«Я имею право»: в рамках проекта студентам Юракадемии прочитали лекцию по теме избирательного права

Выбрать Президента Украины - право, которое должен реализовать каждый совершеннолетний гражданин нашей страны. В рамках проекта "Я имею право" в Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла лекция начальника Территориального управления юстиции в Одесской области Руслана Сауляка. Чиновник рассказал студентам о деталях избирательного процесса. Он отметил, что такая работа со студентами не только обеспечивает реализацию их избирательного права, но и позволяет воспринимать выборы серьезно и сознательно.

У нас очень хорошие отношения с Юридической академией, очень хорошие отношения у Сергея Васильевича Кивалова с Министерством юстиции. Он дает нам возможность сотрудничать не только в рамках проекта "Я имею право", но и в рамках многих других проектов. Студенты Одесской юридической академии - это наши будущие юристы, я знаю, что очень многие из них по её окончании будут работать в нашем ведомстве. И очень важно, чтобы они уже сейчас формировали то государство, выбирали того Президента и уже изучали ту политическую обстановку, которая происходит в государстве, - комментирует начальник Территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Студенты Одесской Юракадемии отмечают, что такие лекции действительно идут на пользу. Взаимодействие выбранного ими университета с Министерством юстиции Украины мотивирует к старательному обучению и придает уверенности в правильном выборе профессии.

Такие встречи, такие визиты представителей Министерства юстиции Украины и других государственных учреждений - это очень важно, интересно и познавательно для нас, потому что мы получаем новый опыт, мы получаем много интересной и полезной информации, которая будет нам помогать в будущем в нашей профессии, - считает студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Екатерина.

Регулярное взаимодействие между Юридической академией и Министерством юстиции возможно только благодаря поддержке нашего президента Сергея Васильевича Кивалова, за что ему хочется сказать отдельное спасибо. А это важно, потому что по сути Министерство юстиции является профильным для всех, кто занимается юридической практикой в Украине, оно курирует нотариат, частных исполнителей, адвокатуру и так далее, - соглашается со своей коллегой студент Одесской юридической академии Михаил Плачков.

Отметим, что всем выпускникам факультета гражданской и хозяйственной юстиции гарантированно стопроцентное трудоустройство в системе юстиции, нотариате, адвокатуре, судах и других органах государственной власти и местного самоуправления.