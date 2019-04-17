Эксперты о проблемах морской отрасли в Украине

В апреле состоялась торжественная церемония награждения победителей 12-го Национального морского рейтинга Украины по итогам работы водного транспорта в 2018 году.

Национальный морской рейтинг Украины называют «Морским Оскаром Украины» - это самая крупная в стране площадка для общения руководителей и профессионалов различных компаний и организаций, которые так или иначе связаны с водным транспортом.

Главные критерии определения победителей – реальные достижения. Победители определяются по результатам рейтингов, которые составляются на основе показателей работы – переваленные тонны, построенные терминалы, причалы, проценты роста и так далее.

Сразу же по окончании церемонии награждения состоялась пресс-конференция с участием подлинных, без кавычек, профессионалов и патриотов отрасли: руководства Ассоциации морских агентств Украины (АМАУ), Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ), Всеукраинского объединения крюинговых компаний (ВОКК), Ассоциации морских стивидоров, Ассоциации капитанов портов и общественной организации «Бизнес- Варта». Тема пресс-конференции - «Нет – коррупции на морском транспорте». И вот какие вопросы обсуждались в ходе дискуссии представителями Морской палаты.

В конце февраля моряков ошеломило ноу-хау. В «довесок» к нынешним капитанам, которые долгие годы выполняли свои обязанности и назначались Администрацией морских портов, появились другие – от Морской администрации Украины. На стратегических предприятиях страны возникло двоевластие. Критическая ситуация сложилась в тринадцати украинских гаванях.

Работники морской отрасли с момента возникновения проблемы буквально завалили всевозможные инстанции гневными письмами и обращениями – и Министерство, и суды. Но при этом понимают – только депутатские возможности Сергея Кивалова способны решить проблему.

Большое спасибо Украинской морской партии и лично ее руководителю, что он поддержал наши просьбы и требования наших коллег по скорейшей ликвидации ситуации, сложившейся с двумя капитанами в украинских портах. Морская палата сейчас предъявила ряд исков в Административном суде г. Киева к Морской администрации и к Министерству инфраструктуры Украины по поводу сложившейся ситуации с двумя капитанами портов. И здесь мы ждем помощи и юридической поддержки от Украинской морской партии, - говорит вице-президент Морской палаты Украины Вячеслав Георгиевич Кисловский.

Именно капитан порта оформляет приход-отход судна, проверяет судовые документы, руководит службой капитана порта, выдает документы морякам, запрещает или разрешает выход судов из гавани, он же собирает оплату за оформление захода и выхода. Теперь же, когда у действующих опытных капитанов возникли конкуренты, судовладельцы не понимают, к кому именно обращаться, чтобы оформить необходимые разрешения. И по факту судовладельца вынуждают платить трижды: сначала - судовой сбор при заходе судна в порт. Затем Администрация морских портов Украины по свободным ценам взимает оплату за оформление прихода-отхода капитаном порта. И сейчас, при существующем двоевластии, Морская администрация тоже изыскивает способы «честного отъема денег» у судовладельца. Спрашивается, оно им надо? Разумеется, если фактическое двоевластие в украинских портах будет сохраняться, это негативно скажется на внешней торговле Украины. А ведь только в прошлом году через украинские порты на экспорт прошли рекордные 99 млн тонн грузов.

Капитан порта – ответственная должность, предъявляющая высочайшие квалификационные требования к исполнителю. А новые капитаны наделены примерно такими же полномочиями, но при этом мало знакомы со спецификой морской отрасли – утверждают эксперты.

Вячеслав Кисловский таким образом комментирует сложившуюся ситуацию:

Перед конкурсом специально снизили квалификационные требования к морским капитанам. Уже не надо иметь 5 лет капитанского стажа, достаточно иметь два года, и прочее. Мало того, в квалификационные требования, которые выдвигались капитанам портов, их основные функции - надзор и соблюдение Международной конвенции мореплавания – даже не входят в их компетенцию! Если ты хоть как-то знаешь закон о госслужбе, этого хватит для того чтобы стать капитаном порта. Так вот, мы хотим сказать сейчас: бизнес не даст уничтожить морскую отрасль. А мы на пороге этого стоим.

Приходится признать, что в погоне за политической конъюнктурой некоторые политические «деятели» совершенно пренебрегают интересами державы, оставаясь неизменно лишь «патриотами своего живота».

Реформирование морской отрасли – длительный процесс, о котором много всегда говорили и предлагали много вариантов. И написано много документов. В том числе в процессе участвует Украинская морская партия. Но реализация реформ пошла в неправильном политическом русле. Когда было решено, что все специалисты в структуре должны представлять лишь единственную политическую силу. И в результате мы получили сегодняшнюю ситуацию, как по системе дипломирования специалистов, так и по портам: со смотрящими, с общей организацией,

- утверждает Вячеслав Кисловский.

Глобальной проблемой считает двоевластие в портах народный депутат, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Поначалу оно повредит имиджу страны – судовладельцы, столкнувшись с ситуацией, просто перестанут заходить в наши торговые гавани. А вслед за этим автоматически снизятся объемы перевалки грузов – считает парламентарий.

Кроме того, ставится под сомнение вопрос самой безопасности мореплавания. Когда действуют две параллельные структуры, когда не до конца решены вопросы реорганизации, когда не решены вопросы штата, это действительно негативно сказывается на реализации функций государства по обеспечению безопасности – а ведь всем известно, что именно народный депутат Сергей Кивалов зорко стоит на страже безопасности наших морских кадров. Именно он является лоббистом принятия защищающей права моряков Морской доктрины, и именно благодаря ему возвращаются из далекого плена в родную гавань попавшие в передряги граждане Украины. Например, благодаря усилиям Сергея Кивалова из иранского плена удалось освободить украинского моряка Андрея Новичкова – его обменяли на гражданина Ирана, обвиненного в шпионаже. А в Юридической клинике по инициативе народного депутата создана и действует рабочая группа по оказанию правовой помощи и защите прав моряков.

Кроме того, благодаря его депутатским запросам удалось вдвое снизить портовые сборы, повысив тем самым экономическую привлекательность наших гаваней для судовладельцев. Кроме того, были сокращены отчисления от доходов портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов – а это существенное вливание в местные бюджеты, позволяющее использовать средства для реконструкции и создания инфраструктурных проектов.

И вот сейчас Сергей Кивалов направил соответствующий депутатский запрос Премьеру Владимиру Гройсману. Он требует урегулировать ситуацию и искоренить намеренно созданную анархию в портах:

В некоторых морских портах сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, остался капитан, который действует в составе «Администрации морских портов Украины», а с другой стороны - назначен новый капитан морского порта, который действует в составе Морской администрации. Ситуация, при которой в одном морском порту работают фактически два капитана, является недопустимой с точки зрения организации управления и обеспечения надлежащего контроля за безопасностью мореплавания. В связи с этим обращаюсь к Премьер-министру Украины с требованием:

- предоставить разъяснения по поводу правомерности и целесообразности ликвидации подразделений «Службы капитанов морских портов Украины»;

- принять меры по урегулированию процедуры исполнения решения о передаче «Службы капитана морского порта» из состава Администрации морских портов Украины в состав Морской администрации;

- рассмотреть вопрос в пределах компетенции касательно сохранения надлежащего функционирования «Службы капитанов морских портов Украины.

Еще одна проблема морской отрасли, на которую обращает внимание парламентарий – необоснованное повышение стоимости сертификации моряков. Чтобы получить необходимый пакет документов, выпускнику, к примеру, одесской Мореходки теперь придется заплатить минимум впятеро больше, чем раньше. Вместо того, чтобы содействовать получению сертификатов, государство пытается нажиться на специалистах. Это провальная политика – убежден Сергей Кивалов: