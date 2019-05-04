Культура индивидуализма: стиль жизни как отсутствие ее смысла? ВИДЕО

В «Украинской правде» недавно вышла статья «Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского». Поверхностная гламурная статья, изобилующая ничего не значащими подробностями. Однако, стилем жизни кандидатов в президенты интересуются все. Почему? Человек — это его стиль! Стиль жизни — это особенности поведения, мышления, представления о том, как правильно и интересно ему жить. Стиль жизни — самовыражение и привычки. Поговорим о содержании индивидуализма как идеологии постиндустриального общества.

Культура стилей жизни

Говоря о культуре стилей жизни необходимо отметить, что она была бы невозможна без появления такого явления как индивидуализм. Индивидуализм является культурным проектом приобщения атомизированного индивида к жизни постиндустриального общества. Переломным моментом в истории индивидуализма стал бунт 1960-х и появление нового среднего класса общества всеобщего потребления. Стиль жизни в культуре индивидуализма может иметь два значения: средство яркого самовыражения и способ самостоятельного освобождения индивида от испытываемого им давления и ограничений. Стиль жизни в культуре индивидуализма представляет собой область, в которой практикуется аутентичность и, в то же время, является способом самосозидания, апробацией различных вариантов собственного «Я». Стиль жизни, понимаемый как возможность экспериментирования на себе, не обязательно связан с радикальными переменами. Он редко превращается во внешне эффектный альтернативный стиль жизни. Экспериментирование, изменение стиля жизни и смена привычек должны служить индивиду для поиска новых способов самовыражения и новых идей. Даже принадлежность к религиозным и религиозно-оздоровительным группам в большинстве случаев ограничивается периферийным участием в них и имеет характер trip'а (приключения).

Значение, которое придается стилю жизни, растет, особенно, в сравнении с «не функциональностью», присущей традиционной индивидуальности. Стиль жизни - совместимая конфигурация выборов и обычных правил направляет индивида. Выбор способа проведения свободного времени, диета, марка автомобиля и выбор партнера связаны со стилем жизни больше, чем с его индивидуальностью. Общие предпочтения, вопросы о том, на что следует тратить деньги, что является необходимой покупкой, а что является выбрасыванием денег на ветер и чистым безумием, согласие, или, по меньшей мере, возможность достижения согласия в этой сфере, являются сегодня необходимым условием для установления и поддержания близких отношений. В культуре индивидуализма выбор партнера не только мотивируется определенным стилем жизни, но и является одним из видов выбора, присущим именно этому стилю жизни. Профессиональная активность потенциального партнера, его профессия, выбранная модель карьеры, хобби, отнимающее много времени и дорогое или опасное, взгляды на отдых, вегетарианство и конкретно вегетарианский стиль жизни - это критические элементы характеристики этого стиля жизни. Стиль жизни, это одна из форм яркого самовыражения и образ того, кем является индивид. Значение, которое придается стилю жизни, позволяет увидеть в нем шанс на личное освобождение от того, что, по мнению индивида, ограничивает его свободу или возможность быть собой. Стиль жизни - это пространство применения и поиска свободы индивидами путем подтверждения авторства осуществляемого выбора. Стиль жизни - это практика, лично выбранная индивидами. В культуре индивидуализма с помощью стиля жизни можно освободиться от различных форм зависимости. Опыт освобождения и иные ключевые моменты в жизни индивида (карьерный рост, достижение независимости от родителей или партнера, духовное преобразование) проявляются и могут стать реальными для самого индивида и для других при смене стиля жизни. Изменение стиля жизни - это повод для того, чтобы в итоге начать жить заново. Стиль жизни может не подходить по многим причинам: является не здоровым и убивающим, не позволяет найти время, «предназначенное только для себя», является убийственно монотонным, не допускает развитие и самореализацию. Изменение в стиле жизни, понимаемое как возможность сделать что-то для себя - это освобождение от обезличивающей рутины, образа жизни, навязанного родителями, партнером, деспотичным шефом, или освобождение от засасывающей и вызывающей стресс работы, или освобождение от высказанных и невысказанных завышенных ожиданий других. Изменение стиля жизни может стать отправной точкой для поиска и обладания собственной жизнью. Поэтому стиль жизни в культуре индивидуализма приобретает значение усовершенствованного пути к собственной независимости.

Новый индивидуализм

Вследствие распада пуританского уклада буржуазного общества XVII — середины XX вв. появляется так называемый «новый индивидуализм» - индивидуализм нового среднего класса. Пуритане (от лат. puritas «чистота») — английские протестанты, последователи кальвинизма в Англии в XVII вв., создали моральный кодекс трудолюбия и бережливости капиталистического уклада, на котором было основано западного общества до середины ХХ в. Контркультура и новый средний класс противопоставили аскетизму, печальному благочестию, пессимизму, меланхолии и формализму старой пуританской буржуазии новые ценности - жизнерадостность и позитивность в отношении к жизни. И новые обязанности — быть гибким, креативным, молодым, красивым и счастливым. А на самом деле, изменился перечень обязательств индивида, но не смягчился репрессивный характер индивидуализма. После бунта 1960-х хорошее самочувствие стало симптомом спасения в свободном от влияния церкви обществе. Как пуритане использовали аскетизм, чтобы бороться с развращенной человеческой натурой, так и поколение контркультуры, используя свободный образ жизни, начало борьбу с человеческой натурой, на сей раз порабощенной традиционным буржуазным обществом. Подобно тому, как пуритане культивировали определенное состояние души — «упорную веру в помилование», так и образ жизни нового среднего класса нацелен на достижение оптимизма, счастья и молодости. В новом индивидуализме собственное «Я» становится объектом неутомимого труда. Инициированная новым средним классом экономика расточительства могла быть более близка пуританам, чем экономика обязательных ограничений. Воздержание, последовательность, отсутствие демонстративности в потреблении у старого среднего класса замещается распущенностью и даже транжирством. Это было также и освобождением от правил хорошего тона и удушливой морали старой буржуазии.

За то, что такой стиль жизни сделался образцом и эталоном для современной культуры индивидуализма, новый средний класс должен благодарить только себя. СМИ, мода, оздоровление, реклама, туризм, обучение и различные формы индивидуальных консультаций - это созданные новым средним классом профессии, которые обеспечили ему привилегированное положение в сфере возможного символического воздействия. Символическое распространение стиля жизни нового среднего класса показывает, что различные варианты стремления к росту благосостояния и идеология «наслаждения жизнью» могут иметь такой же дисциплинирующий и насильственный характер, как и аскетизм пуритан. Этике ограничений и пессимизма, присущей старой буржуазии, новый средний класс противопоставил новые обязанности: быть счастливым, полным жизни и активным, улыбающимся, оптимистичным, здоровым, молодым и красивым, пользоваться благами, удовольствиями и свободами в обществе, свободном от экономической предопределенности. Появление банков совпало по времени с кальвинистской идеей «расчета совести» (протестантская исповедь перед Богом без посредников). Популярность кредитов тоже совпадает с появлением свободного стиля жизни.

Индивид для себя

Свободный стиль жизни нового среднего класса привел к упадку пуританской морали. За исключением очевидных различий в содержании, общим для аскетизма и нового стиля жизни является отношение индивида к себе. Аналогично тому, как в общественном аскетизме воздержанность, бережливость и отсутствие театральности были свидетельством самоконтроля личности, так и в морали нового среднего класса можно говорить о новых обязанностях - пользовании доступными благами, удовольствиями и свободами. Новые обязанности не только не освобождают от необходимости самоконтроля, но даже способствуют его развитию. Мы имеем дело с организованным и расчетливым стремлением к наслаждению, а не с оплаченным потреблением товаров и услуг. Различие между пуританской моралью и моралью нового среднего класса проявляется не в перечне того, что должно быть предметом контроля индивида, а в том, какой контроль необходим. Наслаждение достатком свидетельствует об отсутствии стиля и отсутствии класса. Идеалом является свободный и независимый потребитель. Полнота, нетренированное тело, дурные привычки, плохое настроение осуждаются в современной культуре индивидуализма. Они не только уменьшают компетенцию в сфере потребления и жизненные шансы индивида, но и свидетельствуют об отсутствии самоконтроля. В культуре индивидуализма запущенное тело и отсутствие жажды к жизни являются не только иррациональными, но и требуют медицинского или терапевтического вмешательства. Распространение стиля жизни нового среднего класса повлекло за собой массовое производство, т.к. создало основу для ощущения свободы от экономической предопределенности или ощущения относительной независимости. В концепциях «массового потребления» и «массового общества» предвиделось постепенное размывание классовых барьеров и смешение ранее отличавшихся стилей жизни, которое сопутствовало появлению нового среднего класса. Поколение контркультуры не знали о том, чем должен быть в жизни пуританский идеал - человека труд и какой труд может давать ощущение достоинства и смысла. Проблема достойной работы не была решена, а вопрос о ее смысле перестал быть важным, т.к. был нейтрализован путем переноса в сферу потребления, где может практиковаться яркое самовыражение и свобода. Как следствие, стремление к успеху переместилось из системы производства в систему потребления. Для «городского класса» продвижение по службе должно были осуществляться путем поиска собственного стиля в сфере потребления, путем постижения «искусства потребления». Следствием символической борьбы, предпринятой новым средним классом, является легализация индивидуализмом потребительского отношения и механического подхода к делу, в основном, благодаря, освоенным ими «специальностям» в сфере производства «образов», а также легализация определенного типа самоисследования - исследования себя путем стремления к самореализации. Проявлениями характерного для нового среднего класса берклианского (основанного только на данных 5 чувств) восприятия мира, являются присущая ему барочная помпезность, театральность, демонстративность, показушность, где главное - внешний вид. Новый средний класс скорее стремился к созданию новых профессий, адаптированных к его стремлениям, нежели просто к использованию предложений рынка труда или адаптации к нему своих запросов. Новый средний класс выкристаллизовался в момент, когда рынок предлагал всем «традиционное счастье». Новые профессии реализовывались в услугах «символических благ». Предлагаемые этим классом статусные услуги не дешевы, но, оплачивая их, вы ничего в итоге не получаете. К «традиционным благам», которыми изобиловал рынок, новый средний класс добавил «символические блага». Их потребительская ценность состоит в возможности чудесного превращения обыденной жизни, на которую обрекали традиционные блага, в собственный жизненный стиль или даже в свободную жизнь. Профессии нового среднего класса охватывают все особенности планирования, стилизации, создания и окончательного выбора индивидами своего места в обществе, в котором традиционное счастье доступно всем. Медикализация как обратная сторона индивидуализма

Переход от культа религии пуритан к культу здоровья в постиндустриальном обществе - это и масштаб, и следствие процесса рационализации жизни. Рационализированное общество - это мир «расколдованный» и лишенный смысла. ТАЙНА И НЕУВЕРЕННОСТЬ ТРАКТУЮТСЯ В НЕМ КАК НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА, «БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО» ЗАМЕЩАЕТСЯ АНТРОПОЛОГИЕЙ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ - «БУДУЩИМ» НА «ТОМ СВЕТЕ», СПАСЕНИЕ - ЗДОРОВЬЕМ И ЧУВСТВОМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОВЕДЬ И РАСКАЯНИЕ - ТЕРАПИЕЙ, ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ - ПСИХИЧЕСКИМ КОМФОРТОМ, ОТНОШЕНИЯ - ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ, ЛЮБОВЬ - «ЗДОРОВОЙ СВЯЗЬЮ». Ценность и смысл такой специфической рационализации называется медикализация: процесс, в результате которого человеческая жизнь начинает рассматриваться преимущественно как медицинская проблема. Поэтому современный человек никогда не насытится жизнью. Рационализация действует как гравитация, ибо из превосходного здоровья и максимального психического комфорта невозможно «выжать» смысл. Вместе с рационализацией рушатся и перспективы, в которые воплощен смысл, и которые вдохновляют человеческое великодушие. Если счастье, молодость и здоровье выступают в виде спасения, то страдание, старение и смерть не имеют смысла. Поэтому одним из проявлений рационализации является стремление «ухватиться» за жизнь. В наше время ценится только «высококачественная» жизнь. Стиль жизни украинской элиты напоминает обычаи африканских царьков. Как живут отдельные кандидаты в президенты вообще не имеет значения, потому, что эти различия не велики, а зачастую придуманы ушлыми пиарщиками для доверчивой аудитории. По сути все они, пусть и наделенные социальным статусом, но все же винтики в тотальном механизме культуры индивидуализма.