АНОНС Слова № 16 1345 ВИДЕО

Сегодня, в анонсе 16 номера газеты Слово, мы, как обычно познакомим вас с наиболее интересными и значимыми событиями недели и материалами журналистов нашей газеты.

Елизавета Радишевская. «Из искры возгорелось пламя».

На этой неделе, к сожалению, важное событие выбирать не пришлось. Пожар в Норт Дам де Пари безусловно стал и новостью, и трагедией номер один. За тем как горит символ Франции с ужасом наблюдал весь мир! Люди молились и плакали! Власти признавались в своем бессилии. Пожарные 12 часов сражались с огнем.

В итоге – собор лишился шпиля, часов, кровли, колонн в нефе, многочисленных произведений искусства, находившихся внутри… И выяснилось, что то, что не удалось революционерам, фашистским оккупантам, неумолимому времени – удалось одной искре, возникшей в следствие короткого замыкания! Такова, по крайней мере, озвученная специалистами на сегодняшний день версия пожара.

Как могло такое случиться в передовой стране мира, где все напичкано датчиками, электроникой, всюду камеры наблюдения, техника на высшем уровне? У меня лично ответа нет! Кроме того, что это был знак свыше…

-

Подробнее о том, как горел Нотр Дам и почему это случилось в материале Елизаветы Радишевской.

-

Игорь Назаренко. «Почему ничего не изменится?»

«Совсем не долго осталось до завершающего второго тура президентской гонки и каким бы ни был ее результат я не вижу оснований для принципиальных перемен, которые требует время от нашей страны» - Это Вы пишете в своей статье. Но почему так пессимистично? Ведь украинцы ждут именно перемен! Даже порой не отдавая себе отчет каких, но перемен!

-

Дело в том, что народ критически не осведомлен о происходящем в Украине. Народ не видит того, что какие бы режимы в Украине не сменяли друг друга, под какими флагами не выступали, бело-голубыми, красно-черными, не меняется главное: все они являются режимами диктатуры класса бюджетников (и бюджетных воров, которые являются, впрочем, такою же разновидностью бюджетников, как и работники дотационных производств). Любой украинский режим всегда душит бизнес без разбора. Вот почему от майдана к майдану не теряют актуальности призывы не притеснять бизнес. Однако, период классовой борьбы государства бюджетников с предпринимателями закончен. Предпринимательство уничтожено, а компрадоры стали по сути бюджетниками, поскольку их экспортные схемы уже несколько лет как убыточны – и убыточны навсегда. Можно с уверенностью констатировать, что на первый план выходят новые классы – постиндустриальные производители, нетократия и корпоратократия.

-

Подробнее о новых классах и о том, почему им пока не интересно наше государство – читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик. «До свиданья наш ласковый Петя…»

Штаб Порошенко обвинил олигарха Коломойского в изготовлении фейковых бордов, нервирующих президента. Пока Петр Алексеевич пытается всех убедить, что способен преодолеть разрыв в 80% между собой и Зеленским, Украину украсили плакаты с многозначительным словом «Конец». Спикер штаба пока действующего президента заявил, что владельцем провокационных бордов в стилистике Порошенко с надписью «Конец» является компания, принадлежащая группе «Приват». До второго тура президентских выборов остается меньше недели. Еще нет итоговой социологии, но уже никто не сомневается в том, что следующим президентом страны станет В.Зеленский. То есть на бил бордах написана правда?

-

Еще осенью прошлого года многим казалось, что почти идеальная машина подавления, выстроенная в стране Петром Порошенко, не может дать сбоев и что она непременно перемелет своими жерновами любое сопротивление. К выборам Порошенко готовился давно. Еще за два года до них прошла тотальная зачистка СМИ и блогосферы. Затем пришло время построения сеток тотальной фальсификации выборов. Действующий «гарант» не гнушался ничем. Он сознательно создавал и нагнетал в обществе линии разлома и культивировал в нем ненависть. Оголтелая русофобия, доходящая до маразма, Томос, вакханалия с провокациями против Москвы, все шло в ход. Режим в своем желании остаться у власти потерял последние капли разума и последние доверие своих западных спонсоров. А дальше началась буквально феерическая избирательная кампания Владимира Зеленского, который не проведя ни единого митинга и очень грамотно сработав в социальных сетях сумел стать собирательным образом украинского протеста.

-

Подробнее о причинах поражения Пети и успехах Зеленского – читайте в материале Антона Кравчика.

Никита Додон. «Кто должен сдать суверенитет?»

Между первым и вторым туром голосования в нашей стране мир созерцал анекдотичную игру: кандидат Порошенко возбужденно требовал срочно провести дебаты с альтернативным кандидатом Зеленским. Поясняли эту спешку тем, что вероятный сменщик нынешнего «гаранта» страшен «отсутствием опыта» и утаиванием своих политических взглядов. Но реальный мотив обнаружился в ином: команда президента боится срыва своей «сделки века» по уступке иностранцам… суверенитета Украины. Что правда – вот так вот запросто страну сдаем?

-

Кстати, Зеленский свою предвыборную программу в установленном порядке опубликовал, а политические воззрения обозначал много лет в спектаклях «95-го квартала» и фильме «Слуга народа». Но зачем-то, как полоумные, «порошенковцы» срочно вымогали начать «дебаты», хотя такое шоу запланировано по закону на последнюю пятницу перед днем голосования (т. е. на 19 апреля). В итоге П. Порошенко не удержался и выболтал причину суеты:

«...на дебаты кандидата Владимира Зеленского пригласили для того, чтобы мы услышали, как он видит европейскую и евроатлантическоую интеграцию».

Показательно, что порошенковцев заботит не поднятие жизненного уровня украинцев или возврат долга Украины, а ход «евроатлантической интеграции», творимой ими самовольно и не без личной выгоды.

Подробнее о евро интеграции по-президентски - в материале Никиты Додона.

-

Элла Алыбина. «Некомпетентность и отвага торговой политики Украины»

«Политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах несла существенные угрозы для национальной безопасности РФ». Думаете, дорогие читатели и зрители, что это цитата, взятая из какого-то российского информационного ресурса? Совсем нет! Это дословный перевод формулировки судебного решения по делу «Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок», которое Украина проиграла Российской Федерации в рамках Всемирной торговой организации в начале апреля 2019 года.

-

Причём, если информация о подобного рода судебном разбирательстве в Стокгольмском арбитраже, выигранном НАК «Нефтегаз Украины» у Газпрома в 2018 году, доносилась из каждого телевизора, была широко распиарена всеми функционерами от власти, как собственное достижение, а руководством Нефтегаза подкреплено миллионными премиями себе любимым, то весть о проигрыше в «транзитном» споре во Всемирной торговой организации – ВТО – прошла для рядового украинца незамеченной. Почему? Читайте материал Эллы Алыбиной.

-

Ну а мы еще раз напоминаем, что все самое интересное, о чем мы рассказали, и еще много других материалов вы найдете в 16 номере газеты Слово.