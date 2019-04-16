Обзор недели гражданского процесса в Одесской Юракадемии: от конкурсов научных к конкурсам творческим

Гражданский процесс – это, конечно, очень серьёзная вещь. Однако студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» подошли к его презентации с креативом. Уже в пятый раз в стенах университета прошел ежегодный творческий конкурс студенческих работ в рамках Недели гражданского процесса.

На этой неделе в нашем университете по инициативе и при поддержке президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова проходитНеделя гражданского процесса. Онаотмечена тем, что помимо научных мероприятий, где принимают участие ведущие ученые нашей страны и зарубежья, неделя также наполняется и творческим содержанием – на сегодняшнем конкурсе наши студенты демонстрируют свои вокальные, танцевальные таланты, чувство юмора, артистизм. Это возможность проявить креативный, нестандартный подход к такойсерьёзной учебной дисциплине как гражданский процесс и вот такие мероприятия призваны поощрять активность студентов и более эффективное изучение учебных предметов.

- уверен председатель Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Я надеюсь, что наши студенты запомнят этот конкурс на долгие годы и он станет одним из самых ярких воспоминаний о студенческих годах в Национальном университете «Одесская юридическая академия». И я уверена, что вот такие моменты будут поводом не только для ностальгии по родной almamater, но и для встреч ребят через пять, десять, пятнадцать лет после окончания вуза.

- считает заведующая кафедры гражданского процесса Нелли Голубова.

Среди приглашенных членов жюри - Юрий Степанец, выпускник Одесской юракадемии. Участник Лиги Смеха в составе команды "Пошло-поехало", неоднократный победитель различных всеукраинских юмористических шоу и ветеран Фестиваля КВН.

Я очень рад, что меня пригласили в состав жюри. Это большая честь для меня. Потому что любое мероприятие, где скажем так, не без юмора, я очень рад посещать. Тут такая разноплановость жанров - не успел концерт начаться, уже и рекламу обшутили, и стендап был -девочка довольно уверенно выступала в этом жанре, да и вообще все очень старались.

- рассказал член жюри конкурса, юморист и участник Лиги Смеха Юрий Степанец.

Юрий говорит, что ему всегда приязно возвращаться в стены родной almamater. Тем более, ноша успішно учится в аспирантуре и в дальнейшем планирует заниматься преподавательской деятельностью.

Я не устану говорить спасибо родному вузу, родному факультету, родному декану и конечно же, президенту родной Академии СергеюВасильевичуКивалову за поддержку во всех начинаниях.Поддержка всегда есть в любом случае. Будь то в учебе, в творческих направлениях, будь то в повседневной жизни. Поэтому спасибо большое.

- благодарит Юрий Степанец.

Отметим, что на творческом конкурсе студентов не ограничивали определенным форматом выступления. КВН, вокальные и танцевальные номера, сценки, стендап и многое другое. Например, студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Анастасия Нагорняк выступила со стендапом о так называемых фактических брачных отношениях.

У меня стендап номер. Я решила вот так себя проявить, потому что разговорный жанр - это действительно моё. Мой номер посвящён совместномупроживанию, то есть фактическимбрачным отношениям, в которых я сейчас собственно и состою. И в своём номере я рассказываю о том, что для меня действительно важно в данный период времени.

Члены жюри не скрывали своего восхищения уровнем подготовки номеров.

Это не первый раз, когда я являюсь членом жюри такого конкурса и всегда впечатления самые положительные. Это море энергии,это одесский юмор, это творческие, креативные студенты. Замечательное настроение, молодцы ребята.

- с восторгом рассказал судья Киевского районного суда Одессы Владимир Петренко.

Команды были весьма различны по своему составу - от одного человека до 10 человек.

У нас сегодня целая команда - почти пол нашей группы. Мы называемся «Вторая инстанция» и представляем наш номер под названием «Гражданский процесс и я». То есть, наше впечатление вообще о гражданском процессе. Там есть и кусочек с экзамена, как мы сдавали экзамен. И как мы видим, например, жизнь госчиновника.

- поделилась студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Юлия Годунко.

Первое место по результатам конкурса заняла студентка первого курса магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции Анастасия Нагорняк со стендапом о семейной жизни. Кроме этого, награды также получили студенты, научные работы которых победили на Неделе гражданского процесса.