма неприятные сюрпризы: подвижки грунта вызывают смещение, деформацию, а часто и разрушение этих некапитальных построек. Коренные жители идут на множество ухищрений, чтобы максимально обезопасить свою собственность на случай оползней. Рассказы о наиболее масштабных сползаниях грунта передаются от старожилов детям и внукам, а историки-бытописатели нашего региона сохранили документальные свидетельства о том, что традиционно наш город застраивался с учетом тектонических особенностей, иначе – беда. Так, на обрывах не строили многоэтажных зданий, а лишь частные одно-двухэтажные домишки с участками, да и то – на окраинах. В районе пляжей «Ланжерон» и «Отрада» в советское время располагались лишь санатории с далеко отстоящими друг от друга строениями и Одесская противооползневая обсерватория, на месте которой сегодня, по иронии судьбы, громоздятся особняки-отели со всей необходимой инфраструктурой: парковками, бассейнами и коммуникациями. Можно сказать: да, жизнь не стоит на месте, город растет, и каждый в нем хочет найти себе место поудобней, покомфортней и поприбыльней. Никуда не денешься – человеческий фактор.

Разумеется, все это так и есть. Но вот вопрос: вот вложил человек крупные деньги в постройку, возвел особняк в стиле венского барокко – наверняка ведь захочет сохранить его для потомков, да и память о себе в городе увековечить.

Однако – нет. Удивительно, но, похоже, мало кто заботится о том, чтобы построенное было сохранено. То ли деньги слишком легко достались, так что домом больше – домом меньше, не так уж важно, то ли просто живут люди по принципу «После нас – хоть потоп».

А вопрос тем временем восстает со всей остротой. Оползень за оползнем сходят по всему побережью в последние годы. И каждый следующий – крупнее предыдущего.

Так, на 16-й станции Большого Фонтана на месте образования масштабного оползня в апреле 2017 года продолжает расширяться новая трещина, и если случится обвал, местом поражения станут санаторий «Одесский» и пешеходная тропа у моря. Хотя в прошлый раз обошлось без жертв, и место происшествия оградили сигнальной лентой, однако сейчас путь открыт, а берегоукрепительные работы так и не были проведены. И продолжает «сползать» берег аж до самого Черноморска.

А осенью прошлого года местом стихийного бедствия стала территория прибрежного поселка Санжейка. Вследствие оползня поселок лишился участка пляжа протяжённостью около километра.

Кроме того, на соседних пляжах загорать также не рекомендуется: там тоже сохраняется угроза смещения грунта, причем от края обрыва до частных домиков наверху остаётся 100-150 метров.

Под угрозой не только собственность, но и жизни людей. Проводить берегоукрепительные мероприятия нужно уже сейчас, чтобы Санжейка не повторила судьбу соседнего Черноморска, когда природа не пощадила сразу несколько кварталов.

После схождения оползня местная власть не раз перекрывала подъездные пути к опасной зоне и устанавливала предупреждающие таблички, но отдыхающие не просто игнорировали знаки, а и ломали их. К майским праздникам въезд на территорию, которая может окончательно рухнуть в море, снова ограничат. Пока же местное руководство надеется на финансовую помощь областной и государственной власти. А до этого единственное, что остается - наблюдать и реагировать по обстоятельствам: лишних миллионов в Дальницкой громаде нет.

Как говорит Юрий Ляшенко, зампредседателя Дальницкой объединённой громады:

Картина, конечно, угрожающая. Море каждый год съедает прилично земли. Земля здесь непростая, курортная зона. Хотелось бы, конечно, чтобы наш регион развивался. Нами, сельским советом, запланировано берегоукрепление. Всё упирается в финансы. Инвесторов хотелось бы привлечь. Вы же видите, дома рядом. Тяжело сказать, сколько требуется денег. Потому что часть этого оползня находится в границах громады. А мы только сейчас вводим границы громады. Будет разрабатываться проект. Я думаю, там только проект будет стоить миллионы, а сами работы я не берусь даже сказать, сколько они будут стоить.

Напомним, что схожую проблему в Черноморске начали решать только после выделения денег из госбюджета. Правда, там и уровень разрушения другой, а для создания защитной мысовой формы пришлось снести целый микрорайон из бывших рыбацких куреней.

В Санжейке пока ничего сносить не нужно. Велика вероятность, что для капитального строительства эта зона в будущем станет запретной, как бы ни хотели бизнесмены из сферы туризма развивать здесь отельную инфраструктуру.

Это природные процессы. Они были на этом участке постоянно. Наши люди настроили очень много. В связи с эти вот эти все оползни, скорее всего, и происходят. Люди уже знают, и строить в таких местах дороже будет им. Теперь такой практики, думаю, уже не будет.

- говорит Владимир Шеремета(Сектор по вопросам чрезвычайных ситуаций Овидиопольской РГА).

Оползень в Черноморке, опасность схождения оползня в районе пляжа Ланжерон, постепенное схождение песчаной территории ряда пляжей в районе Отрады и другие тревожные признаки показывают – одесский берег находится в критическом состоянии, и если им не заняться в самое ближайшее время, последствия могут стать необратимыми.

В Одессе крупномасштабные берегоукрепительные работы последний раз проводились в 1960-е годы.

Работы тогда длились почти 20 лет, в результате комплексных мероприятий было надежно укреплено 12 километров одесского побережья от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Именно тогда одесские склоны приобрели тот вид, что мы знаем сегодня. Прежде всего, были «срезаны» верхушки склонов, где были образованы пологие террасы. Это делалось для того чтобы высадить на склонах деревья и кустарники, засеять многолетнюю траву, тем самым укрепив склоны изнутри. Для этого насыпали толстый слой плодородной земли. Следующей мерой стало сооружение подземных дренажных штолен и галерей, через которые отводились в море грунтовые воды; в некоторых местах высота штолен и сейчас достигает человеческого роста. Тогда же были сооружены те самые пирсы и волноломы, остатки которых мы видим сегодня. Долгое время они успешно выполняли возложенную на них задачу. Были еще и более мелкие работы, такие как намывка песка на одесские пляжи, которые до этого отнюдь не были песчаными, укрепление стенок волноломов со стороны моря и прочее, и прочее.

Стоимость работ «на круг» достигла баснословной по тем временам суммы – около 3 миллиардов долларов. Лет 50 Одесса держалась на том, что тогда было сделано. Но держалась уже еле-еле – потому что ничто не бывает вечным, и все надо ремонтировать и поддерживать. И берега посыпались опять.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов давно занимается данным вопросом.

В сентябре 2018 года парламентарий направил в профильные ведомства запрос о необходимости выделения из Государственного бюджета Украины на 2019 год средства в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн.

В официальном ответе профильных министерств на депутатский запрос, в частности, сказано:

Минрегион в своем письме от 05.10.2018 № 7 / 19.2 / 10398-18 сообщил, что проекты по строительству и реконструкции систем защиты береговых территорий города Одессы и Одесской области могут принять участие в конкурсном отборе проектов, которые могут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития в 2019 году в установленном законодательством порядке. Также следует отметить, что в рамках реформы межбюджетных отношений внесены изменения в бюджетно-налоговое законодательство и значительно расширены доходные источники бюджетов местного самоуправления. Таким образом, вопрос финансирования по строительству и реконструкции систем защиты береговых территорий города Одессы и Одесской области может решаться за счет средств государственного бюджета и в пределах назначений для региона, местных бюджетов и других источников в соответствии с законодательством.

Таким образом, благодаря усилиям народного депутата Сергея Кивалова, вопрос о финансировании работ по укрепления и защите одесского побережья, сдвинулся с «мертвой точки».

А в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете вопросом берегоукрепления и облагораживания прибрежных склонов и территории занимаются как студенты, так и преподаватели.

По инициативе президента НУ «ОЮА» и МГУ Сергея Кивалова, еще в 2012 году на 8-й станции Большого Фонтана была обустроена современная набережная, ставшая сегодня любимым местом отдыха горожан. Территория склонов была очищена от мусора, высаженыдесятки тысяч деревьев и кустарников. С 2000-го года Международным гуманитарным университетом регулярно проводятся работы берегоукрепительные работы, инженерно-геологические изыскания этой территории. За это время на склонах обустроены подпорные стенки, лотки для отвода дождевых вод, а на берегоукрепительном участке забиты укрепляющие сваи.

Вопрос берегоукрепления поддержали также и в облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили почти 42 миллиона гривен для Черноморска, гдеза последние 20 лет повреждено или разрушено почти 60 домов, а в целом под угрозой оказалась территория площадью более 30 гектаров. На выделенные деньги планируют устроить палевые сдерживающие сооружения и дренажный комплекс.