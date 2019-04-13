Стас Домбровский рассказал, как Кузаконь, Подпалая и другие наживались на акции протеста в Одессе

В ходе программы «Мы» с Игорем Покровским на телеканале «Медиа-информ» известный и довольно одиозный общественный деятель Одессы Стас Домбровский рассказал о проплаченных акциях, которые последние несколько лет с завидной периодичностью сотрясают город. По словам Стаса Домбровского сделать заявление его вынудили последние события в Летнем театре, а также заявления некоторых так называемых активистов в его собственной продажности. По словам Стаса Домбровского, он активно участвовал в антитрухановском и прокурорском майданах и получал за это 200 грн в день. Правда оказалось, что участникам платили по 800 грн в день. Разницу клали себе в карман организаторы акций протеста, к примеру, тот же Кузаконь. Стас Долмбровский заявил, что отошел от активистов после того, как понял, что для них главное не наведение порядка в родном города, а «кипишь ради кипиша». Чем больше акций протеста будет в Одессе. Тем больше денег заработают на этих мероприятиях так называемые общественные лидеры. В качестве примера Стас Домбрвский назвал историю с Летним театром, который более 20-ти лет стоял закрытым. После тоо как появились слухи. Что на месте театра построят торговый центр. Горожане возмутились и вышли на акции протеста. Но очень быстро протест этот приватизировала группа людей.

За всеми этими протестами стоит даже не Светлана Подпалая, которая после каждой акции протеста не скрываясь идет в офис компании «Кадорр» за своим вознаграждением, а Татьяна Петракевич. Да, на первыхпорах она организовала интересную культурную акцию – арт-балкон. В нее поверили многие одесситы, помогали чем могли. Но очень быстро Татьяна Петракевич поняла, что на этом можно зарабатывать деньги.

- рассказал Стас Домбровский.

По его словам, все акции по Летнему театру проплачивает Аднан Киван. И речь идет не о 200 грн. Там крутятся гораздо большие деньги. Усилиями активистов за полтора года территория Летнего театра превратилась в бомжатник, где умирают люди, где постоянно находятся наркоманы и проститутки. И все это – в историческом центре Одессы. Фактически на территории знаменитого Городского сада, где отдыхают одесситы, куда водят экскурсии.

Я хочу, чтобы в Летнем театре навели порядок. И мне абсолютно все равно, кто будет стоять за этими действиями. Я хочу прогуливаться со своими детьми по Городскому саду, заходит на территорию Летнего театра, не боясь увидеть жуткие картины, которые бы негативно повлияли на детскую психику. Я против акций протеста ради наживы и ради провокации. Чем сейчас и занимаются так называемые активисты. Ведь эти люди разобрали и разбомбили все, что там еще оставалось. Все они – уголовники по факту А учитывая открытые уголовные дела, скоро будут и по сути. Я против того, чтобы Летний сад называли местом имени Мазепы-Подпалой-Петракевич, - людей, которые нажили состояния на протестах обманутых ими одесситов.

- заявил Стас Домбровский.