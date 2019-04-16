В Одесской Юракадемии состоялся уже 4-й выпуск курсов по подготовке частных исполнителей

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся уже 4-й выпуск курсов частных исполнителей. В Музее Редкой книги слушателям вручили сертификаты о прохождении обучения, которые помогут им сдать квалификационный экзамен в Киеве и получить удостоверение частного исполнителя.

По инициативе президента вуза Сергея Васильевича Кивалова более года назад были организованы курсы по подготовке кандидатов в частные исполнители. Наш университет - это единственный вуз, который смог сделать больше одного выпуска. Сегодня уже четвертый выпуск. География наших слушателей включает практически всю Украину – и Днепр, и Киев, и почти все города. Сегодня это является признанием того факта, что Одесская правовая школа сильная и те знания, которые здесь получены станут хорошим фундаментом для того, чтобы успешно сдать квалификационный экзамен в Киеве.

- подчеркнул декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Важность этой программы заключается в том, что у нас был введён институт частных исполнителей. И на базе Университета проводятся уже 4-е курсы по подготовке частных исполнителей, в которых они изучают особенности процессуального законодательства, нормативно-правовое регулирование, также различные практические аспекты. Поэтому учитывая важность этого института в практической деятельности, получение таких знаний является необходимым для повышения их профессионального уровня.

- считает проректор по научной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Галина Ульянова.

По словам представителей Территориального управления юстиции в Одесской области, эта программа является очень важной и представляет собой один из этапов реформ Министерства юстиции Украины, расширяющих полномочия частных исполнителей. Одной из главных предпосылок открытия курсов на базе Одесской юракадемии является материально-техническая база университета и сильный профессорско-преподавательский состав, который предоставляет качественные знания будущим частным исполнителям.

Очень важно то, что предложило государство – что наряду с государственными исполнителями будут работать и частные исполнители. Это совершенно новое направление деятельности - частный исполнитель как самозанятое лицо независим от главного территориального управления в том регионе, где он работает. Что важно для нас, нашей Одесской области - это то, что у нас в Юридической академии функционируют курсы по подготовке частных исполнителей. То есть не нужно ехать в Киев, или другой город для того, чтобы пройти курсы и получить возможность сдавать экзамены на частного исполнителя, это можно сделать непосредственно в нашем городе.

- резюмировал председатель Территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Я думаю, что главным катализатором для открытия курсов частных исполнителей в Одессе послужила инициатива Сергея Васильевича Кивалова, президента университета, на базе которого они сейчас проводятся. Поэтому ему хотелось бы высказать особую благодарность за то, что он подарил нам такую прекрасную возможность.

- выразил благодарность частный исполнитель Юрий Гавриш.

На данный момент в текущей редакции закона про исполнительное производство есть действенные механизмы влияния на должника. Это меры государственного принуждения – всё полностью в законодательном поле, то есть не нужно совершать никаких таких действий, чтобы по мнению должника они были противозаконными. В зависимости от ситуации есть чёткий, предусмотренный законодательством алгоритм действий.

- рассказал частный исполнитель Алексей Дзюбан.

А тем временем в Одесской юридической академии стартовал набор на новый, уже пятый по счёту с момента открытия курс по подготовке частных исполнителей.