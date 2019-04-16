Тренинг по тестологии в Одесской Юракадемии объединил сотрудников вузов Одессы и Винницы

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся тренинг по подготовке специалистов-тестологов. Его инициировали Министерство образования и науки Украины совместно с международной общественной организацией «Универсальная экзаменационная сеть». Специалисты будут привлекаться к разработке тестовых заданий для единого вступительного экзамена в магистратуру по специальности «Право».

Сегодня мы проводим такое обучение в городе Одесса для представителей университетов из Одессы и Винницы. Это Винницкий национальный аграрный университет, Донецкий национальный университет им. В. Стуса, а также одесские университеты, которые готовят юристов. Обучение проводят ведущие преподаватели восьми дисциплин, выносимых вовторой блок единого профессионального испытания, иэти преподаватели делегированы администрацией собственных университетов.

- объяснил государственный эксперт Директората высшего образования Александр Пижов.

Одесская юридическая академия как флагман в сфере высшего образования уделяет особое внимание подготовке специалистов, которые могут конкурировать на рынке труда.

На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке и инициативе его президента Сергея Васильевича Кивалова был создан отдел тестологии, в состав которого входят ведущие специалисты университета. Деятельность отдела направлена на разработку тестовых заданий, используемых при проведении практических занятий студентов для проверки качества ихподготовки и усвоения учебного материала, а также с целью подготовки к единому вступительному экзамену в магистратуру по специальности «Право». Потому что как мы знаем, вступительный экзамен по праву предусматривает тестовые задания по восьми базовымправовым дисциплинам.

- комментирует проректор по научной работе Одесской Юракадемии Галина Ульянова.

Это тренинг по основам тестологии и мы его проводим для преподавателей юридических школ для того, чтобы они стали более осознанно и качественно разрабатывать тесты в своих университетах.Но самое важное - это то, что специалисты, которые являются выпускниками данных тренингов, примут участие в создании единого вступительного испытания, которое уже четвертый год подрядпроводится в Украине для поступления в юридическую магистратуру.

- рассказал президентмеждународной общественной организации «Универсальная экзаменационная сеть» Сергей Мудрук.

Отметим, что в Одесскойюридическойакадемии в течениенескольких лет действует Центр оцениваниякачестваобразования.

Основным направлением деятельности любого учебного заведения является обеспечение качественного образования. В связи с этим в НУ «ОЮА» уделяется большое внимание проверке качества образовательных программ и подготовки студентов. С этой целью в структуре нашего университета был создан специальный отдел оценивания качества образования, который собственно и занимается проверкой качества учебных программ, по которым готовятся студенты разных факультетов университета, проверкой их целесообразности и эффективности, а также соответствия потребностям практики.

- резюмировала Галина Ульянова.

По результатам обучения специалисты, которые прошли тренинг, получили соответствующие свидетельства о повышении квалификации.