Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусалим и другие события евангельской истории.

Лазарева суббота - 20 апреля. Вход Господень в Иерусалим - 21 апреля.

Cо входом Господним в Иерусалим связано сразу несколько важных событий евангельской истории. Для того чтобы понять, почему приход Спасителя произвел такое впечатление на всех горожан, следует обратить внимание на то, что случилось за день до этого.

Воскрешение друга.

Когда Христос уже собирался идти в столицу, из расположенного рядом с ней селения Вифания пришла весть о том, что заболел Его друг Лазарь.

Сестры Лазаря, Марфа и Мария, прислали к Спасителю вестника, которому Тот сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией». Смысл этих Его слов стал понятен не сразу. Тем более, что когда Христос с учениками пришел в Вифанию, Лазарь уже скончался. Шел четвертый день с момента его погребения, и Спасителя встретили опечаленные сестры умершего.

– Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой, – сказала Ему Марфа.

– Воскреснет брат твой, – утешил ее Иисус.

– Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день, – ответила Марфа.

Сложно сказать, какие чувства она испытывала при этом. Но именно тут Спаситель произнес фразу, которая стала одной из ключевых в последующей жизни всей христианской Церкви.

– Я и есть воскресение и жизнь, – сказал Он. – Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек.

После этих слов Иисус вместе с сестрами Лазаря, Своими учениками и в окружении толпы пришел ко гробу умершего и приказал открыть дверь внутрь. Когда камень, закрывавший вход, отвалили, к удивлению, смущению и испугу многих из усыпальницы, весь обвитый погребальными пеленами, вышел воскресший друг Господа.

Это событие вошло в богослужебную жизнь Церкви под названием Лазаревой субботы. Она отмечается накануне праздника входа Господня в Иерусалим.

Ну а тогда, две тысячи лет назад, Вифанию, ее окрестности, а вскоре и расположенный рядом Иерусалим, потрясло невероятное известие. Десятки свидетелей разнесли всюду весть о случившемся, и столица замерла в ожидании. Теперь мало кто сомневался: обещанный через пророков Мессия-Христос был рядом, менее чем в дне пути, и вот уже скоро должен был войти в Свой город.

Помазание миром

Однако Спаситель не стал спешить и ненадолго остался в доме своего воскресшего друга. Во время вечерней трапезы Мария Магдалена взяла сосуд с драгоценным миром и возлила его на голову и ноги Христа, а потом отерла их своими волосами. Этот поступок удивил многих из учеников Господа, а будущий предатель Иуда Искариот спросил: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» (Ин 12, 5). Как свидетельствует Священное Писание, сказал он так не потому, что заботился о нищих – просто так сложилось, что именно Иуда носил ящик с деньгами, куда нередко клали пожертвования. И страсть сребролюбия разрасталась в его душе, настолько поработив его, что он и Учителя своего предал за деньги.

Христос тогда сказал апостолам о поступке Марии: «Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин 12, 7–8). Спаситель имел в виду, что вскоре Ему предстоит пострадать за мир и даже умереть, поэтому ученикам надо ценить время, проведенное с Ним. Был здесь и определенный символизм – миро возливали на тела умерших, поэтому Господь указал ученикам на то, что Мария как бы приготовила Его тело к скорому погребению.

Среди тех, кто видел в это время воскресшего Лазаря, были также первосвященники, решившие убить его. Ведь Лазарь стал живым свидетельством прихода ожидаемого народом Мессии, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Радость и печаль встречи

Наконец Господь направился к Иерусалиму. Его сопровождали не только апостолы, но и множество простого народа, а также люди, следившие за Ним по поручению первосвященников. Подходя к городу, Иисус сказал двум Своим ученикам: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их». Как просил Господь, так ученики и сделали. Приведя осленка и возложив на него свои одежды, они отдали его Иисусу. Господу это было нужно для того, чтобы пророчество о входе Мессии в святой город было исполнено во всей полноте.

И вот, когда Он въезжал в Иерусалим, навстречу Ему вышло множество людей, в том числе и дети, все были с пальмовыми ветвями в руках и громко приветствовали Спасителя: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!». Многие стелили свои одежды под ноги животного, на котором ехал Спаситель – так по обычаю в древнем Израиле встречали царей и великих полководцев.

Даже многие ученики Христа сначала не поняли всего значения столь торжественного события. Однако позднее, видя славу Господа и вспомнив ветхозаветные пророчества, они осознали важность именного такого прихода Спасителя в столицу Израиля.

Люди готовы были признать в Иисусе Того, Кто пришел освободить их и сделать Израиль главным царством земли. К сожалению, не все понимали истинное значение прихода Спасителя, не осознавали, что Он пришел, чтобы дать людям возможность войти в Царство Божие, а не сделать Израиль политическим центром всего мира.

Понимая это, а также зная, что уже через несколько дней этот же народ отвернется от Него, Христос плакал об Иерусалиме и произнес грозное пророчество о будущем разрушении города: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Таким образом Господь предрек городу разрушение за то, что народ Израиля отверг своего Мессию.

В доме Отца

По прибытии в город Иисус направился в его духовный центр – Иерусалимский храм. Увидев, что в доме Божием не столько совершается молитва, сколько идет торговля жертвенными животными и птицами, а также обмен денег, Христос опрокинул столы торговцев и меновщиков, сказав так: «Написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».

Простой народ и здесь восхитился поступком Господа. Слепые, хромые, немощные подошли к Нему со словами: «Осанна Сыну Давидову!» Спаситель же всех их исцелил, а негодующим по этому поводу первосвященникам и книжникам сказал: «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» Здесь Господь указал духовным лидерам народа на их слепоту, так как они не признали Мессией Того, Кого узнал простой народ, в том числе и дети. После этих событий Христос оставил Иерусалим и отправился на ночлег в Вифанию. Совсем скоро Его ждало время испытаний и крестных страданий.